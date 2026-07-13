دبي، الإمارات العربية المتحدة : حصدت مجموعة إكويتي، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، جائزة "أفضل تجربة للعملاء المميزين" (Top VIP Experience Award) ضمن جوائز Global Broker Excellence خلال معرض المال أبوظبي 2026. تقديراً لنهجها الذي يضع العميل في قلب كل قرار وتجربة، ما يجسد التزامها بتقديم مستوى استثنائي من الخدمة في قطاع التكنولوجيا المالية. إذ لا تقتصر هذه التجربة على تمكين العملاء من الوصول إلى الأسواق فحسب، بل تجمع بين توفير شروط تنافسية، والإدارة القوية لعلاقات العملاء، وتقديم حلول وخدمات مصممة وفق احتياجات كل عيل، إلى جانب تجارب ضيافة حصرية تتجاوز حدود نافذة التداول.

وفي إكويتي، لا تمثل تجربة العملاء المميزين مجرد مجموعة من الامتيازات، بل تعكس فلسفة متكاملة في تقديم الخدمة، حيث يحصل العملاء ذوو الملاءة المالية العالية على إعدادات تداول متقدّمة ومصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. يشمل ذلك شروط تداول مميزة، وأسعاراً تنافسية، ومزايا تجارية حصرية، إلى جانب دعم متخصص يواكب أهدافهم الاستثمارية ومتطلباتهم.

يكمن جوهر التميّز الذي تقدّمه إكويتي في العنصر البشري وعلى رأسه فريقها المتخصص في خدمة العملاء المميزين. كذلك فإن إكويتي تدرك أن المتداولين المحترفين يحتاجون إلى مستوى مختلف تمامًا من الاهتمام، لذا تحرص على أن تُدار كل علاقة لها مع عملائها المميزين على مستوى شخصي. لذا لا يتعامل مديرو علاقات العملاء مع أرقام حسابات فحسب، بل إن فلسفتهم تتجاوز هذه العلاقة إلى الاحتفاء بالإنجازات الشخصية للعملاء، وتقديم دعم فوري وأولوية في الخدمة بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم وجداولهم.

يضمن هذا النهج المتميز تحقيق تجربة فريدة لعملاء إكويتي، حيث ينتقل بسلاسة من الشكل العملي التقليدي إلى مستوى عالمي من الضيافة، مما يمنح العملاء المميزين فرصة حصرية للاستمتاع بلحظات عالمية لا تُنسى. تشمل ضيافة رفيعة المستوى في دوري أبطال أوروبا، ودخولاً حصرياً إلى منطقة "بادوك" في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، وضيافة مميزة في مباريات دبي لكرة السلة، بالإضافة إلى جلسات تواصل خاصة تجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال في مراكز مالية رئيسية مثل دبي وقبرص.

من جهته، عبر السيد فيليب نادر رئيس قسم علاقات العملاء في إكويتي عن سعادته بهذا الإنجاز قائلًا: "تعكس هذه الجائزة مدى الاهتمام والاستثمار الذي نضعه عند تصميم خدماتنا المميزة. لقد بنينا خدمات تتجاوز في معناها توفير وصول إلى الأسواق بل تمنح عملاءنا المرونة، والدعم المخصص، وتجربة عميقة متعددة الأبعاد تستند إلى درجة عالية من التقدير. هذا ما يجعل خدمات كبار العملاء في إكويتي أكثر من مجرد مسمى، بل معياراً لتميز خدماتنا"

وتؤكد هذه الجائزة على التفاني الذي يقدمه فريق إكويتي بشكل يومي، وليست الوجهة النهائية بكل تأكيد، وعليه فإنها تواصل مسيرتها بوضع معيار جديد في القاموس العصري لإدارة العلاقات مع كبار العملاء في قطاع الوساطة المالية العالمي.

عن مجموعة إكويتي

مجموعة إكويتي هي شركة رائدة عالميًا في حلول التكنولوجيا المالية للتداول، وبرمجيات الدفع، والأصول الافتراضية، وإدارة الأصول، والسلع المادية. تتمتع المجموعة بحضور عالمي في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهي مرخصة من قبل هيئات عالمية مرموقة، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقبرص. تقدم المجموعة تجربة مالية متميزة لعملائها في مختلف القطاعات، من الأفراد إلى المحترفين والمؤسسات.

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