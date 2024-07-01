دبي، الإمارات العربية المتحدة: بدأ فصل الصيف مع انطلاق عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من الدورة الأكبر والأكثر تشويقاً من مفاجآت صيف دبي 2024، لتقدم آلاف الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في مختلف أنحاء المدينة حتى يوم 1 سبتمبر، بما في ذلك مجموعة من الفعاليات المذهلة، وتجارب التسوق الاستثنائية، والجوائز الكبرى، وباقات الفنادق، والجوائز الكبرى وعروض المأكولات والمشروبات التي لا تقبل المنافسة.

وانطلقت مفاجآت صيف دبي 2024، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع فعاليات الترفيه الحي والحفلات الموسيقية التي قدمها أشهر الفنانين، وعرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية الذي قدم تخفيضات وصلت إلى 90 بالمئة، والأنشطة والعروض الخاصة للأفلام التي أقيمت في إطار فعالية عالم الخيال من مفاجآت صيف دبي. وقدمت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية مجموعة من الجوائز المميزة، بما في ذلك نقاط شير التي تراوحت قيمتها بين 50 درهما و1000 درهم، وتذاكر السينما، والهدايا، وقسائم التسوق.

وشملت عروض التسوق المذهلة عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية الذي قدم تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم". وتتيح تنزيلات موسم الصيف للمتسوقين الاستمتاع بعشرة أسابيع من التخفيضات التي لا تقبل المنافسة على أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر في مختلف أنحاء المدينة، مع تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة.

واحتفالاً بانطلاق موسم التسوق الجديد، استضافت مراكز التسوق في دبي مجموعة من العروض الفنية والموسيقية. واستمتع زوار سيتي سنتر مردف بمجموعة من العروض الفنية التي قدمتها الفرقة الاستعراضية النرويجية كويك ستايل، والمغنية دانة صلاح، وفرقة أوتوستراد، والمغني علي غاتي، فيما استضاف مول الإمارات مجموعة من العروض الموسيقية لكل من "دي جي كيزا" و"دي جي تالا سمان" و"دي جي سونيا"، وقدم دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من الفعاليات والعروض الفنية المتجولة التي ساهمت في خلق أجواء صيفية لا تُنسى.

واستضاف مسرح كوكاكولا أرينا مجموعة من الحفلات الغنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مفاجآت صيف دبي، بدأت بحفل قدمه كل من سلطان الطرب جورج وسوف والمطرب الشامي، ثم حفل لثلاثة من أكبر الأسماء في عالم الراب وهم اكزيبت ودي 12 وأوبي ترايس، وحفل آخر لنجم البوب الأشهر في أثيوبيا تيدي أفرو.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مفاجآت صيف دبي أيضاً توافد العائلات على عالم مدهش في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي، والذي يحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لانطلاقه. واستضاف عالم مدهش أيضاً الطفلة شفا @shfa_family، المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي يوم 29 يونيو، والتي شاركت في استضافة عرض خفة يد ومسابقة ممتعة. واستمتعت العائلات والأطفال بأكثر من 170 لعبة وتجربة متميزة، شملت حديقة الألعاب المطاطية الجديدة كلياً، بالإضافة إلى تقويم مليء بالعروض الحية، وورش العمل المفيدة، وغير ذلك الكثير. ويمكن للجميع دخول عالم مدهش مجاناً، حيث يفتح أبوابه حتى يوم 18 أغسطس من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

وقدمت فنادق ومنتجعات دبي مجموعة من الباقات والتجارب الحصرية في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مفاجآت صيف دبي، بما في ذلك عروض مجانية للأطفال والعروض الترويجية المخصصة للأزواج ولسكان دولة الإمارات في مئات الفنادق والمنتجعات الرائدة، ومناطق الجذب العائلية، والمتنزهات والوجهات الترفيهية، وغيرها الكثير. وتستمر التخفيضات في الفنادق والمعالم السياحية حتى 1 سبتمبر، حيث يمكن للعائلات والأزواج والأصدقاء الاستمتاع بتجربة عطلة صيفية لا تُنسى بأفضل الأسعار.

وتقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر 7000 عرض "اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً" في أفضل المطاعم، والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي. ويبلغ سعر الباقة 195 درهماً فقط وتشمل مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي يمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع. وتتوفر الباقة حتى يوم 1 سبتمبر وتسري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيلها. ويمكن لمستخدمي الباقة مشاركة قسائم عروض "اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً" مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء، مما يحقق المزيد من التوفير والمرح في مفاجآت صيف دبي.

وانطلقت فعالية عالم الخيال من مفاجآت صيف دبي في دور عرض روكسي سينما بدبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية. واستمتعت العائلات بالعرض الأول الخاص لأفلام "A Quiet Place: Day One" و"Despicable Me 4"، حيث قام مدهش ودانة بدعوة شخصيات "منيونز" لاستكشاف دبي في تعديل خاص للفيلم تم عرضه كجزء من عرض الفيلم الجديد. وأطلق الزوار الصغار العنان لإبداعاتهم من خلال الفنون والحرف اليدوية والرسم على الوجوه والألعاب التفاعلية. وتستمر فعالية عالم الخيال طوال فصل الصيف، مع تقويم حافل بالأفلام التي تعرض لأول مرة، والتي يصاحبها إقامة فعاليات خاصة وظهور المشاهير، وغير ذلك الكثير، حيث يمكن للزوار توقع مفاجآت يومية، والفوز بالجوائز، والاستمتاع بعروض الكومبو اللذيذة على التذاكر والوجبات الخفيفة طوال فصل الصيف.

تقدم مراكز التسوق الشهيرة ووجهات البيع بالتجزئة النابضة بالحياة في دبي، الكثير من الجوائز المذهلة التي تساعد الجميع على الفوز هذا الصيف. وتعمل مراكز التسوق المشاركة على تحسين تجربة التسوق من خلال العديد من السحوبات التي تتيح للمتسوقين فرص الفوز بجوائز مذهلة مثل مليون نقطة "شير" في مراكز التسوق المشاركة والتابعة لشركة "ماجد الفطيم"، وقلادة وأقراط رائعة من الألماس عيار 22.2 قيراط مزينة بالذهب الأبيض عيار 18 قيراط للمتسوقين في وافي سيتي، ونقاط "تيكت" بقيمة 10000 درهم لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى سيارتي ليكزس RX350h الهجينة متعددة الاستخدامات عند التسوق في دبي فستيفال سيتي مول، وجوائز نقدية بقيمة 5000 درهم عند التسوق في ميركاتو وتاون سنتر، وجوائز يومية فورية، وغيرها الكثير. وتوفر العروض الأسبوعية الحصرية للمتسوقين فرصة لتحقيق أقصى استفادة من تجربة التسوق بأفضل الأسعار.

وتقدم المفاجآت اليومية تجربة أخرى رائعة لعشاق التسوق من 2 يوليو وحتى 4 أغسطس، مع 34 يوماً من المفاجآت اليومية عبر العلامات التجارية المتخصصة في الرياضة، والأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية. ويمكن لعشاق التسوق متابعة قنوات مفاجآت صيف دبي على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها. تتوفر العروض الخاصة على المنتجات حتى نفاد الكمية.

وتُقام "مفاجآت صيف دبي 2024" بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج)، وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم)، بالإضافة إلى مجموعة عبد الواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وطلبات.

نبذة عن مفاجآت صيف دبي 2024:

تعود مفاجآت صيف دبي في دورتها السابعة والعشرين لهذا العام من 28 يونيو إلى 1 سبتمبر 2024 لتقدم 65 يوماً من المغامرات المتواصلة من خلال آلاف العروض والأنشطة الممتعة التي يمكن القيام بها في مختلف أنحاء المدينة، وتسلط الضوء على فصل الصيف باعتباره أحد أفضل الأوقات لاستكشاف دبي. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالتسوق والعروض المذهلة في الفنادق والمعالم السياحية الشهيرة، والفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية والمطاعم المتنوعة، بالإضافة إلى الأنشطة الجديدة التي تناسب الجميع. وتقدم مفاجآت صيف دبي 2024 مجموعة لا حصر لها من التجارب والعروض التي يمكن الاستمتاع بها بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء.

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

إنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.

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دبي للاقتصاد والسياحة

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