على هامش فعاليات النسخة الـ50 من الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

الشارقة : استقبل مركز إكسبو الشارقة على هامش فعاليات النسخة الـ50 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي تقام فعالياته في المركز حتى التاسع من أكتوبر الجاري، وفودا رسمية من عدة دول، اطلعت على فعاليات المعرض، وبحثت التعاون في مجال تنظيم أحداث مشتركة وتوفير خدمات ومزايا للعارضين والزوار وسبل تعزيز المشاركة وتوسيع مجالاتها.

وكان من أبرز تلك الوفود التي التقى بها سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وفد من مجموعة (WSN) الفرنسية المتخصصة في تنظيم المعارض، برئاسة فريديريك موس الرئيس التنفيذي للمجموعة، وساندرين مزيان رئيس التطوير والترويج الدولي في المجموعة، كما التقى سعادته بوفد من جمهورية إيطاليا برئاسة ساورو بياجيوتي المدير المالي لشركة Artex، والسيد أنطونيو فرانشيسكيني رئيس مكتب الترويج والسوق الدولي في National CNA.

وبحثت الوفود مجالات التعاون مع مركز إكسبو الشارقة، وتعزيز حضور الشركات الإيطالية والفرنسية المتخصصة في صناعة الذهب والساعات وتوسيع أجنحتها المشاركة في دورات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقبلة، إلى جانب تنمية آفاق التعاون والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الكبيرة لإكسبو الشارقة في تنظيم واستضافة واحد من أكبر المعارض التجارية المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشادت الوفود الزائرة بالتنظيم المتميز لنسخة اليوبيل الذهبي من المعرض وبحجم المشاركة الواسع من مختلف دول العالم وأبرز الأسماء والصانعين واللاعبين في عالم الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة، مؤكدين على المكانة الكبيرة والسمعة الإقليمية والعالمية التي يتمتع بها معرض الشرق الأوسط للساعات

والمجوهرات، والتي اكتسبها بفضل الخبرات المتراكمة لدى مركز إكسبو الشارقة، والإمكانيات الكبيرة والخدمات رفيعة المستوى التي يقدمها المركز للشركات العارضة، والتسهيلات والحوافز الكثيرة التي يقدمها للعارضين.

حدث عالمي

وأعرب سعادة سيف محمد المدفع عن ترحيبه بالوفود الزائرة للمركز، وقال: إن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات غدى حدثا عالميا رفيع المستوى تتسارع إليه كبرى الدول الفاعلة في هذه الصناعة وتتسابق للمشاركة فيه واكتساب الخبرات، وهذا ما تجسده النسخة الخمسين من المعرض التي تشهد مشاركة أكثر من 900 شركة عالمية ومحلية، حتى غدا اليوم منصة مميزة تستقطب أبرز خبراء قطاع المجوهرات على مستوى العالم للتعرف عن قرب على سوق المجوهرات النابض بالحياة في المنطقة، ومدى التنوع الذي يميز العارضين المشاركين وشريحة الزوار النخبوية، التي يستقطبها المعرض".

وأشار المدفع، إلى أهمية هذه الزيارات التي تسهم في دفع علاقات التعاون بين المركز والدول التي تمثلها الوفود الزائرة، إلى مراحل تحقق تطلعات قطاع المعارض والمؤتمرات لدى كل جانب وتسهم في بناء مزيد من جسور التواصل والتعاون على مختلف الصعد، إلى جانب توسيع حجم المشاركات في الدورات القادمة من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، مما يعزز مكانته كأكبر المعارض التجارية المتخصصة في صناعة المجوهرات والساعات في المنطقة.

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