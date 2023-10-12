الرياض: أعلن مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، المؤتمر الموسيقي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق 8 مبادرات خلال نسخته التي تعقد في ديسمبر 2023، تمثل منظومة متكاملة صممت لدعم وتثقيف الجيل القادم من الموهوبين في الموسيقى وتعزيز الاندماج بهدف الارتقاء بالمشهد الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولتميزه بتسليط الضوء على واقع ومستقبل صناعة الموسيقى، فإن مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" أصبح يحتل مكانة ريادية وأهمية متزايدة لدى كافة المهتمين بتطوير مسيرتهم المهنية وتطوير علاقاتهم ومعرفتهم بصناعة الموسيقى.

وتتمثل مبادرات "إكس بي لمستقبل الموسيقى" في مبادرة "إكس بيرفورم" والتي تنطلق بالتعاون مع يوتيوب وبرعاية سباق جائزة السعودية الكبرى إس تي سي للفورمولا 1، لتنفيذ مهمة الكشف عن المواهب الناشئة في المنطقة من خلال مسابقة غنائية لاختبار إمكانيات النجومية والقبول الجماهيري وجودة الصوت، ومبادرة "إكس تشينج XCHANGE" وهي سلسلة ورش عمل متجولة زارت في عام 2023، أربع مدن هي أبو ظبي، والقاهرة، وعمَّان، والرياض، للوصول لفهم أفضل للمشهد الموسيقي الإقليمي ونقاط القوة وتعزيز تكامله وتحديد المواضيع الرئيسة لبرنامج المؤتمر وتعزيز التكامل داخل المنطقة، وسيتم توثيق نتائج ورش العمل في مجلة "إكسين Xine" السنوية.

كما يشهد المؤتمر إطلاق مبادرة "هُنَّ" لدعم المرأة عبر برنامج إرشادي فردي صمم للتواصل بين النساء الناجحات في صناعة الموسيقى والموهوبات الناشئات لتعزيز المساواة في المشهد الموسيقي إقليمياً، كما ستشمل المبادرة حلقات استماعية تجمع النساء من أنحاء المنطقة للتعارف ومشاركة قصصهن.

كما ستقوم مبادرة "هيرفل HEARFUL" وتعني (إنصات) بالتوعية بمشكلة طنين الأذن والصحة السمعية، وتثقيف المجتمع حول طرق الوقاية من خلال محاكاة أصوات طنين الأذن.

وتمكيناً للموسيقيين والفنانين الطموحين من أجل تطوير موسيقاهم وتعزيز مسارهم المهني، سيطلق المؤتمر مبادرة (أصوات المستقبل Sound Futures) وهي النسخة الموسيقية من برنامج "شارك تانك" والتي ستدعو الموسيقيين والمبدعين الطموحين لعرض موسيقاهم الأصلية وأفكارهم الرائدة على المستثمرين الناجحين في صناعة الموسيقى، بهدف تأمين التمويل والإرشاد لمسيرتهم المهنية وذلك بالشراكة مع "سي فينتشرز Sea Ventures".

وستتيح مبادرة "إكس بي آير" XP Airإقامة استديو بمقر المؤتمر للبث الموسيقي وعقد لقاءات مع مواهب ومجموعات موسيقية، من برامج "إكس بي النهار" و"إكس بي الليل" والفنانين وقادة الصناعة.

كما ينطلق في المؤتمر هذا العام المخيم التدريبي لإدارة الفنانين Artist Management Bootcamp بهدف تمكين مدراء الفنانين في المنطقة في بداية مسيرتهم المهنية عبر برنامج مكثف يتبعه حصول أفضل ستة مشاركين على متابعة إرشادية مع أحد مدراء الفنانين ذوي الشهرة العالمية.

وسيحظى منسقو الأغاني (الدي جي) وعبر مبادرة "ستورم شيكر" Storm Shaker بفرصة التنافس في مسابقة لتقديم عروضهم الفنية في مهرجان "ساوندستورم" الذي تنظمه مدل بيست. ويتضمن شركاء المبادرة "دي جي كورنر" وجامعة بيركلي أبوظبي و"سباركد" بدعم "بانجايا" و"ديب جروفز".

