محمد ناصر الزعابي: تكتسب الجلسة خلال مؤتمر سولت أهمية بالغة لتواصلها مع المستثمرين العالميين وصناع السياسات الباحثين عن فرص الاقتصاد الجديد

سفيان العيسى: تتمتع منطقة الشرق الأوسط بالعديد من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة كالتكنولوجيا والتمويل وصولاً إلى الطاقة المتجددة

نور سويد: يسعدني أن أشارك في مؤتمر سولت هذا العام مع منصة إنفستوبيا، وأن أكون جزءً من الحوار حول الازدهار الذي تشهده الشركات الناشئة في الشرق الأوسط

نيويورك: ناقش مستثمرون وقادة أعمال عالميون فرص الاستثمار الناشئة في قطاعات الاقتصاد الجديد في الشرق الأوسط خلال جلسة نظمتها منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار يوم 13 سبتمبر الجاري، خلال مؤتمر "سولت" نيويورك 2022.

وناقشت الجلسة، التي عُقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشرق الأوسط: استراتيجيات الاستثمار وقطاعات المستقبل"، كيف يبرز الشرق الأوسط كمنطقة مستقرة مليئة بالفرص تقودها أجيال شابة ومفعمة بالحيوية، مع تركيز قوي على الابتكار وقطاعات الاقتصاد الجديد، وما تطرحه الحكومات من مبادرات ومشاريع طموحة.

كما سلطت الجلسة الضوء على إقبال المستثمرين العالميين نحو الاستثمار في الشرق الأوسط، والقطاعات الرئيسية التي يجب مراقبتها في السنوات المقبلة، فضلاً عن الدور الذي تلعبه إنفستوبيا في خلق فرص استثمار عالمية موجهة نحو الاقتصادات الجديدة.

وقال محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة "إنفستوبيا" العالمية للاستثمار: "أطلقت إنفستوبيا حواراتها العالمية عبر جلسة حوارية نظمتها في نيويورك، والتي تأتي بعد الحوارات التي أطلقتها مسبقاً في مومباي ونيودلهي والرباط وجنيف، والتي تتماشى مع أهداف إنفستوبيا في جذب الاستثمارات نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، وبالتالي تكتسب الجلسة خلال مؤتمر سولت أهمية بالغة لتواصلها مع المستثمرين العالميين وصناع السياسات الباحثين عن فرص الاقتصاد الجديد."

وقال سفيان العيسى، رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية في دولة الإمارت العربية المتحدة: " تتمتع منطقة الشرق الأوسط بالعديد من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة كالتكنولوجيا والتمويل وصولاً إلى الطاقة المتجددة. وقامت مؤسسة التمويل الدولية بالاستثمار في المنطقة منذ عقود وكنا على اطلاع وثيق على أهميتها. والأهم من ذلك أننا شهدنا كيف يمكن للاستثمار الأجنبي أن يساعد في زيادة النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر في الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم".

وقالت نور سويد، الشريك الإداري لشركة "غلوبال فينتشرز": "يسعدني أن أشارك في مؤتمر سولت هذا العام مع منصة إنفستوبيا، وأن أكون جزءً من الحوار حول الازدهار الذي تشهده الشركات الناشئة في الشرق الأوسط. تبرز الآن منطقة الشرق الأوسط كمركز لأكثر التقنيات تطوراً في المنطقة والعالم، بقيادة عدد كبير من الشباب الطموح، ومدعومة بنظم ومبادرات مبتكرة."

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نبذة عن "إنفستوبيا":

"إنفستوبيا" هي منصة عالمية تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية وتحقيق المزيد من النمو والابتكار بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة. وتسعى "إنفستوبيا" لتعزيز الدور المحوري والقيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمحفز لدعم الاقتصادات الحالية والمستقبلية وفهم اتجاهات الاستثمار المستقبلية.

وتحظى "إنفستوبيا" بدعم من عدد من الشركاء المحليين والعالميين، من ضمنهم دائرة التنمية الاقتصادية- أبوطبي، "كريبتو دوت كوم"، "بلاك روك"، "ديلويت" الشرق الأوسط، "أكسنتشر" الشرق الأوسط، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

تمثل "إنفستوبيا" إحدى المبادرات الرئيسة ضمن «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها حكومة الإمارات عام 2021، والتي تهدف إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ابتكارا في العالم. وتحت رعاية وزارة الاقتصاد، ترسي "إنفستوبيا" دعائم جديد بحيث يتعاون المستثمرون من حول العالم معًا لصياغة نماذج مبتكرة للبنية الاقتصادية المستقبلية وشراكات ستنتج فرصا استثمارية جديدة.