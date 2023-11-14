أبوظبي: أعلنت إي آند اليوم عن تعاونها مع الكونغرس العالمي للإعلام كشريك تكنولوجي للسنة الثانية على التوالي، لتسليط الدور على أهمية التكنولوجيا في دعم قطاع الإعلام، مما يؤكد التزامها بتمكين التحول الرقمي للمجتمعات التي تخدمها.

وينعقد هذا الحدث العالمي في دورته الثانية، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر2023، وكان قد حضره في العام الماضي أكثر من 13500 مشارك من مختلف أنحاء العالم.

وفي إطار تعليقه على هذه الشراكة، قال سعادة محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام )، رئيس اللجنة العليا للكونغرس العالمي للإعلام:"يعكس الكونغرس العالمي للإعلام، أهدافنا وطموحاتنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز المشهد الإعلامي العالمي، ودعم مكانة دولة الإمارات الراسخة كمركزاً إعلامياً عالمياً يجمع بين الكفاءات المحلية والعالمية. وتعد شراكتنا مع إي آند خطوة هامة لتحقيق هذه الأهداف بالنظر إلى الدور المتميز الذي حققته إي آند عبر ريادتها في قطاع التكنولوجيا، وأهدافنا المشتركة والرامية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول الرقمي الشامل".

ويشتمل الكونغرس العالمي للإعلام 2023 على معرضاً للمؤسَّسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والعالمية، التي تقدم أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات الإعلامية في القطاع، لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام العالمي، إلى جانب استضافته لأهم المتحدثين العالميين في المجال حيث يعقد عدد من الجلسات الحوارية التي تطرح وتعالج أهم القضايات والمواضيع المتعلقة بمستقبل قطاع الإعلام حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:"تعكس شراكتنا مع إي آند حرصنا على إبراز دور الكونغرس العالمي للإعلام كمنصة للإبداع والابتكار في قطاع الإعلام، وتسلط الضوء على أهمية توظيف أحدث الإمكانات التكنولوجية والتطبيقات فيما يخدم إعادة تشكيل مستقبل خدمات قطاع الإعلام والترفيه، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد المستدام في مدينة أبوظبي."

تشارك إي آند من خلال هذه الخطوة مع كبريات الشركات العالمية، وخبراء الإعلام، والمؤسسات الأكاديمية الإعلامية، والمواهب الشابة في القطاع، في الجلسات النقاشية والحوارات رفيعة المستوى التي يشهدها الكونغرس العالمي للإعلام حول توظيف أحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجية لخدمة قطاع الإعلام مثل الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

ومن جانبه قال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في إي آند: "تلعب التكنولوجيا دوراً هاماً وأساسياً في إثراء العديد من القطاعات لا سيما المشهد الإعلامي، وذلك من خلال توظيف أحدث إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وشبكة الجيل الخامس، وتحليلات البيانات الخاصة بالمحتوى التي تعزز من تجربة المستخدم وتساعد في تحقيق الشمول في المحتوى المقدم بما يناسب مع مختلف شرائح العملاء. وتجسّد هذه المشاركة جهود إي آند في دعم قطاع الإعلام عبر تبني الابتكار والتجارب المميزة للمساهمة في تشكيل مستقبل قطاع الإعلام في المنطقة والعالم، بما يتلاءم مع التزامنا بنهج القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التحول الرقمي".

ويعد الكونغرس العالمي للإعلام 2023 في عامه الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، منصة عالمية مهمة لتسريع وتيرة تطور قطاع الإعلام في جميع أنحاء العالم، وتوسيع آفاق التعاون وتوحيد الأفكار ، لتمكين نجاح شركات الإعلام في مهمتها وتعزيز دورها، كما يلعب الحدث أيضًا دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات التجارية العالمية وتعزيز التحول الرقمي للشركات في قطاع الإعلامي.

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