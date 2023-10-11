250 شركة ومركزاً وعلامة تجارية من 50 دولة عرضت أحدث تقنياتها المتقدمة

الحدث سجل أعلى معدل زيارات غير مسبوقة بواقع 12 ألف زائر من 70 دولة

محمد الشيباني: دولة الإمارات أضحت نموذجاً عالمياً للتغيير الإيجابي والمستدام

غسان سليمان: نجاح فاق التوقعات ونتوقع زيادة 20% في الدورة السادسة 2024

توقيع العديد من صفقات التعاون والمشاريع المشتركة وتطوير المنتجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 دورته الخامسة، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 250 مركزاً وشركة وعلامة تجارية من 50 دولة، عرضت أكثر من 4500 منتجاً وابتكاراً مخصصاً لخدمة أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، بمشاركة 12 ألف زائر من 70 دولة على مدار 3 أيام حافلة بالنشاطات والفعاليات التي سلطت الضوء على أهمية تعزيز ودمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم.

وعلّق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي المعرض، قائلاً: "نعمل جاهدين على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دولة الإمارات المكان الأفضل للعيش في العالم، ونحن ملتزمون بتمكين أصحاب الهمم، وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ودعمهم وتمكينهم من المساهمة في رحلة التنمية التي تشهدها الدولة."

وأضاف سموه قائلاً: "لقد عزز المعرض مرة أخرى التعاون الوثيق بين مجتمعاتنا والجهات الحكومية ورواد في قطاع أصحاب الهمم من الخبراء والموردين حول العالم. وأهنئ المنظمين على إنجاح هذه المشاركة الشاملة لجميع الشركاء وأتمنى أن تستمر الدورة المقبلة في تحقيق المزيد من النجاح والمشاركة من جميع أنحاء العالم."

من جانبه، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل": "سعينا من خلال مشاركتنا في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023، إلى تقديم دعمنا نحو بناء ثقافة تمكين وإدماج أصحاب الهمم وأسرهم. وفي هذا المقام، تجدد "نخيل" التزامها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في إكسبو، تماشياً مع رؤية قيادة دبي الرشيدة، الرامية لرعاية وتمكين أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم، وتعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتغيير الإيجابي المستدام."

الإمارات في المقدمة

أظهر المعرض، الذي نظمته شركة "ند الشبا" للعلاقات العامة وإدارة المعارض، على دور دولة الإمارات الريادي في توفير التقنيات المتقدمة لأصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم. وأشارت المنظمات الدولية والخبراء المشاركون في المعرض إلى أهمية الاقتداء بالإمارات في تقديم استراتيجيات شاملة تسعى لدمج أصحاب الهمم في المجتمع.

من جانبه، أعرب غسان سليمان، الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي تنظمه شركة "ند الشبا" للعلاقات العامة وإدارة المعارض، عن فخره بما حققه المعرض الدولي من نجاح فائق في تسليط الضوء على الحاجة إلى مزيد من دمج وإشراك أصحاب الهمم في مجتمعاتهم، مما سيجعل هذا الجزء من العالم أكثر البلدان صداقةً لأصحاب الهمم من خلال إشراكهم في جميع المجالات، حيث يسعى المعرض لتقديم تقنيات مساعدة مبتكرة تسهم في تمكينهم وتحسين جودة حياتهم.

وأشار سليمان إلى أن المعرض الذي يسجل نسب نمو مضطردة سنوياً يعد أكبر منصة إقليمية تجمع قادة القطاع والمختصين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحت سقف واحد كل عام، وهو ما يجعله أكبر منصة في الشرق الأوسط للتقنيات المساعدة لأصحاب الهمم، أهم فعالية متخصصة لقطاع الأعمال التي تركز على تسخير التكنولوجيا لخدمة ودعم أصحاب الهمم وإعادة تأهيلهم.

وتوقع سليمان أن يحقق معرض إكسبو أصحاب الهمم في دورته السادسة لعام 2024 نمواً بنسبة 20% من حيث المساحة وعدد العارضين والزوار المشاركين.

ووجه الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي شكره لكل من ساهم في إنجاح الدورة الخامسة من المعرض الذي يواصل تحقيق المزيد من الإنجازات ويحظى بالمزيد من الاهتمام الإقليمي والعالمي.

وقد لاقى المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام استجابة هائلة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات والجمهور، والجهات الحكومية المحلية المتخصصة برعاية وإعادة تأهيل أصحاب الهمم، ومراكز الرعاية وإعادة التأهيل المتخصصة، والمستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات إعادة التأهيل، والخدمات ومراكز رعاية المسنين.

وتميزت نسخة هذا العام بإطلاق مجموعة من منتجات التكنولوجيا المساعدة والتأهيلية والمنتجات والتقنيات المتقدمة لأول مرة في المنطقة.

وشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات بين الشركات والجهات المشاركة للتعاون والمشاريع المشتركة وتطوير المنتجات.

الزوار يثمنون

عبر زوّار معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023، الذي اختتم أعماله أمس في مركز دبي التجاري، عن امتنانهم لإقامة هذا الحدث السنوي الفريد باعتباره منصة توفر كافة الأجهزة والابتكارات والتطبيقات الذكية الجديدة في مجال الرعاية والتأهيل، مثمنين جهود دولة الإمارات التي وضعت حجر الأساس لرعاية إنسانية عظيمة لأصحاب الهمم، حيث تفيد مؤشرات التنمية والتقارير الدولية ومؤشرات الأهداف الإنمائية الألفية، بأن الإمارات أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال التنمية البشرية، وفي توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع وعلى رأسهم أصحاب الهمم.

وشهد المعرض، الذي نظمته شركة "ند الشبا" للعلاقات العامة وإدارة المعارض، حضورا كبيرا من أصحاب الهمم وذويهم سواء من إمارات الدولة أو من دول الخليج، وذلك بغية الاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من ابتكارات.

حلول السفر

وقالت الدكتورة مروة السيد، مصرية مقيمة، والتي تجولت في المعرض مصطحبة معها ابنتها جولي المصابة بشلل نصفي كامل، إنها تحرص على زيارته سنويا من أجل معرفة آخر ما تم ابتكاره من أجهزة، موضحة: بسبب صعوبة التنقل والحصول على كافة احتياجات ابنتي من أجهزة وجبائر وأنشطة لأصحاب الهمم، فإنني اغتنم فرصة إقامة المعرض وأقوم بجولة واحدة أحصل من خلالها على كافة المعلومات والخدمات التي أحتاجها، وقمت بزيارة جناح دناتا للسفر للحصول على خدماتهم الخاصة، كما زرت جناح نادي دبي لأصحاب الهمم، واطلعت على آخر الابتكارات من الكراسي المتحركة والجبائر، إنه معرض رائع ويسهّل علينا الكثير.

أجهزة مبتكرة

وقال عمران العويس، وهو مواطن من أصحاب الهمم، إنه سمع عن المعرض من ابن عمه عبد الله، الذي اصطحبه إليه من أجل الاطلاع على آخر ما تم ابتكاره من كراسي متحركة، مضيفا أنه وجد فيه كل ما يحتاجه من أجهزة، حيث حصل على كرسي حسب طلبه، يدوي وكهربائي بنفس الوقت، يمتاز بأنه خفيف وقابل للطي. وعبر عمران وعبد الله عن سعادتهم وفخرهم بمثل هذا المعرض الذي تحتضنه دولة الإمارات والذي يضاف إلى سلسلة اهتماماتها بأصحاب الهمم وسعيها إلى تقديم أفضل الخدمات والرعاية والتأهيل لهم.

زوار خليجيون

وأكد عبد الله عبد الكريم، وهو سعودي من أصحاب الهمم، إنه يحرص على زيارة المعرض سنويا، حيث يحضر لزيارته خصيصا من السعودية، وذلك لما يقدمه هذا المعرض من أجهزة وتقنيات وحلول مبتكرة لأصحاب الهمم، موضحا أنه مهتم بالكراسي المتحركة حيث يبحث عن الكراسي الكهربائية لاستخدام دورة المياه، والكراسي المناسبة للمنحدرات أي الدرج المنزلي، مشيدا بتنظيم المعرض هذه السنة والذي شهد تطورا كبيرا وملحوظا عن السنوات الماضية.

استكشاف وتواصل

وقالت دكتورة نهى شعبان، مصرية مقيمة، وهي مديرة دمج بإحدى المدارس في دبي، إنها انبهرت بما يقدمه المعرض من خدمات لفئة أصحاب الهمم، موضحة أنها كعاملة في مجال الرعاية والتأهيل حصلت على الكثير من المعلومات التي تخدم عملها، كما اطلعت على آخر الابتكارات التي تخص أصحاب الهمم، الأمر الذي جعلها تتواصل مع أهالي أصحاب الهمم وتطلب منهم زيارة المعرض للاستفادة مما يقدمه من منتجات وخدمات.

تنظيم انسيابي

من جهته قال عبد الله محمد، وهو مواطن من أصحاب الهمم، إنه يحرص على زيارة المعرض سنويا للاطلاع عليه، واقتناء أفضل ما يقدمه من ابتكارات في مجال الكراسي المتحركة أيضا، وقال إنه في العام الماضي اقتنى أجهزة مساعدة من أجل السياقة وقد سهلت عليه الكثير في حياته اليومية ما دفعه للحضور هذا العام أيضا، مشيدا بتنظيم المعرض الذي يمتاز بالترتيب وسعة المساحة وسهولة الحركة بالنسبة لأصحاب الهمم.

#بياناتحكومية

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