ينظمه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2022

تنظيم حفل رسمي احتفاءً باليوبيل الذهبي للمعرض

مشاركة مئات العارضين وأشهر العلامات التجارية في الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم

الشارقة: تستعد إمارة الشارقة لاستضافة الآلاف من الزوار خلال فعاليات النسخة الـ 50 من معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2022، وسط مشاركة المئات من الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، وأشهر العلامات التجارية في الذهب والألماس والمجوهرات، بالإضافة إلى الحضور المتألق للشركات المحلية ونخبة من المصممين الإماراتيين.

وسيشهد انطلاق معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" تنظيم حفل رسمي احتفاءاً باليوبيل الذهبي للحدث، بحضور كبار المسؤولين ووفود رسمية دولية، وأهم اللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة وتجارة الساعات والمجوهرات، إلى جانب عرض لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم بأعلى مستويات التقنية والإبداع والتميز.

منصة دولية

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة أن معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" غدا واحدا من أهم الفعاليات والأحداث التي تشهدها إمارة الشارقة إذ تحول منذ انطلاقه قبل أكثر من ربع قرن من حدث إقليمي إلى منصة دولية بامتياز تحظى بأهمية ومكانة بارزة لدى شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار والخبراء والعاملين في مجال صناعة وتصميم الساعات والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة، فضلا عن كونه مقصداً هاماً لعشاق المجوهرات والساعات، مؤكداً التزام الغرفة التام بمواصلة توفير كافة أشكال الدعم لهذا الحدث المتميز انطلاقاً من سعيها نحو تعزيز مكانته الرائدة وتمكينه من تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ولاسيما فيما يتعلق بدعم صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات التي تعتبر من القطاعات المهمة في دولة الإمارات، حيث تستحوذ تجارة الذهب على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وهي محور رئيس في أنشطة التجارة الخارجية للدولة.

تتويج للإنجازات

من جانبه أشار سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن النسخة الـ 50 من معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" ستكون دورة متميزة تتوج الإنجازات الرائدة التي حققها الحدث على مدار السنوات السابقة، وترسخ المكانة المتميزة التي يحتلها على قائمة المعارض العالمية المتخصصة بالذهب والمجوهرات، حيث يحرص المركز على بذل أقصى الجهد لضمان تقديم تجربة عالمية فريدة في عالم الذهب والأحجار الكريمة، والتي تتيح مساحة للعارضين ليبهروا بها زوار المعرض الإقليمي والدولي بإبداعاتهم في مجال المجوهرات والساعات وسط فعاليات وأنشطة تنظم للمرة الأولى في تاريخ الحدث، مشيراً إلى أن المركز يرحب بالزوار والعارضين الجُدد من أنحاء العالم، ويؤكد سعيه إلى توفير منصة لا تضاهى للشركات والعلامات التجارية العالمية، تتيح لهم تحقيق النجاحات وتعزز تواجدهم في أسواق الدولة والمنطقة، إلى جانب تلبية تطلعات الزوار الباحثين عن كل جديد في مجال المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية.

ويفتح المعرض الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه، أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد من الساعة 1 مساءً حتى 10 مساء، ويوم الجمعة من 3 مساء حتى 10 مساء.

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