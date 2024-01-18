عالمي: حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، ثنائية من الجوائز خلال حفل توزيع "جوائز المتداولين" الذي نظمته شركة "آلتيميت فينتك" (Ultimate Fintech) في مدينة دبي، ما يؤكد مرة أخرى على ريادتها وتفوقها في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

أقيم حفل توزيع الجوائز يوم الاربعاء 17 يناير في تريدرز أرينا، قاعة زعبيل 6، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تم تكريم الوسيط العالمي الرائد لمساهماته الاستثنائية في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

وكان الحدث الأبرز في الحفل هو حصول "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على جائزة "أفضل وسيط متعدد الأصول في الشرق الأوسط"، وهي شهادة على أدائها المتميز كوسيط رائد في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت المجموعة على جائزة "أفضل شروط تداول"، مما يوضح التزامها بتوفير بيئة تداول مثالية ومواتية لعملائه.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يشرفنا أن نحصل على جائزتي "أفضل وسيط متعدد الأصول في الشرق الأوسط" و"أفضل شروط تداول" في حفل توزيع "جوائز المتداولين" الذي نظمته شركة "آلتيميت فينتك" (Ultimate Fintech) في دبي.

وأضاف: ان هذه الإنجازات تعكس التزامنا المستمر بالتميز والتزامنا الثابت بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا على مستوى العالم.

وتابع كما ان هذه الجوائز تؤكد أيضًا على مكانة مجموعة إكس أس العالمية كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، حيث تقدم شروط تداول وقيمة متميزة لعملائها.

وبينما تحتفل مجموعة إكس أس العالمية بإنجازها المزدوج، فإن التكريم في حفل توزيع "جوائز المتداولين" الذي نظمته شركة "آلتيميت فينتك" يمثل لحظة محورية في رحلة الوسيط العالمي متعدد الأصول، حيث ان جائزتي "أفضل وسيط متعدد الأصول" و"أفضل شروط تداول" لا تؤكد فقط على براعة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في الأسواق المالية المعقدة ولكنها تسلط الضوء أيضًا على تفانيها الذي لا يتزعزع في توفير تجربة تداول سلسة ومتمحورة حول العملاء.

وبصفتها وسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، فإن "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على أهبة الاستعداد لمواصلة رفع مكانتها في هذا القطاع، والاستفادة من هذه الجوائز المرموقة كحافز للابتكار المستمر والالتزام الثابت بالتميز في المشهد المالي العالمي.

وبينما تتطلع "إكس أس دوت كوم" (XS.com) إلى الأمام، يظل الوسيط العالمي الحائز على جوائز متعددة ملتزمًا بتقديم الحلول المتطورة والمساهمة في نمو وتقدم قطاع الخدمات المالية. لا تشهد هذه الجوائز على النجاح الحالي لـ "إكس أس دوت كوم" فحسب، بل تعمل أيضًا كقوة دافعة للابتكار المستمر. ويتوقع الوسيط العالمي الحائز على العديد من الجوائز بفارغ الصبر المزيد من الفرص لتعزيز عروضه، مما يضمن استمرار العملاء في تلقي خدمة لا مثيل لها في مشهد التمويل العالمي المتطور باستمرار.

هذا وقد تم تكريم "إكس أس دوت كوم" (XS.com) مؤخرًا بمجموعة من الجوائز التي أكدت صحة مهمتها المتمثلة في تمكين المتداولين بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها للنجاح في عالم التداول الديناميكي.

تقييم مجموعة إكس أس العالمية (XS.com)

مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر إكس أس للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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