الأردن– حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال جوائز معرض الأردن المالي (JFEX 2023) حيث حصلت المجموعة على جائزة "أفضل وسيط عالمي متعدد الأصول" وحصل رئيسها التنفيذي السيد محمد إبراهيم على جائزة "أفضل رئيس تنفيذي خلال العام الحالي" – (CEO of the Year).

وقد أقيم معرض ومؤتمر الأردن المالي (JFEX 2023) يومي 5 و 6 سبتمبر في فندق موفنبيك بالعاصمة الأردنية عمان، وهو من تنظيم مجموعة "افاق" لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.

وقامت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم"، الوسيط العالمي متعدد الأصول الحائز على العديد من الجوائز، بدور محوري في هذا الحدث بصفتها الشريك العالمي الرسمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" السيد محمد إبراهيم: نعرب عن خالص امتناننا لمجموعة "افاق" على تنظيمها المميز لمعرض الأردن المالي (JFEX 2023)، ونعبر عن خالص الامتنان للحصول على جائزة "أفضل وسيط عالمي متعدد الأصول" وجائزة "أفضل رئيس تنفيذي للعام الحالي".

وأضاف: ان التفاني في العمل والتخطيط الدقيق من قبل فريق عمل مجموعة افاق أدى الى جعل مؤتمر الأردن المالي منصة تحتفي بالتميز والابتكار في صناعة الخدمات المالية.

وتابع: ان هذه الجوائز هي شهادة على جهود فريق عمل مجموعة إكس أس العالمية، ونحن نشعر بالسعادة أن يتم تقدير جهودنا ونجدد شكرنا لفريق عمل مجموعة افاق على التزامهم الثابت بتعزيز النمو والتقدم في المشهد المالي العالمي.

هذا وقد عرض الوسيط العالمي متعدد الأصول أحدث منتجاته وخدماته في معرض الأردن المالي (JFEX 2023)، مع تسليط الضوء على تركيزه على التداول الالكتروني، وتقديم رؤى قيمة حول أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة التكنولوجيا المالية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة آفاق الدكتور خلدون نصير: نعرب عن خالص تقديرنا لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" على دعمهم المميز لمعرض الأردن المالي (JFEX 2023) بصفتهم الشريك العالمي لهذا الحدث المميز.

وأضاف: إن حصول مجموعة إكس أس العالمية على جائزة "أفضل وسيط عالمي متعدد الأصول" وجائزة "أفضل رئيس تنفيذي للعام الحالي" تعتبر بمثابة شهادة على الجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة للمساهمة في نجاح وتميز هذا النوع من النشاطات.

وتابع: ان التزام شركات التكنولوجيا المالية الرائدة بالابتكار والتقدم في القطاع المالي أدى إلى إثراء تجربة جميع المشاركين بشكل كبير. نجدد شكرنا لمجموعة إكس أس العالمية على الشراكة الراسخة والدعم المتواصل والمساهمة في تطوير منصة تحتفل بالإنجازات والتقدم على نطاق عالمي.

هذا وقد كان لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" بصفتها الشريك العالمي، حضور بارز في جميع أنحاء معرض الأردن المالي (JFEX 2023)، حيث قام فريق عملها بعرض مجموعته الشاملة من الخدمات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

كما اتاحت هذه الفرصة لفريق عمل المجموعة التواصل مع المهتمين في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، وعرض حلولهم المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين والمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك ، قدمت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" متحدثين متميزين شاركوا أفكارهم وخبراتهم خلال الحدث. حيث كان مدير قسم الأبحاث في المنطقة العربية في المجموعة السيد احمد نجم، أحد المتحدثين الرئيسيين، من خلال تقديم محاضرة بعنوان " فقاعة السوق".

علاوة على ذلك، قدم كبير مديري تطوير الاعمال لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيد ايلي نشواتي محاضرة بعنوان "الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية".

وتبرز مشاركة مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" النشطة في هذه المناقشات الجذابة تفانيها في تعزيز نمو الصناعة المالية، وإقامة علاقات ذات مغزى مع أقرانها في هذا المجال، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق به في المشهد المالي العالمي.

يشار الى ان مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" شاركت بفعالية منذ بدية العام في العديد من المؤتمرات والمعارض والنشاطات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، المكسيك، الفلبين، ماليزيا، تايلاند، فيتنام، البحرين – وسيواصل الفريق رحلته العالمية إلى محطته التالية في جنوب إفريقيا للمشاركة في المؤتمر الدولي المالي الذي تشهده مدينة جوهانسبرغ.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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حول مجموعة آفاق

مجموعة آفاق هي مجموعة متخصصة ورائدة في مجال التسويق الإعلامي والإعلاني وتجهيز وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.

تتميز المجموعة بخبرتها الطويلة وثروتها المعرفية المحلية والدولية مع قاعدة بيانات للشركاء وجهات الاتصال في جميع أنحاء العالم.