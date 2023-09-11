بهدف تحفيز إبداعات الشباب وإشراكهم في مواجهة تحديات تغير المناخ

الدورة الثالثة من البرنامج تفتح باب التقديم لطلبة جامعات الإمارات

فرصة لطلاب الجامعات للحصول على الدعم والمنح لمشاريعهم المبتكرة

دبي، أطلق برنامج إكسبو لايف الدورة الثالثة من برنامج الابتكار للجامعات داعياً طلاب الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم أفكارهم لإيجاد حلول تواجه التحديات المناخية، بما يتماشى مع عام الاستدامة في الدولة.

برنامج الابتكار للجامعات موجهٌ للطلبة الجامعيين لتحفيز التفكير الإبداعي وتعزيز التعاون بهدف إيجاد حلول للقضايا ذات الأولوية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم.

ويوفر البرنامج فرصة للطلبة لصقل أفكارهم في ورشة عمل قبل تقديم عرضهم أمام لجنة التقييم في 2 ديسمبر 2023، أثناء انعقاد مؤتمر المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، وستحصل الحلول المختارة على منحة قدرها 25,000 درهم للمساهمة في تحويل الأفكار إلى واقع ملموس.

قال يوسف كيرز، المدير التنفيذي لبرنامج إكسبو لايف للابتكار: "يمتلك الشباب الكثير من الأفكار المبدعة التي تساعد في صنع المستقبل الذي يريدونه ويستحقونه، لكن غالبًا ما تنقصهم الموارد اللازمة لتحويل هذه الأفكار إلى واقع، ولهذا يهدف برنامج الابتكار للجامعات إلى سد هذه الفجوة بدعم الحلول المناسبة وتسريع خطوات تحويل هذه الأفكار إلى نماذج أولية".

وأضاف كيرز: "رغم أن الحفاظ على كوكبنا هو مسؤولية الجميع، إلا أن الشباب وأجيال المستقبل هم الأكثر تأثراً، ومن الضروري أن يكون لهم صوت في استكشاف الحلول لمواجهة تغير المناخ بشكل فعال".

وفي الدورتين الماضيتين، استقبل برنامج الابتكار للجامعات أكثر من 1000 طلب من أكثر من 40 جامعة، وحصل 47 فريقًا طلابيًا من 27 جامعة على الدعم والمنح، ومن بينهم فريق "يو-لايت" (U-Light) من الجامعة الأمريكية في الشارقة، الذي يوفر مصادر طاقة يمكن شحنها ميكانيكا باليد للمجتمعات التي لا تغطيها شبكات الكهرباء في نيجيريا وكينيا ولبنان.

وقال عمر غانم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "يو-لايت": "كان لدينا حل بسيط لتوفير الضوء للمجتمعات النائية، وتمكين الأطفال من مواصلة دراستهم وزيادة عدد ساعات الإنتاج مع تقليل استخدام الوقود أيضًا. كنا نعلم أنها فكرة جيدة ولها القدرة على الحد من المشاكل الناتجة عن نقص الطاقة، ولكننا كنا بحاجة إلى الدعم لوضعها موضع التنفيذ، وبمساعدة برنامج الابتكار للجامعات التابع لإكسبو لايف أصبح حلنا جاهزًا للعمل ويصل إلى عشرات الآلاف في المجتمعات الواقعة خارج شبكة تغطية الكهرباء في ثلاثة بلدان."

للحصول على تفاصيل البرنامج، الذي يتضمن جائزة للجامعة التي تقدم أكبر عدد من الطلبات، ولإكمال الطلب عبر الإنترنت، يرجى زيارة https://www.expocitydubai.com/en/expo-live/university-innovation-programme/ .

برنامج الابتكار للجامعات هو جزء من إكسبو لايف الذي تم إطلاقه في إطار إكسبو 2020 دبي ويستمر كجزء من مدينة إكسبو دبي، وهي تساعد المبتكرين من جميع أنحاء العالم على تطوير حلول للتحديات الملحة، ودعم المشاريع التي تعمل على تحسين حياة الناس و/أو الحفاظ على الكوكب، وتوفير منصة مميزة لتسريع روح ريادة الأعمال وإظهار قوة التعاون والابتكار لتعزيز التقدم البشري.

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