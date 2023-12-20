تقدم عيادة أمان للعافية، التي أسستها وتديرها الدكتورة هند الرستماني، خدمات الرعاية الصحية السلوكية والنفسية الشاملة في جو من الخصوصية والسرية.

يلتزم الفريق الطبي بالعمل على حد الوصمة المجتمعية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال رفع مستوى وعي الأفراد وتثقيفهم على رعاية أنفسهم وتبني مبدأ العافية الشاملة وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات والمصاعب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة بارزة لتعزيز الصحة والعافية النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم افتتاح عيادة أمان للعافية المتخصصة في الصحة النفسية في دبي. وتقدم العيادة، التي أسستها أخصائية الإرشاد النفسي الإماراتية، هند الرستماني، خدمات الرعاية الصحية السلوكية والنفسية التي تتصف بالتميز والخصوصية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع بذل جهود حثيثة للحد من الوصمة المجتمعية المتعلقة بالصحة النفسية.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعاني واحد من كل ثمانية أشخاص في العالم من اضطراب نفسي[1]. ورغم هذا الانتشار الواسع لحالات الصحة النفسية، فإن الوصمة المجتمعية غالباً ما تمنع الأفراد من طلب المساعدة، وهو توجه قد بدأ في التغير بشكل تدريجي. وتسعى عيادة أمان للعافية إلى تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير مساحة آمنة وداعمة تساعد على التعافي والازدهار.

وانطلاقاً من التزامها بتوفير الرعاية الصحية النفسية الشاملة مع خدمات المراكز الطبية لعملائها، فإن عيادة أمان للعافية تضم فريقاً متخصصاً من الخبراء، يتضمن متخصصين في العلاج النفسي ومستشارين إضافة إلى أخصائي العلاج الطبيعي والمدربين ذوي الخبرة في مجموعة واسعة من الحالات من أجل تلبية متطلبات الفئات العمرية المتنوعة من الأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن.

وتتبع العيادة نهجاً شاملاً للرعاية يمكّنها من توفير خدمات وتخصصات طبية تشمل المعالجة المتعددة التخصصات والخدمات الخاصة التي تغطي مجموعة واسعة من برامج الصحة والعافية النفسية، مثل العلاج والإرشاد النفسي والعلاج حسب الحالة. وتقدم العيادة خدمات طبية داعمة بما في ذلك الطب العام والأمراض النسائية والتوليد وعلاج التحليل السلوكي التطبيقي والتغذية ، بالإضافة إلى خدمات إعادة التأهيل التي تشمل العلاج الطبيعي وعلاج النطق والعلاج النفسي الحركي. كما توفر عيادة أمان للعافية خدمات خاصة مثل الرعاية المنزلية والعلاج عبر بُعد والتثقيف النفسي ومجموعات الدعم والاستشارات الزوجية والعائلية وخدمات الصحة النفسية للشباب وللمدارس والمهن.

وقالت الدكتورة هند الرستماني، أخصائية الإرشاد النفسي والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لعيادة أمان للعافية: "تستند عيادة أمان للعافية إلى رؤية تهدف إلى سد الفجوة في رعاية الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد عيادتنا أكثر من مجرد مكان للعلاج، حيث تلتزم بالتصدّي للوصمة المجتمعية المحيطة بالصحة النفسية من خلال تعزيز وعي الناس وتثقيفهم وتبني مبدأ العافية الشاملة. أدرك الحاجة كمواطنة إماراتية إلى اتباع منهج تعاوني لتحقيق أجندة أهداف الحكومة المحددة والتي تركز على إنشاء مجتمع مثقف يقدر الصحة النفسية باعتبارها جزءاً أساسياً من الصحة العامة. وتعكس العيادة هذه الرؤية، حيث تم تصميم خدماتنا لتلبية المتطلبات الفريدة للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة في جو من الخصوصية التامة".

وتهدف العيادة إلى دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جودة الحياة. وتعليقاً على ذلك، أضافت الدكتورة الرستماني: "دأبت حكومتنا الرشيدة على الارتقاء بمستوى الصحة والعافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل بناء مجتمع متماسك وواعٍ. فعلى سبيل المثال، تستند الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى منهج محلي شامل لتعزيز جودة حياة الناس. كما تم تقديم مبادرات محلية أخرى مثل مبادرة "جودة الحياة أولاً" التي أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، لتسليط الضوء على الصحة النفسية وجودة الحياة في المدارس، وكيفية تحسينها. ودعماً لجهود حكومتنا، نسعى جاهدين لتمكين الأفراد من التغلب على التحديات الشخصية، مع الالتزام بالتنوع الثقافي، بهدف كسر الحواجز المجتمعية المفروضة على الصحة النفسية".

تم افتتاح عيادة أمان للعافية وتعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً حتى 7 مساءً، وتقع في الطابق السابع، ميدان إم، المنخول، دبي، الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال فريقها المؤهل من المتخصصين في الرعاية الصحية، تسعى أمان للعافية إلى إحداث نقلة نوعية في رعاية الصحة النفسية، وتوفير خدمات مخصصة ومناسبة ثقافياً لجميع المجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستخدم العيادة معارفها ومهاراتها لإحداث تأثير إيجابي دائم على الصحة والعافية النفسية لمرضى العيادة والمجتمع الأوسع، من خلال تعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع الأجندة الوطنية.

لحجز موعد، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني bookings@amanlilafiaclinic.ae .

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نبذة عن عيادة أمان للعافية:

عيادة أمان للعافية هي عيادة متخصصة بالصحة النفسية مقرّها دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونؤمن أن تمتّع الإنسان بالعافية الحقيقية يشمل عقله وجسده معاً، لذلك نكرّس جميع جهودنا لتوفير رعاية لا مثيل لها للاعتناء بصحتكم النفسية وتمكينكم من الاستمتاع بحياتكم إلى أقصى درجة ممكنة. رسالتنا واضحة: تقديم خدمات مميّزة للرعاية السلوكية والنفسية في جوٍ من الخصوصية والسرية مع سعينا الدؤوب في الوقت ذاته إلى التقليل من الوصمة المجتمعية التي تتعلق بالصحة النفسية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://amanlilafiaclinic.ae/ar

للمواعيد، يرجى التواصل عبر: bookings@amanlilafiaclinic.ae |

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هيا سليمان

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