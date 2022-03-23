دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح مسؤولون صينيون وإماراتيون في الـ 22 مارس أسبوع شاندونغ بإكسبو دبي بكلمات مهمة ألقوها بهذه المناسبة، وتحت شعار "نقطة انطلاق طريق الحرير، موطن الابتكار" ، افتتح الحدث الرائع من خلال الجمع بين البث المباشر عبر الإنترنت والحضور الميداني، والتفاعل بين جينان بمقاطعة شاندونغ ودبي. وسلطت ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري التي أقيمت في نفس اليوم الضوء على النتائج العملية والتعاون الذي تم في خمسة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الكلي واللوجستيات والبتروكيماويات وتوليد الطاقة الكهروضوئية.

وفي كلمته بهذه المناسبة قال علي الظهيري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين أن شاندونغ هي مقاطعة اقتصادية رئيسية في الصين، وقد أقامت الإمارات العربية المتحدة وشاندونغ تعاونًا مكثفًا وعميقًا في مجالات البنية التحتية والسياحة والغذاء والطاقة.

وقال السفير الصيني لدى الإمارات ني جيان في كلمته إن التعاون بين شاندونغ والإمارات جزء مهم من التعاون الصيني الإماراتي. في عام 2021 وصل حجم التجارة بين شاندونغ والإمارات العربية المتحدة إلى ما يقرب من 8.3 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 71.5٪ على أساس سنوي. وقامت الشركات المعروفة في شاندونغ بالفعل بالاستثمار وإنشاء أعمال تجارية في الإمارات.

بدوره أشار حمد بوعميم الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة بدبي إلى أن الإمارات وخاصة دبي هي مركز تجاري استراتيجي يضم أكثر من 3400 شركة صينية. كما أعرب جي بين تشانغ، نائب حاكم مقاطعة شاندونغ، عن أمله في تعزيز التعاون العملي بين شاندونغ ودبي في مجالات الابتكار التكنولوجي والاستثمار والتجارة والخدمات المالية والثقافة والفن والوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

حققت ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري التي أقيمت في نفس اليوم بنجاح توقيع اتفاقية التعاون بين قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمقاطعة شاندونغ ووزارة الشؤون الاقتصادية في أبوظبي، وتم التوصل إلى التعاون استراتيجي لمركز التجارة واللوجستيات في شرق إفريقيا ومشروع غانا لتكرير البترول والكيماويات EPC ، ومخزن الإطارات في الخارج بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومشروع توليد الطاقة الكهروضوئية بدبي 10MW وغيرها من إنجازات التعاون الاقتصادي والتجاري الرئيسية الأخرى.

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