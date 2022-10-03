- تستمر التخفيضات والعروض الترويجية حتى 13 من أكتوبر الجاري في أكثر من 1800 متجر على مستوى كل من "دبي مول" و"دبي هيلز مول".

- يستضيف "دبي هيلز مول" بالتعاون مع "إنديجو ليفينج" سلسلة من ورش العمل لمشاركة بعض النصائح حول كيفية توظيف المساحات داخل المنزل وتعزيز نمط الحياة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: تستضيف شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق مجموعة متنوّعة من الفعاليات والعروض المميزة في كل من "دبي مول"، و"دبي هيلز مول"، تزامناً مع فعاليات الدورة الرابعة من "مهرجان دبي للمفروشات" والتي تستمر حتى 13 أكتوبر الجاري.

ويستعرض مهرجان دبي للمفروشات في دورته الرّابعة لهذا العام، أحدث التّصاميم الداخلية المميّزة، وقطع الأثاث الفريدة، والمفروشات، والأدوات المنزلية، حيث يتوفّر العديد من الخصومات والعروض المميزة على مدار أسبوعين عبر مجموعة مذهلة من أبرز العلامات التجارية العالمية للأثاث والمستلزمات المنزلية في كلّ من "دبي مول"، و"دبي هيلز مول".

وتُقدّم إعمار لإدارة مراكز التسوّق، من خلال أكثر من 1,800 متجر للبيع بالتّجزئة، مجموعةً كبيرةً من الخيارات لمن يتطلّعون إلى تجديد غرفهم بشكل كامل، وتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات المتوفّرة في منازلهم. كما تحرص على فتح المجال للمتسوّقين لاستكشاف مجموعة متنوّعة من العناصر الّتي تناسب أذواقهم وتلبّي احتياجاتهم، عبر مجموعة واسعة من الإلكترونيات، وأجهزة المطبخ، والمعدّات الرّياضيّة، وغيرها الكثير بأسعار تنافسية طوال فترة المهرجان.

وإلى جانب العروض الترويجية، يستضيف "دبي هيلز مول" بالتعاون مع "إنديجو ليفينج" سلسلة من ورش العمل المجانية تستهدف جميع أفراد المجتمع لمناقشة أبرز النصائح والتفاصيل حول الديكور الداخلي، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي للتصميم الداخلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومع اختتام فعاليات المهرجان لهذا العام، سوف تُقام جلسة تأمل إرشادية بإدارة مدرّبة الحياة المعتمدة "شيرين متولي" والتي تعدّ من أبز المتحدثين ضمن فعاليات TEDx، للتحدّث حول تعزيز الرفاهية وأسلوب الحياة في المجتمع، وذلك في الطابق الأرضي في جراند أتريوم بتاريخ 8 أكتوبر.

لمزيد من التّفاصيل حول العروض والتخفيضات المتوفرّة في "دبي مول" و"دبي هيلز مول" طوال فترة مهرجان دبي للمفروشات، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية الخاصة بالمراكز التجارية أو تنزيل تطبيقاتها.

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نبذة عن إعمار لإدارة مراكز التسوّق (ش.ذ.م.م)

تدير إعمار لإدارة مراكز التسوّق (ش.ذ.م.م) نخبة من أبرز مراكز التسوّق، والترفيه، والمراكز التجارية المتكاملة ضمن المجمّعات السكنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي مول، أشهر مشاريع الشركة وأكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوّار في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، ودبي هيلز مول، وجهة أسلوب الحياة المميّزة في دبي هيلز استيت.

وتدير إعمار لإدارة مراكز التسوّق (ش.ذ.م.م) (إعمار مولز) أيضاً "سوق البحار"، وجهة الترفيه والمطاعم العصرية المبنية على طراز الأسواق العربية التقليدية في "وسط مدينة دبي"؛ و"دبي مارينا مول"، الذي يمثّل وجهة التسوّق الرئيسية لسكان وزوّار "مرسى دبي"؛ و"مجمّع الذهب والألماس" المخصص لمتاجر الذهب والمجوهرات.

علماً أن الأصول التي تديرها إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م تشكّل أجزاء رئيسية ضمن مخططات المشاريع المتكاملة التي تطوّرها "إعمار العقارية"، وتتمّتع هذه المشاريع بمواقع حيوية في دبي مستفيدةً من تنوّع الفئات السكانية في المدينة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع السياحي.

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مي بكري

مدير العلاقات العامة – شركة سفن ميديا

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