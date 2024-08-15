دبي، استضاف مجلس الشباب في "إي آند" اليوم مبتعثي المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة ضمن فعالية عقدتها إي آند في مركز الابتكار المفتوح في مبنى الكفاف في دبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب 2024.

ونظم الزيارة مجلس الشباب في "إي آند" بالتنسيق مع المجلس العالمي لشباب الإمارات التابع لوزارة الثقافة والشباب، وشملت الزيارة حضور أكثر من 50 طالباً إماراتياً من المملكة المتحدة، بهدف تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعريف الطلاب الإماراتيين في الخارج بدور المجموعة في قطاع التكنولوجيا.

وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة "إي آند": «نحن فخورون باستضافة أعضاء ومبتعثي المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة في مركز الابتكار المفتوح. إذ تجسّد هذه الزيارة التزامنا بالتوطين، وتتيح تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين وتعزيز سبل التواصل مع المواهب الإماراتية الشابة في المملكة المتحدة. كما نسعى من خلال هذه الزيارة إلى مشاركة رؤيتنا للتحول الرقمي وعرض الفرص التي توفرها "إي آند" لإلهام الجيل القادم من قادة التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين المجلس العالمي لشباب الإمارات ومجلس الشباب في "إي آند"».

من جهته، قال عبد الله البستكي، رئيس المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة: «نسعى من خلال هذه الزيارة إلى توطيد العلاقات بين الشباب الإماراتي في المملكة المتحدة ومجموعة "إي آند"، وتعزيز التواصل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة بما يسهم في تحقيق تطلعات الشباب الإماراتي وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. إننا نؤمن بأهمية بناء جسور من المعرفة والخبرة بين الشباب الإماراتي في المملكة المتحدة وقطاع التكنولوجيا في الدولة، وذلك من خلال مثل هذه المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة للشباب ليكونوا جزءاً من مسيرة التطور والابتكار التي تقودها الإمارات. نحن نطمح إلى تمكين الشباب من الوصول إلى أحدث التقنيات والتوجهات العالمية، مما يعزز من قدرتهم على الإسهام بفعالية في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها دولتنا».

وقالت حصة علي ناصر، رئيسة مجلس الشباب في "إي آند": «تمثل الزيارة فرصة فريدة للتواصل مع الشباب الإماراتيين في الخارج، وتبادل الأفكار والعمل نحو هدفنا المشترك لإلهام الجيل القادم من قادة التكنولوجيا. وأتاحت هذه الزيارة تعريف أعضاء المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة بخدماتنا وحلولنا المبتكرة خلال زيارتهم إلى مركز الابتكار المفتوح، وبما يسهم في إلهام التفكير الإبداعي وتعزيز روح التعاون بين العقول الشابة».

وتضمنت الزيارة عدداً من الأنشطة، وجلسات حوارية وبناءة تعنى بشؤون الشباب وجولة إلى مركز الابتكار في "إي آند إنتربرايز" للاطلاع على أحدث تقنيات "إي آند"، بالإضافة إلى زيارة متجر إي آند الذاتي EASE، والمدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتأسّس مجلس شباب "إي آند" عام 2022، كمبادرة رائدة تهدف إلى تمكين الشباب في "إي آند" وإشراكهم في الحياة العملية بما يتوافق مع الأجندة الوطنية للشباب في دولة الإمارات، وبات المجلس بمثابة منصة للقادة الشباب تتيح لهم فرصة التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم، محققاً إنجازاتٍ كان لها دور رئيسي في تعزيز مشاركة الموظفين وتوطيد ثقافة التواصل والتعاون.

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