عمان، الأردن: ضمن إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق "أكوافينا" ماراثون عمان الدولي والذي سيُقام يوم الجمعة في الرابع عشر من شهر تشرين أول، أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan عن انتهاء الترتيبات اللازمة للخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير للماراثون، مع التأكيد على توفر الطرق البديلة وكافة وسائل السلامة المرورية.

وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيثُ يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.

وأكدت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan على تواجد كوادر إدارة السير بهدف مُساعدة المواطنين على اتباع الطرق البديلة وتجنب الوقوف والتوقف بالطرقات التي سيسلكها الماراثون، توفيراً لوقتهم وجُهدهم.

وسيتم غلق مسار سباق الـ 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ 21 كم، بالكامل من الساعة الثانية عشر منتصف الليل ولغاية الساعة الثانية عشر ظُهراً، حيثُ سيُغلق مسار السباق كلياُ وذلك ابتداءًا من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش باتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى اشارات المهاجرين ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي.

أما بالنسبة لسباق الـ 10 كم والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً، سيتم غلق مسار السباق كُلياُ في الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ويشمل ذلك غلق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع. كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة وشارع علي بن ابي طالب وشارع قريش بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية.

وتسهيلاً من الجمعية الأردنية للماراثونات على المواطنين قامت مع إدارة السير بخلق طرق بديلة للوصول لمنطقة البلد ومناطق عمان الغربية كما هو موضح في الخرائط.

· الطرق البديلة الممكن سلوكها خلال فترة إغلاقات الماراثون

من دوار المدينة الرياضية أو دوار الداخلية إلى منطقة الساحة الهاشمية ومجمع رغدان السياحي (شارع الأردن)

- دوار المدينة الرياضية باتجاه شارع الشهيد ومن ثم التوجه لشارع الأردن أو من دوار الداخلية باتجاه شارع الاستقلال ومن ثم التوجه لشارع الأردن

- متابعة المسير في شارع الأردن الى حين الوصول الى جسر رغدان

- الالتفاف باتجاه المحطة ومتابعة المسير حتى الوصول الى الساحة الهاشمية أو الالتفاف إلى اشارة النشا.

من دوار الداخلية إلى دوار المدينة الرياضية المؤدي إلى مناطق عمان الغربية

- من دوار الداخلية – شارع الملكة علياء السير باتجاه فندق الريجينسي

- الانعطاف يميناً إلى شارع وزارة الداخلية بعد المرور بفندق الريجينسي

- متابعة السير بشارع وزارة الداخلية وحتى الوصول إلى اشارات مسجد القواسمي

- من اشارات مسجد القواسمي الانعطاف يساراً إلى شارع كلية الرياضة

- متابعة المسير إلى نهاية شارع كلية الرياضة مروراً من النفق

- الالتفاف حول حديقة صرح الشهيد (الحديقة المرورية) والانعطاف يميناً ثم يساراً للوصول إلى شارع الشهيد

- متابعة السير بشارع الشهيد وصولاً إلى دوار المدينة الرياضية

من دوار المدينة الرياضية يمكن التوجه يميناً باتجاه شارع الملكة رانيا (الجامعة الأردنية) أو الاستمرار بالسير للأمام للتوجه لشارع وصفي التل (الجاردنز) وباقي مناطق غرب عمان

من دوار الداخلية ولغاية الدوار الخامس:

- دوار الداخلية – الخروج إلى شارع الملك حسين المؤدي للعبدلي وصولاً إلى اشارة فولفو

- امام مجلس الامه –الانعطاف يميناً للتوجه لشارع سليمان النابلسي - دوار الشمساني(المخابرات سابقا)

-الالتفاف والعودة إلى شارع الكروم- دوار الثالث - شارع زهران - نفق الرابع - شارع زهران مرة أخرى وصولاً إلى الدوار الخامس

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- انتهى -