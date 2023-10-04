إعلان أسماء الفائزين بجوائز أبوظبي السنوية الثامنة لريادة الأعمال المستدامة  

أبوظبي - انطلق اليوم منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة تحت عنوان "النمو الإيجابي للطبيعة"، بمجموعة من الأفكار والمناقشات الملهمة من قادة الصناعة والخبراء المختصين وأصحاب الرؤى. والمنتدى، الذي ينعقد على مدى يومين برعاية شركة دولفين للطاقة المحدودة كراعي رئيسي، وشركة الدار الشريك الاستراتيجي، ومجموعة بيراميديا ​​الشريك الإعلامي للفعالية، يركز على الحاجة الملحة للمواجهة الشاملة لتحدي المناخ من خلال ممارسات الأعمال المستدامة.

وفي الكلمة التي ألقاها نيابةً عن سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، قال سعادة أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في الهيئة: "يعتبر هذا المنتدى حدثاً مهماً للغاية، فهو يتزامن مع "عام الاستدامة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، والاستضافة المرتقبة لمؤتمر الأطراف COP28. كما أنه يجمع نخبة من الشركاء المعنيين في أبوظبي لمناقشة التحدي الملح المتمثل في العمل المناخي، ووضع حلول ملموسة وعملية وواقعية ومبتكرة، وقابلة للتنفيذ بالكامل على أرض الواقع في محاولتنا للحد من تغير المناخ من خلال اتباع نهج موحد".

وأضاف باهارون: " لقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتعاون الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بشكل وثيق للاستجابةً للتحديات البيئية وإيجاد حلول موحدة لتسريع وتيرة التقدم لإحداث تغيير إيجابي، وتعزيز فرص التعاون لتحقيق النمو الإيجابي للطبيعة كركيزة للتنمية المستدامة".

وفي مواجهة الأزمات العالمية المتعددة، يتخذ المنتدى خطوة جريئة نحو تحويل الاهتمام من التحديات المباشرة إلى المنظور الطويل الأجل لتغير المناخ وفقدان الموائل الطبيعة، حيث يجتمع قادة الأعمال وصناع السياسات وأصحاب الفكر المؤثر لمناقشة المخاطر الحقيقية والعواقب المحتملة التي يفرضها تغير المناخ على النجاح المستقبلي للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

ويُعد منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة 2023 بمثابة منصة محورية لاستكشاف الأساليب المبتكرة التي يمكن للشركات والأسواق والمجتمعات اعتمادها بشكل جماعي لمعالجة هذه الشكوك، حيث تهدف الفعالية إلى الكشف عن الحلول والاستراتيجيات العملية التي لن تتصدى للتحديات فحسب، بل ستعزز أيضًا فرص النمو الإيجابي المتناغم للطبيعة.

قال السيد عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة، خلال كلمته الافتتاحية بصفة الشركة الراعي الرئيسي للمنتدى: "يساعد توجه الشركة نحو "النمو الإيجابي للطبيعة" بتوفير بيئة عمل بنّاءة وحديثة وشاملة، بحيث يتيح المجال لتطبيق الحوكمة الرشيدة، والمساهمة في تطوير مجتمع مستقر. كما تمنح الفرصة في اعتماد نهج اقتصادي جديد للتوسع والنمو. ولقد مكننا ذلك من تعزيز التعاون والابتكار والوصول إلى أعلى المستويات من الشفافية".

ومن أبرز فعاليات المنتدى في اليوم الأول الورشة العمل التي عقدت بعنوان " غازات الدفيئة التي تنبعث من سلسلة التوريد الخاصة بك". وقد أتيحت الفرصة للأعضاء من القطاع الصناعي للمشاركة والمساهمة في هذه الجلسة التفاعلية، حيث تناولت الورشة موضوع قياس وإدارة انبعاثات غازات الدفيئة ضمن سلسلة التوريد، مع التركيز على دور الاستدامة في تحقيق نتائج إيجابية.

