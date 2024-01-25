قطر - أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمعرض قطر المالي (QFEX) والذي تنظمه مجموعة "افاق" لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بصفتها الشريك العالمي لهذا الحدث المقرر عقده يومي 5 و6 فبراير في فندق مرسى كمبينسكي الفاخر في منطقة اللؤلؤة الراقية بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويفخر الوسيط العالمي متعدد الأصول بكونه الداعم الرئيسي لمعرض قطر المالي (QFEX)، مما يعكس تفاني "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في رعاية النمو والابتكار والمبادرات التعاونية داخل المجتمع المالي. كما ان التموضع الاستراتيجي لمجموعة إكس أس العالمية في قلب هذه الحدث الهام يؤكد على أهمية المشاركة الفعالة في تشكيل المشهد المالي في قطر وخارجها.

وقد أعرب السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته لمشاركة المجموعة في معرض قطر المالي (QFEX) بصفتها الشريك العالمي.

وقال السيد شادي سلوم: أنا سعيد للغاية بدورنا كمشارك رئيسي وشريك عالمي في معرض قطر المالي (QFEX)، الامر الذي يمثل لحظة محورية لإظهار التزامنا بالابتكار والتميز في القطاع المالي.

وأضاف: سيكون جناح "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في المعرض بمثابة مركز للمناقشات، ومنصة لعرض حلولنا المتطورة، والتواصل مع المتخصصين في هذا المجال. ونحن نتطلع إلى التواصل مع المجتمع المالي النابض بالحياة في قطر والمساهمة في نجاح هذا الحدث المميز.

هذا وتسعى مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) بتعزيز التجربة الشاملة لجميع الحاضرين في معرض قطر المالي (QFEX). وتدل مشاركة الوسيط الحائز على العديد من الجوائز في هذا الحدث على التزامه بالمساهمة بوجهات نظر قيمة وتعزيز الاتصالات الهادفة داخل المجتمع المالي.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة آفاق السيدة سهير الأشقر: في رحلتنا الحثيثة نحو تطوير صناعة الاستثمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" لانضمامها إلينا مرة أخرى كشريك عالمي لنا.

وأضافت: نحن نقدر عاليا الدعم المتواصل الذي تقدمه مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لنا من خلال مشاركتها كشريك عالمي في معرض قطر المالي (QFEX).

وبينما تترقب مجموعة إكس أس العالمية بفارغ الصبر دورها البارز كمشارك رئيسي في معرض قطر المالي (QFEX)، تظل المجموعة ثابتة في التزامها بتعزيز الابتكار في القطاع المالي.

كما يسعى الوسيط العالمي متعدد الأصول، من خلال مجموعة من الندوات والمناقشات لعرض أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية ولتعزيز التعاون وتبادل المعرفة داخل المجتمع المالي. ومع بدء العد التنازلي لمعرض قطر المالي (QFEX)، تستعد "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمساهمة في نجاح الحدث وتتطلع إلى المشاركة وبناء اتصالات دائمة من شأنها تشكيل مستقبل قطاع الخدمات المالية.

وفي حين تدرك مجموعة إكس أس العالمية موقع قطر الاستراتيجي في المشهد المالي الإقليمي، فإنها ترى في المشاركة في معرض قطر المالي (QFEX) أكثر من مجرد التزام بالابتكار؛ بل فرصة حيوية للمساهمة بشكل فعال في الفرص الاستثمارية المزدهرة في قطر. وتتجاوز هذه المشاركة مجرد تعزيز التعاون؛ وتهدف إلى تقديم رؤى لها تأثير وصدى على نطاق عالمي.

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تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.