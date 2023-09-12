سلط الضوء على ريادة قطاع المعارض في الشارقة

قدم عرضاً لقدراته التنظيمية في استقطاب أكثر من 2 مليون و500 ألف زائر سنوياً

الشارقة، شارك مركز إكسبو الشارقة في معرض "إكسبو إكسبو مينا"، أحد أهم الأحداث المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم، الذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع المعارض والمؤتمرات المحليين والدوليين، وأكثر من 80 شركة متخصصة في مجال صناعة المعارض من مختلف دول العالم.

وترأس وفد مركز إكسبو الشارقة سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، حيث سلط المركز من خلال منصته في الحدث، الضوء على مقومات قطاع المعارض في إمارة الشارقة وريادتها والتطورات التي يشهدها، إلى جانب أجندة فعالياته التي تضم مجموعة من أهم المعارض والأحداث الإقليمية والدولية التي ينظمها ويستضيفها على مدار العام والمتخصصة في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية، كما حرص المركز على تعريف الزوار وممثلي كبرى الشركات العاملة في قطاع المعارض على مستوى العالم بحزمة الخدمات والتسهيلات التي يقدمها للعارضين وما يمتلكه من مرافق حديثة عالمية المستوى وتقنيات متطورة، إلى جانب خبراته وقدراته التنظيمية العالية والتي تمكنه من استقطاب أكثر من 2 مليون و500 ألف زائر سنوياً.

تعزيز التعاون الدولي

وجاءت مشاركة المركز في الحدث العالمي، الذي يقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بصفته راعياً فضياً للمعرض، وذلك في إطار حرصه على تعزيز التعاون الدولي لاستشراف مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات، والارتقاء بقدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتحفيز التنمية المستدامة وتطوير فرص الشراكة بين مجتمعات الأعمال، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على آخر المستجدات المرتبطة بالنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات على المستوى العالمي.

دعم التنمية الاقتصادية

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المعرض، أهمية قطاع المعارض ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يقدِّر مجلس صناعة الفعاليات، و"أكسفورد إيكونوميكس"، التأثير الاقتصادي العالمي لصناعة الفعاليات بنحو 1.6 تريليون دولار، مشيراً إلى أن معرض "إكسبو إكسبو مينا" يشكل منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، بهدف توحيد الجهود نحو الارتقاء بهذه الصناعة، والاستفادة من إمكانياتها الواعدة في دعم كافة القطاعات الاقتصادية.

مكانة رائدة

وأشار سعادة المدفع إلى المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على خارطة صناعة المعارض العالمية والنجاحات التي تحققها على صعيد تنظيم العديد من الفعاليات والمنتديات الإقليمية والدولية، إلى جانب استعدادها لاستضافة أحداث عالمية كبرى من أبرزها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، مؤكداً أن إمارة الشارقة تعد واحدة من أهم المدن التي تقود قطاع صناعة المعارض في المنطقة، حيث يعتبر إكسبو الشارقة أول مركز من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي ويستحوذ على حصة كبيرة من حجم صناعة المعارض، إذ يشهد نحو 50 فعالية ومعرضاً على مدار العام من كبرى الفعاليات والأحداث الإقليمية والعالمية، ويستقطب سنوياً آلاف الزوار من مختلف دول العالم.

وتضمن معرض "إكسبو إكسبو مينا" الذي شهد حضور نخبة من الخبراء والمختصين بصناعة الفعاليات والمعارض عدد من جلسات العمل التي استعرضت من خلالها أحدث تطورات صناعة المعارض والمؤتمرات وأفضل الممارسات والابتكارات المعتمدة في تنظيم الفعاليات، والفرص والإمكانات المتاحة لقطاع المعارض ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية.

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