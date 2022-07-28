

إنطلاقاً من إيمانها بأهمية الإستثمار في الشباب

القاهرة– شاركت شركة إكسون موبيل مصر في الدور النهائي من المسابقة السنوية التي تنظمها مؤسسة إناكتس مصر، بحضور 1200 طالب، والتي انتهت بفوز فريق جامعة عين شمس، عن مشروع "كريفيتا" الرائد لاستخدام قشر جراد البحر وهو نوع من القشريات في مجالات متعددة منها علف الدواجن ومبيد حشري صديق للبيئة وأخرى.

وقد شارك في الدور التأهيلي لمسابقة إناكتس مصر السنوية يوم 18 يوليو 2022 فرق جامعية ممثلة لـ28 جامعة، والتي تهدف إلى اختيار 5 فرق للمشاركة في الدور النهائي لاختيار الفريق الفائز بمشروعات ريادة أعمال ذات الأثر الأكبر والمستدام في المجتمع، وذلك لتمثيل مصر على المستوى الدولي للتنافس على كأس العالم المنعقد في بورتوريكو نهاية شهر أكتوبر 2022.

وفي هذه المناسبة، عبر المهندس يوسف حافظ عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر، عن سعادته بالشباب المصري الذي في خلال دراسته الجامعية يعمل في ريادة الأعمال للنهوض بالمجتمع، قائلاً: "نعتز بالمشاركة في هذه المسابقة كأعضاء لجنة التحكيم لإختيار الفريق الفائز ضمن خمسة فرق جميعها متميزة، وأشيد بفريق جامعة عين شمس الفائز على المستوي المحلي. كما أعتز شخصياً بالتدريب السنوى الذي ترعاه شركة إكسون موبيل مصر والذي يساعد الفرق المشاركة على بناء كفائات طلاب الفرق في عدة محاور أساسية لنجاح مشروعات ريادة الأعمال المجتمعية، وتشمل هذه المحاور اقتصاد السوق وريادة الأعمال ومهارات النجاح والابتكار وإدارة المشروعات."

وأثنى المهندس حافظ على التعاون مع مؤسسة إناكتس مصر على مدار إثنا عشر عاماً، حيث أضاف: "نفتخر بالتعاون المستمر مع هذه المؤسسة الرائدة على مدار عدة سنوات متتالية عملنا معاً خلالها على تنمية قدرات الشباب والنهوض بالمشروعات الحرة وريادة الأعمال المجتمعية."

ومن جانبها، صرحت السيدة فاطمة سري، رئيسة مؤسسة إناكتس مصر والمديرة التنفيذية قائلة: "نفتخر بالتعاون المثمر مع شركة إكسون موبيل مصر والذي استمر منذ عام 2010، حيث نعتز بمشاركة موظفي الشركة بخبرتهم كأعضاء لجنة التحكيم حيث نعتبر هذه المسابقة أحد أهم الركائز الأساسية لأنشطة المؤسسة، كما نثمن الجهود المبذولة من جانب شركة إكسون موبيل مصر كشركة داعمة لأنشطة مؤسسة إناكتس مصر في العموم. وتمتلك إناكتس مصر في هذه المسابقة سجل حافل بالإنجازات على النطاق العالمي، حيث استطاعت مصر إحراز مراكز متقدمة في المسابقة العالمية والحصول على كأس العالم خمس مرات منذ تدشين المؤسسة في مصر، وهو ما يؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه."

والجدير بالذكر أن شركة إكسون موبيل مصر تتبنى العديد من المبادرات لبناء كفائات الشباب وتشجيعهم على المشروعات الحرة ونشر فكر ريادة الأعمال ويتطوع سنوياً العشرات من الموظفين لدعم الفرق الطلابية والشركات الناشئة من خلال برامج المسئولية المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بالتعاون مع أنشطة طلابية وجهات ومؤسسات مختلفة.

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