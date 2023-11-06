مصر - أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها للدورة السادسة من معرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر بصفتها الشريك العالمي لهذا الحدث الدولي.

المعرض من تنظيم شركة سمارت فيجن الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض ويقام يومي 11 و 12 نوفمبر في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، ويستأنف يوم 15 نوفمبر بفندق هيلتون جرين بلازا بالإسكندرية.

وسيشهد المعرض عدة محاضرات لفريق عمل إكس أس دوت كوم يلقيها السيد شادي سلوم (المدير الإقليمي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، السيد أحمد نجم (رئيس قسم الأبحاث – القسم العربي)، والسيد إيلي نشواتي (كبير مديري تطوير الأعمال - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، بالإضافة الى المشاركة في العديد من الجلسات النقاشية خلال المؤتمر.

وتعليقا على ذلك، قال السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يمثل معرض سمارت فيجن الاستثماري فرصة فريدة لفرdق عمل إكس أس دوت كوم للتفاعل مع السوق المصرية الديناميكية والمتنوعة.

وأضاف: تلتزم إكس أس دوت كوم، باعتبارها وسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، بتقديم حلول مالية مبتكرة لتمكين المتداولين والمستثمرين.

وتابع: ان شراكتنا مع شركة سمارت فيجن الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض يؤكد التزامنا بتقديم رؤى قيمة، وتعزيز العلاقات مع المتخصصين في هذا القطاع، ودعم نمو قطاع الخدمات المالية في مصر، ونحن نتوقع بفارغ الصبر هذه الفرصة للقاء المتداولين والمستثمرين في كل من القاهرة والإسكندرية.

وهذا وبصفتها وسيط عالمي رائد متعدد الأصول، تكرس مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، جهودها لتعزيز نمو مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، ورعاية التواصل، وتطوير الابتكار العالمي. وتؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية على دعم إكس أس دوت كوم الثابت للمجتمع المالي العالمي والتزامها بهذه الأهداف المهمة. وسوف تشارك إكس أس دوت كوم بشكل فعال في كل من القاهرة والإسكندرية، مما يضمن أن يتمكن الحضور من مختلف المناطق من الوصول إلى خبرات فريق عمل إكس أس دوت كوم وأفكارهم.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن الدكتور محمد النظامي: يسعدني أن أعلن أن مجموعة إكس أس العالمية ستكون الشريك العالمي للدورة السادسة من معرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر.

وأضاف: إن جهود فريق عمل إكس أس دوت كوم وتفانيهم في إعادة تشكيل وإحداث ثورة في المشهد الاستثماري يتوافق تمامًا مع أهداف هذا المؤتمر.

وتابع: ان دعم إكس أس دوت كوم يضيف قيمة هائلة لمعرضنا، مما يوفر للحاضرين فرصًا لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال. نحن متحمسون لانضمامهم إلينا في كل من القاهرة والإسكندرية، ونعرب عن خالص تقديرنا لدعمهم الثابت.

وهذا وسيكون لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" بصفتها الشريك العالمي، حضور بارز في جميع أنحاء معرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر، حيث سيقوم فريق عملها بعرض مجموعته الشاملة من الخدمات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

كما ستتيح هذه الفرصة لفريق عمل المجموعة التواصل مع المهتمين في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، وعرض حلولهم المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين والمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك ، تفخر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" بتقديم متحدثين متميزين سيشاركون أفكارهم وخبراتهم خلال الحدث. حيث سيكون، السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحد المتحدثين الرئيسيين، وسيقدم محاضرة بعنوان "أهمية اسم النطاق الالكتروني (الدومين) للأعمال في العصر الحديث - إيلون ماسك وX.com مثالا".

علاوة على ذلك، سوف يقدم السيد أحمد نجم (رئيس قسم الأبحاث – القسم العربي)، والسيد إيلي نشواتي (كبير مديري تطوير الأعمال - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) محاضرات قيمة حول اخر التطورات في الأسواق.

ويترقب فريق عمل إكس أس دوت كوم بفارغ الصبر فرصة للمشاركة في محادثات مباشرة مع المتداولين والمستثمرين في القاهرة والإسكندرية. ويوفر هذا التفاعل المباشر منصة للمناقشات الشخصية، مما يمكّن الحضور من طرح الأسئلة وطلب التوجيه واكتساب رؤى قيمة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. ويلتزم فرق عمل إكس أس دوت كوم بتعزيز العلاقات الدائمة وتقديم الدعم المخصص، مما يؤكد التزام إكس أس دوت كوم بنجاح قطاع الخدمات المالية في مصر.

يشار الى ان مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" شاركت بفعالية منذ بدية العام في العديد من المؤتمرات والمعارض والنشاطات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، المكسيك، الفلبين، ماليزيا، تايلاند، البحرين، عمان، والأردن – وسيواصل الفريق رحلته العالمية إلى محطته التالية في فيتنام.

وقد شهد مشهد الاستثمار عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا وتحولًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. ويدرك فريق عمل إكس أس دوت كوم أهمية هذه المعارض كمنصات للتواصل مع المتخصصين في الصناعة ومشاركة الأفكار ودعم نمو الاستثمارات الرقمية.

تقييم إكس أس دوت كوم

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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حول شركة سمارت فيجن

شركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.

تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.