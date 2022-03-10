بمشاركة 17 نادي طلابيّ

العين في 10 مارس 2022 : انطلقت فعاليات المهرجان الطلابي الذي ينظمه قسم الحياة الجامعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 17 نادٍ طلابي لاستعراض مبادراتهم وأفكارهم وأعمالهم المتنوعة، والتي تستمر لمدة أربع أيام، بحضور الدكتورة عائشة الظاهري-النائب المشارك لشؤون الطلبة- وعدد من الإداريين والموظفين والطلبة.

وأشارت موزة الكتبي- رئيس قسم الحياة الجامعية بالجامعة- إلى أن هذا المهرجان يعد ملتقى للطلبة الموهوبين وأصحاب الأفكار المبدعة والأعمال والمبادرات الملهمة لتبادل الرؤى والأفكار مع أقرانهم الطلبة، وتشجيعهم على الانخراط للنشاطات الجامعية المختلفة التي تساهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم واستثمار طاقاتهم في المجالات المفضلة لديهم سواء كان نشاط ثقافي أو اجتماعي أو تنموي أو فني أو رياضي، وأضافت : تتميز الأندية الطلابية بتعدد الثقافات وتنوع الأنشطة، علاوةً على أن العدد المتزايد لهذه الأندية دليل على زيادة إقبال الطلبة عليها.

يجدر بالذكر أن المهرجان تضمن على عروض مختلفة قدمها 17 نادي طلابي هي : نادي الرسم، نادي الموسيقى، نادي القراءة، نادي وطني الإمارات، نادي سفر اء السعادة، نادي الهلال، نادي الطلبة الدوليين، نادي التصوير، نادي الابتكار، فريق وسم، نادي البيئة النادي البحريني، الكوري، الياباني، الإسباني، الصيني، ونادي الفلك، كما تم على هامش المهرجان تكريم الهيئات الإدارية للعام الجامعي 2021 والأندية المشاركة.

#بياناتشركات

- انتهى -