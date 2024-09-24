العبار: نحن فخورون باحتفالنا باليوم الوطني السعودي في مصر، وبالأخص في مراسي بالساحل الشمالي في إطار أجواء تمديد موسم الصيف.

القاهرة: أقامت شركة إعمار مصر فعاليات احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر بمراسي في الساحل الشمالي، وذلك بحضور السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.

كان اختيار مراسي كوجهة للاحتفال إضافة مميزة وثرية، حيث رسخت مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة، تجذب زواراً من كل أنحاء العالم. بالإضافة إلى موقعها المميز على بعد 140 كم فقط من الإسكندرية، تتميز مراسي بمجموعة رائعة من المرافق والخدمات، بما في ذلك 6 شواطئ مذهلة تمتد على طول 6.5 مليون متر مربع على الساحل، و9 فنادق عالمية المستوى، مما يضمن تجربة استثنائية وخدمة راقية لزوارها. كما تقدم مراسي مجموعة واسعة من المطاعم وأماكن التسوق والترفيه.

ويأتي الاحتفال باليوم الوطني السعودي في إطار هذا الموسم الممتد الذي قررته شركة إعمار مصر لتكون مراسي هي أول وجهة على الساحل الشمالي في مصر تقدم للمقيمين والزوار فرصة طويلة للاستمتاع بموسم الصيف لوقت أطول حتى شهر أكتوبر مع خفض أسعار الفنادق كذلك المطاعم والكافيهات. تضمن هذه المبادرة استمرار أجواء الصيف، وتحويل الساحل الشمالي إلى ملاذ حقيقي لأولئك الذين يسعون للاستفادة القصوى من الساحل المصري الساحر.

تضمنت الفعاليات عددًا من الحفلات الغنائية التي شهدت مشاركة نخبة من الفنانين البارزين من مصر والمملكة العربية السعودية، من بينهم تامر حسني، ومحمد رمضان، وأحمد سعد، وفؤاد عبد الواحد، وبدر الشعيبي، وداليا مبارك، ومودي الشمراني، إلى جانب عدد من المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي من البلدين.

في هذا الاطار، عبّر السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، عن اهتمام اعمار مصر بهذا اليوم الخاص، قائلًا: "نحن فخورون باحتفالنا باليوم الوطني السعودي في مصر، وبالأخص في مراسي بالساحل الشمالي في إطار أجواء تمديد موسم الصيف. ونتطلع دائمًا لتقديم تجارب متميزة للمنطقة."

أختتمت الفعاليات يوم 23 سبتمبر بمجموعة من العروض الترفيهية والأنشطة المميزة التي تهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية والفنية العربية في هذه المناسبة الوطنية الهامة.

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