كما شهد اليوم الأول من المنتدى حلقات نقاش، وكلمات رئيسية، كما أتيحت فرص للتواصل البنّاء، حيث تركزت المناقشات المثيرة للفكر حول نقاط التقاطع بين استراتيجية الأعمال، والتخطيط المالي، والمشهد المتطور للشكوك المتعلقة بالمناخ.

وفي اليوم الثاني للمنتدى، يستعد الحضور للمزيد من الحوارات والمناقشات التي تهدف إلى إعادة تشكيل مسار الأعمال في مواجهة التحديات البيئية الملحة التي تواجه كوكبنا.

يعتبر منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة 2023 بمثابة شهادة على التزام قادة العالم بمعالجة تغير المناخ بشكل جماعي واستباقي. ومن خلال تعزيز منصة للرؤى المشتركة والحلول المبتكرة والإجراءات التعاونية، يضع المنتدى نفسه كمنارة أمل لمستقبل يحتضن النمو الإيجابي للطبيعة.

إعلان أسماء الفائزين بجوائز أبوظبي السنوية الثامنة لريادة الأعمال المستدامة

وبدعم من هيئة البيئة – أبوظبي، أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة، عن أسماء الفائزين بجوائز ريادة الأعمال المستدامة في أبوظبي، خلال حفل أقيمت مساء يوم الثلاثاء بفندق أنانتارا القرم الشرقي في أبوظبي، شارك فيه كريج بينيت، الرئيس التنفيذي لـلجمعية الملكية لصناديق الحياة البرية والأستاذ الفخري للاستدامة والابتكار في كلية إدارة الأعمال بجامعة مانشستر حيث ألقى كلمة رئيسية خلال الحفل.

تُكرّم جوائز أبوظبي السنوية لقيادة الأعمال المستدامة مبادرات وإنجازات الاستدامة الرئيسية عبر المؤسسات المشاركة في المنطقة. وقد تم اختيار الفائزين من قبل لجنة مكونة من أربعة حكام خبراء مستقلين ضمت الدكتورة جيني ديفيدسون، محاضر أول وزميل أكاديمي في مجال تغير المناخ، كلية إدارة الأعمال بجامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، وديكستر جالفين، المدير العالمي للشركات وسلسلة التوريد في مشروع الكشف عن الكربون (CDP)، والدكتورة فوزية جابين، أستاذ الإدارة بكلية إدارة الأعمال بجامعة أبو ظبي وأستاذ زائر بكلية بورغندي لإدارة الأعمال، ديجون، فرنسا. وعبد اللطيف البيتاوي، نائب الرئيس الفخري لفرع معهد الطاقة في الشرق الأوسط.

وحصلت مجموعة موانئ أبوظبي على جائزة أفضل مبادرة استدامة، وتعليقاً على الفوز قال عثمان الخوري، المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة التشريعات، مجموعة موانئ أبوظبي: "يسرنا الفوز بجائزة أفضل مبادرة استدامة، ضمن جوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة لعام 2023، والتي تعد تكريماً بالغ الأهمية لمجموعة موانئ أبوظبي، وتتويجاً لجهودنا المتواصلة لدعم مبادرات الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، لا سيما من خلال التزامنا المستمر منذ عقد من الزمن بالحفاظ على الشعاب المرجانية ضمن محمية رأس غناضة. وسنواصل عملنا في المجموعة على تبنّي الممارسات المستدامة وتخصيص الاستثمارات اللازمة التي تضمن لنا تحقيق النمو، وفي نفس الوقت نساهم في تحقيق التوازن البيئي وصون كوكبنا، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن العمل الاستباقي المسؤول هو سبيلنا لبناء مستقبل."

