القاهرة: إنطلاقاً من دورها الرائد في قطاع الطاقة المصري، عقدت شركة إكسون موبيل مصر مؤتمرها السنوي، لتعزيز علاقاتها مع عملائها في مختلف أنحاء الجمهورية ودعم مسيرة نجاحهم. شهد المؤتمر حضوراً بارزاً لقيادات الشركة، وعلى رأسهم المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير الإقليمى لمبيعات الزيوت في إفريقيا والشرق الأوسط، والسيد شريف سراج الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس قطاع الوقود للمحطات والعملاء الصناعيين.

استعرض المؤتمر إنجازات الشركة خلال عام 2024، والتي تعكس التزامها الراسخ بالنمو المستمر وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات جمهور المستهلكين. وقد تم تسليط الضوء بشكل خاص على التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة في مختلف قطاعات الأعمال، لاسيما قطاعي الوقود والزيوت، اللذان يُساهمان بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري. احتفلت الشركة أيضاً بمرور 100 عام على إطلاق زيت "موبيل دلفاك" مما يعزز مكانتها الرائدة في السوق ويدعم كفاءة المركبات على مدار قرن كامل.

خلال مشاركته، علّق المهندس عمرو أبو عيطة قائلاً: "لقد كان عام 2024 عاماً استثنائياً حافلاً بتطورات غير مسبوقة، حققنا خلاله أداءاً متميزاً في السوق المصري. هذا النجاح لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة جهد وخبرة تمتد لأكثر من 120 عاماً في السوق المصري."

وأضاف أبو عيطة: "إن إكسون موبيل مصر تواصل الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي لتحسين منتجاتها وتعزيز تجربة العملاء، حيث أطلقت منذ خمس سنوات تطبيق "موبيلاوي"، وهو أول برنامج ولاء في مجال تسويق الوقود والزيوت، يتيح للمستخدمين العديد من الخدمات والعروض، مثل المساعدة على الطريق وتحديد أقرب محطة وقود أو مركز خدمة "موبيل 1 سنتر"، وقد حصل على جائزة "أفضل برنامج ولاء عالمياً" في 2024. كما أطلقت الشركة في أكتوبر 2024 خدمة "موبيل كفاءة"، التي تساعد أصحاب الأساطيل على متابعة أداء السائقين وصيانة المركبات، في إطار التزامها بتعزيز السلامة على الطرق."

في السياق ذاته، قال السيد شريف سراج الدين: "تفتخر إكسون موبيل مصر بكونها الخيار الأول للمستهلك النهائي في محطات الوقود بالسوق المصري، وفقاً للإحصائيات الأخيرة. لقد كان للشركة الريادة في إطلاق وقود موبيل سوبر بلس 95 والذي يحتوي على إضافات متطورة تساعد على الحفاظ على محرك السيارة، ومنذ عام 2018 نجحنا في توفير موبيل سوبر بلس 95 في أكثر من 250 محطة على مستوى الجمهورية مما أدي الى الانتشار السريع وتلبية متطلبات المستهلك في أغلب أنحاء الجمهورية."

كما استطرد شريف سراج الدين قائلاً: "أضفنا خدمة الغاز الطبيعي إلى 20 محطة حتى الآن، ونعمل على توسيعها بانتقاء أماكن المحطات الحالية والجديدة وذلك دعماً لجهود الحكومة المصرية لتعزيز استخدام الغاز الطبيعي. ونلتزم أيضاً بالتوسع المستمر في عدد محطاتنا لتغطية مختلف أنحاء الجمهورية، حيث نجحنا في آخر 5 سنوات في افتتاح 35 محطة جديدة، بالإضافة إلي تطوير 60 محطة من شبكة محطات خدمة موبيل الحالية، كما يوجد 20 محطة جديدة تحت الإنشاء. يأتي هذا الالتزام بالتزامن مع احتفالنا بمرور 25 عاماً على إطلاق فكرة متاجر الخدمة المميزة Convenience stores”" في مصر من خلال سلسلة متاجر”On the Run و “The Way to GO التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تجربة الجمهور في محطاتنا، ولذلك تحرص إكسون موبيل مصر على التوسع في عدد فروع متاجر الخدمة المميزة، كما قمنا بتجديد الشكل الداخلي لهذه المتاجر، وذلك للحفاظ علي أفضل تجربة شرائية ممكنة للجمهور.

جدير بالذكر أن شركة إكسون موبيل مُنحت امتيازات في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يضمن حقوق استكشاف لعدة بلوكات بحرية قبالة سواحل مصر، تقع في دلتا النيل الخارجية. كما أجرت إكسون موبيل أكبر مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في شرق البحر الأبيض المتوسط. حفرت إكسون موبيل أول بئر لها، نفرتاري 1، في منطقة امتياز شمال مراقيا بهدف تحديد فرص التطوير الرئيسية التي تسمح بالتواجد طويل الأجل في مجال التنقيب في مصر.

تولي الشركة اهتماماً بالغًا بالتنمية المجتمعية، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية: التعليم والتدريب، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والابتكار وريادة الأعمال. كما يحرص موظفو الشركة، على التطوع لتدريب الشباب، ونقل الخبرات اللازمة إليهم. يأتي ذلك انطلاقا من اعتبار إكسون موبيل مصر الشراكة مع المجتمع جزءًا لا يتجزأ من رسالتها.

عن شركة إكسون موبيل مصر :

إكسون موبيل مصر هى شركة رائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة ولديها شبكة واسعة من مراكز والمحلات التجارية. شركة إكسون موبيل مصر لديها حوالي 400 محطة خدمة تحت العلامة التجارية "موبيل"، وأكثر من 240 مركز خدمة موبيل1 وموبيل أوتوكير، بالإضافة إلي أكثر من 45 فرع من "On the Run" و "Way to Go"، كما تقدم الشركة أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، وحلول التشحيم والخدمات، في مصر وأكثر من 40 بلدا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى بدعم من مصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان. كما عاودت شركة إكسون موبيل اهتمامها بالبحث والتنقيب في مصر وفي شرق المتوسط بحصولها على حقوق امتياز للبحث والتنقيب عن الغاز منذ عام 2019. تعتمد إكسون موبيل مصر على تاريخ ثري بدأ منذ حوالي 120 عام مضت عندما تم تسجيل شركة النفط فاكيووم أويل (السابقة على شركة موبيل) في مصر عام 1902. وتلتزم شركة إكسون موبيل مصر ببذل دعم متواصل من أجل المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالتعليم، التنمية والمرأة، التي تخدم قطاعات وفئات مختلفة في المجتمع المصري.

-انتهى-