كما يتعاون المؤتمر مع شركة "مرواس" Merwas، وهي حاضنة مواهب وشركة إنتاج فني، ومنصة البودكاست الإذاعية المستقلة "صوت" الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيستضيف هولاء الشركاء ورش عمل للإنتاج والتوزيع الموسيقي. كما سنرحب في نسخة عام 2023 بشركاء جدد، مثل عملاق صناعة الصوت "دولبي" و"ماسيف ميوزك" حيث سيتم عقد جلسة حول كيفية تقييم المحتوى الخاص بك، وكذلك منظمة الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية (IFPI) وشركة "وارنر ميوزك" التي ستغطي حقوق التوزيع.

من جهتها، تعليقاً على المؤتمر، قالت شركة "وارنر ميوزك" ، "نتطلع في شركة وارنر ميوزك للمشاركة في مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" برؤى قيمة والتفاعل مع قادة صناعة الموسيقى، واستعراض التزامنا تجاه ريادة مستقبل الموسيقى، الذي يحمل إمكانات وفرص هائلة لنمو وارنر ميوزك".

من جهة أخرى، كشف مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" أنه في نسخة هذا العام سوف يتمكن الحضور من رؤية والتعرف عن قرب على أفكار عديد من الفنانين الحائزين على الجوائز البلاتينية، مثل المرشح لجائزة جرامي المنتج والملحن خالد رحيم، نائب رئيس التسويق واستراتيجية العلامة التجارية في أوديو ماك Audiomack، وشارلوت بوانا، موهبة الهيب هوب في الساحل الغربي الأميركي، وذا ووليجان The Whoolighan، الرئيس ومسؤول الاستراتيجية في فاكتوري بيبول Factory People، ووسيم بو ملحم، وأول نجمة دي جي سعودية كوزميكات Cosmicat.

أيضا سينضم إلى المؤتمر هذا العام الدي جي ميشيل، وبيان أبو زنادة، ونجم الدي جي الألماني توبيك، وويل ستيفنسون من بارادايس وورلدوايد، ويوري دوكتر من دي جي مونيتور، وخوسيه وولدرينج، الرئيس التنفيذي لشركة ذي ميديا ناني The Media Nanny.

وسيسعى "إكس بي لمستقبل الموسيقى" هذا العام لأن يكون أكثر من مجرد مؤتمر للموسيقى، بل سيكون حافزًا للتغيير وجسرًا للأصوات المتنوعة، ومنصة للتميز الموسيقي.

وفي أجواء مدينة الرياض الرائعة، سيكون "إكس بي لمستقبل الموسيقى" محور حديث العالم عن مستقبل الموسيقى، على مدى فعاليات المؤتمر التي تستمر ثلاثة أيام من 7 ديسمبر وحتى 9 ديسمبر.

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نبذة عن "مدل بيست":

مدل بيست هي شركة ترفيه موسيقي رائدة في المملكة العربية السعودية، وتعنى بتقديم المواهب المحلية، والإقليمية والعالمية الراسخة والناشئة. ومن خلال تجارب ترفيهية حية مبتكرة، تهدف الشركة إلى ربط الجماهير الإقليمية بكبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم، ومع التركيز على الفعاليات والموسيقى والمواقع، تعمل مدل بيست على إحداث تغيير في المشهد الموسيقي ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.mdlbeast.com ..

نبذة عن مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى":

مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى هو فعالية سنوية تعنى بتعزيز تطور المشهد الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مبادرات مختلفة مع خلق فرص للتبادل مع مجتمع الموسيقى العالمي. عقد المؤتمر لأول مرة في عام 2021، ويعتبر على نطاق واسع التجمع الأكثر تأثيراً لقادة الموسيقى في المنطقة، ويوفر جسراً للتواصل مع المشهد الموسيقي العالمي. ومن بين الأسماء البارزة للحضور في النسخ السابقة للمؤتمر ماثيو نولز وإيمي طومسون وديفيد جوتا ودي جي خالد وإليانا. سيعقد مؤتمر هذا العام في الرياض في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2023، بهدف تحفيز الجيل الجديد من محترفي الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال محتوى تعليمي وفرص للتواصل لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم بصناعة الموسيقى.