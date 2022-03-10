دبي، الإمارات العربية المتحدة : احتفلت البيرو بيومها الوطني بعروض مفعمةً بالألوان والنكهات والثقافة في "إكسبو 2020 دبي"، أهم معرض في العالم، وفقاً للجنة الترويج للصادرات والسياحة في البيرو (برومبيرو).

واستُهِلَّت الفعاليات بحفل رسمي نظّمه ممثلو "إكسبو دبي" والوفد البيروفي برئاسة المفوض العام والرئيس التنفيذي للجنة "برومبيرو"، أمورا كارباخال، وبحضور مسؤولين من مختلف البلدان.

وخطفت فرقة الباليه الشعبية الوطنية الأضواء باعتبارها أبرز ما يميز اليوم الوطني للبيرو. واصطحب هذا العرض الجميل للهوية البيروفية متعددة الثقافات المشاهدين في رحلة سحرية شملت موسيقى ورقصات من المناطق الساحلية والأنديز والأمازون في البلاد.

وقالت أمورا كارباخال، رئيس لجنة الترويج للصادرات والسياحة في البيرو : "لدينا أسباب عديدة للاحتفال بتقارب البيرو مع الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط والعالم. واليوم بتاريخ 7 مارس خطفت بلادنا أنظار العالم بالعروض الفنية والفولكلورية المنتقاة من تراثنا الثقافي الغني الذي يُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من تراث الإنسانية جمعاء".

وعلى الرغم من انتهاء الأنشطة الرسمية لليوم الوطني للبيرو، ستستمر الروح البيروفية الاحتفالية في دبي على مدى الأيام المُقبلة. وسيقام العرض الفني "وايرا" على منصات الأرض والبحر في إكسبو.

وبالإضافة إلى ذلك، سيواصل جناح البيرو الترويج للثقافة والتنوع البيولوجي وفرص الأعمال في قطاعات التصدير والسياحة والاستثمار التجاري. وستتوفر للزوار دروس رئيسية في المطبخ البيروفي وجلسات تذوق للمأكولات البيروفية باستخدام مكونات شهية ذات أهمية تجارية للسوق العربية، بالإضافة إلى مشروب البيسكو الرائع والقهوة البيروفية عالية الجودة.

وأضافت رئيس لجنة الترويج للصادرات والسياحة في البيرو ، قائلةً: "فاق جناح البيرو جميع التوقعات، حيث استقبل أكثر من مليون زائر، وسيعرض حتى 31 مارس أهم جوانب الفن والثقافة البيروفية؛ بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والسمكية والنسيجية ومختلف المنتجات المصنعة".

ويُعدّ إكسبو 2020 دبي نقطة التقاء لعملية إعادة تنشيط الاقتصاد العالمي. وتمثّل هذه المنصة الدولية، التي تشارك فيها أكثر من 190 دولة، فرصة فريدة لتعزيز اقتصاد مختلف مناطق البيرو من خلال منصات تجارية.

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