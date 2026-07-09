المنامة، مملكة البحرين - أعلنت شركة إنفراكورب، الرائدة في الاستثمار بقطاع تطوير البنية التحتية المستدامة، عن تنظيم جناح تعريفي خاص في مجمع الأفينيوز البحرين خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس 2026، لاستعراض مشروع مساكن "كمبينسكي هاربر هايتس"، أحد أبرز مشاريعها السكنية الفاخرة، وإتاحة الفرصة للزوار للتعرف على تفاصيل المشروع وخيارات التملك والاستثمار المتاحة.

ويتيح الجناح للمهتمين فرصة الاطلاع عن قرب على الوحدات السكنية المتميزة في "كمبينسكي هاربر هايتس"، إلى جانب الحصول على استشارات مباشرة من فريق المبيعات حول المزايا والخدمات وخيارات الاستثمار التي يوفرها المشروع.

ويقع المشروع في قلب الواجهة البحرية للمنامة، ويضم نحو 200 وحدة سكنية فاخرة تحمل توقيع علامة كمبينسكي العالمية، مع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات الراقية التي توفر للسكان تجربة معيشية استثنائية، تشمل أعلى مسبح "إنفينيتي" في مملكة البحرين، إلى جانب مرافق ترفيهية وخدمات ضيافة تضاهي أرقى المعايير العالمية.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة إيمان المناعي، رئيس المبيعات في شركة إنفراكورب، قائلة: "يمثل مشروع مساكن كمبينسكي هاربر هايتس نموذجاً متفرداً للحياة الفاخرة في مملكة البحرين، حيث يجمع بين الموقع الاستثنائي، والتصميم الراقي، والخدمات العالمية التي تقدمها علامة كمبينسكي. ومن خلال هذا الجناح في مجمع الأفينيوز، نحرص على تعريف العملاء بالمشروع وتقديم الدعم والاستشارات اللازمة لمساعدتهم على اختيار الوحدات التي تتناسب مع تطلعاتهم السكنية والاستثمارية".

وأضافت: "يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية إنفراكورب لتطوير مشاريع عقارية نوعية ترتقي بتجارب السكن والاستثمار، وتوفر قيمة مستدامة للعملاء من خلال الجمع بين الجودة والابتكار وأعلى معايير الضيافة".

ودعت إنفراكورب جميع المهتمين إلى زيارة جناحها في مجمع الأفينيوز البحرين خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس 2026، للتعرف على مشروع مساكن "كمبينسكي هاربر هايتس" والاستفادة من الاستشارات المقدمة من فريق المبيعات.

نبذة عن إنفراكورب:

تُعد إنفراكورب ش.م.ب. شركة متخصصة في الاستثمار بقطاع تطوير البنية التحتية والاستدامة، برأسمال يبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير الشركة محفظة أصول تقدر بنحو 3 مليارات دولار أمريكي تشمل أراضٍ بمساحة 250 مليون قدم مربع في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، مخصصة لتطوير مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتركز استراتيجية إنفراكورب للاستدامة على تحقيق عوائد قوية وطويلة الأمد للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، واغتنام فرص خلق القيمة في منظومة الاستثمار المستدام. وتتمحور استثمارات الشركة حول تطوير المجتمعات، والاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات الداعمة للاستدامة والطاقة المتجددة، إلى جانب الأصول الاجتماعية في مجالي التعليم والرعاية الصحية.

لمزيد من المعلومات عن إنفراكورب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.infracorp.bh

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