الرياض: أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»، عن مشاركتها كراعٍ بلاتيني لـ«ندوة التأمين السعودي السادسة»،التي تنظمها لجنة التأمين السعودي تحت رعاية البنك المركزي السعودي، يومي 28 و29 سبتبمر2022، تحت شعار "نمو وتطور"، حيث تعد الندوة أهم حدث يجمع المختصين والمهتمين في قطاع التأمين في المملكة.

وتعليقا على المشاركة، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» فهد الحصني:" مشاركة «إعادة» في هذه الندوة كراعٍ بلاتيني، تأتي ضمن أهدافها لنشر المعرفة وزيادة الوعي بقطاع التأمين، باعتبارنا شركة رائدة في هذا القطاع الحيوي ، بجانب أن الندوة تمثل فرصة للإطلاع على تجارب الآخرين وتبادل الخبرات ، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والفرص التي تهم قطاع التأمين كقطاع داعم للاقتصاد الوطني.

يذكر أن صناعة التأمين في المملكة قد شهدت نمواً بمعدل سنوي متوسط قدره 9 في المائة في السنوات العشر الماضية، مما يجعلها واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، في حين بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها نحو 42 مليار ريال سعودي في عام 2021 ، مقارنة بـ 18.5 مليار ريال في عام 2011. ويأتي سوق التأمين السعودي في المرتبة 39 عالميا.

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