أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمؤتمر "معرض التداول في مدينة الدار البيضاء المغربية بصفتها الراعي العالمي لهذا الحدث الدولي.

ويهدف هذا الحدث المرتقب إلى جمع ألمع العقول في مجال التداول الالكتروني والخدمات المالية لاستكشاف جميع الاتجاهات والاستراتيجيات المتطورة.

من المقرر أن يقام الحدث يومي 11 و12 يوليو في فندق حياة ريجنسي الشهير. ومن المتوقع أن يجتمع المشاركون من جميع أنحاء العالم في هذا المكان المرموق، سعياً إلى التنقل في عالم التداول المعقد واكتساب رؤى قيمة من رواد وخبراء قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

ومن المرتقب ان يحقق المؤتمر نجاحاً كبيرً بسبب الحضور المميز لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، باعتبارها الراعي العالمي.

وتؤكد هذه الرعاية على التفاني القوي من جانب الوسيط العالمي متعدد الأصول لتعزيز الابتكار والنمو في العالم المالي.

ومن خلال هذه المشاركة المميزة، تسلط "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الضوء على ريادتها في قطاع التكنولوجيا المالية، وتبرز التزامها بدعم مجتمع التداول العالمي. ومن المتوقع أن تؤدي مشاركة الوسيط الحائز على العديد من الجوائز الى تعزيز التجربة الشاملة للمشاركين في المؤتمر، مما يوفر للحضور فرصًا لا مثيل لها للتعلم والتواصل والتعاون.

وسيقدم فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجرية فريدة للحضور من خلال تعزيز المناقشات بمعرفته العميقة وتفكيره الاستراتيجي.

من جانبه، اعرب السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن سعادته لمشاركة المجموعة في المؤتمر بصفتها الراعي الرسمي العالمي لهذا الحدث الدولي.

وقال السيد شادي سلوم: بفضل رعاية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، ، من المتوقع أن يكون "معرض التداول" في الدار البيضاء حدثًا ذا أهمية لا مثيل لها.

وأضاف: نحن متحمسون لمشاركة خبراتنا ورؤانا مع المتداولين ورواد وخبراء قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

وتابع: ان "إكس أس دوت كوم" (XS.com) تلتزم بتعزيز بيئة تعاونية حيث يمكن للمشاركين استكشاف الاتجاهات والاستراتيجيات الرئيسية التي تشكل قطاع التداول. وتؤكد مشاركتنا على التزامنا بالابتكار والتميز في الخدمات المالية.

ومن المتوقع أن يشكل هذا الحدث لحظة محورية لمجتمع التداول، حيث يجتمع خبراء هذا القطاع لتبادل الأفكار وإقامة الشراكات ورسم مسار الابتكارات المستقبلية في قطاع الخدمات المالية.

وتتطلع مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) إلى المساهمة في هذه البيئة الديناميكية، والاستمرار في قيادة الطريق في تعزيز التميز والتقدم داخل قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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