وحصلت شركة شنايدر إلكتريك على جائزة أفضل تقرير للاستدامة وجائزة أفضل برنامج لاتصالات الاستدامة 2023: وبهذه المناسبة قال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج، "في شركة شنايدر إلكتريك، يتجلى التزامنا الراسخ بالاستدامة في العمل عبر عملياتنا. باعتبارنا شركة مؤثرة، نحن نتحلى بالشفافية في مشاركة رحلتنا نحو أهدافنا الطموحة والتأكد من إعلام أصحاب المصلحة لدينا في كل خطوة على الطريق. ويؤكد برنامج شنايدر لتأثير الاستدامة، الذي يتتبع تقدمنا نحو معالم عام 2025، هذا الالتزام. لقد كان هذا العام محوريًا في مسيرتنا، فنحن نحقق خطوات كبيرة للحد من انبعاثات الكربون وتوسيع نطاق الوصول إلى مصادر الطاقة المستدامة. ونحن نفخر ببناء الجيل القادم من قادة الاستدامة من خلال المبادرات الطموحة والقيادة الفكرية والشراكات المؤثرة طويلة الأمد."

في حين حصلت أدنوك لمعالجة الغاز على جائزة أفضل مبادرة لإدارة الطاقة، وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "نحن نقدر التزام جميع المهنيين المختصين الذين قدموا إنجازاتهم لجائزة «أفضل مبادرة لإدارة الطاقة». لقد أدركت شركة أدنوك للغاز باستمرار الأهمية القصوى لإدارة الطاقة، ودعمت باستمرار المبادرات في هذا المجال، مدركة تمامًا قدرتها على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير عبر عمليات الشركة. وتحتل مبادرات إدارة الطاقة مكانة هامة في تعزيز هدف أدنوك الطموح المتمثل في خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2045".

وتابع أحمد محمد العبري: "نتقدم بالتهنئة لجميع خبراء الصناعة الذين شاركوا في جائزة "أفضل مدير للاستدامة لهذا العام". وإدراكًا للحاجة الملحة لتمكين تحول الطاقة ومكافحة تغير المناخ، تركز الإدارة العليا لشركة أدنوك للغاز بشكل كبير على دمج الاستدامة في الرؤية والخطط الإستراتيجية للشركة. علاوة على ذلك، يقدم هذا العمل فرصًا ممتازة لزملائنا لعرض قدراتهم الاستباقية والتزامهم بالعمليات المستدامة، مما يمكنهم من الوصول إلى آفاق جديدة في حياتهم المهنية. ونحن نشجع المتخصصين في هذا القطاع على دمج ممارسات توفير الطاقة وخفض الانبعاثات، حيث أصبحت الاستدامة الآن جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات شركات الطاقة.

في حين حصل عيسى الجنيبي، من شركة أدنوك للغاز على جائزة مدير الاستدامة، كما فاز شرجييل بشير من بنك أبوظبي الأول كأفضل قائد في مجال الاستدامة لهذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت دولفين للطاقة المحدودة على جائزة الالتزام المتميز تجاه حكومة أبوظبي الحكومية تقديراً لدعمها الطويل الأمد لحكومة أبوظبي وبرامجها. كما تم خلال الفعالية تكريم 14 عضواً من المؤسسات الأعضاء في مجموعة أبوظبي للاستدامة التي نشرت تقارير الاستدامة والتي ضمت دولفين للطاقة، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، مجموعة الدار، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مجموعة أدنيك، طاقة، كليفلاند كلينك – أبوظبي، شنايدر إلكتريك، بيسكس، مصدر. - شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، وإتش إس بي سي، والاتحاد للطيران، وأرامكس.

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حول مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG)

مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG) هي مبادرة عضوية تتمثل مهمتها في تعزيز إدارة الاستدامة في أبوظبي من خلال توفير فرص التعلم وتبادل المعرفة للجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية بروح من التعاون والحوار المفتوح. تم إنشاء المجموعة بمبادرة من هيئة البيئة - أبوظبي في عام 2008، كمنتدى للأعضاء الموقعين على إعلان مجموعة أبوظبي للاستدامة، والذين يلتزمون بتبني أفضل ممارسات إدارة الاستدامة وإعداد التقارير والمشاركة الفعالة في أنشطة المجموعة. وتفتح المجموعة أبوابها للأعضاء الجدد الراغبين في ممارسة الاستدامة وتعزيزها في أبوظبي.