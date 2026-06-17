من المتوقع حضور أكثر من 95,000 مشارك، و4,500 عارض، وممثلين من أكثر من 195 دولة في دبي، يمثلون كافة جوانب منظومة الرعاية الصحية.

يُقام أسبوع الصحة العالمي، برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مركز دبي للمعارض ومركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2027.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، في ظلّ مواجهة أنظمة الرعاية الصحية حول العالم لتزايد الطلب، ونقص الكوادر، والتحول التكنولوجي السريع، سيتحوّل أسبوع الرعاية الصحية العالمي إلى أسبوع عالمي متكامل للشراكات والابتكار والحوار الاستراتيجي اللازم لمواجهة بعضٍ من أكثر التحديات إلحاحًا في هذا القطاع.

يُقام أسبوع الرعاية الصحية العالمي في دبي خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2027، ويجمع بين معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) ومؤتمر دبليو إتش إكس تك ومؤتمر قادة دبليو إتش إكس ضمن منظومة موسعة تجمع بين تجارة الرعاية الصحية، والابتكار في مجال الصحة الرقمية، والريادة العالمية في الرعاية الصحية، وذلك على مدار أسبوع واحد متكامل.

سيشمل أسبوع الرعاية الصحية العالمي 2027، الذي يتصدره معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)، أكبر معرض ومؤتمر تجاري دولي في مجال الرعاية الصحية، فعاليات دبليو إتش إكس تك والدورة الثانية من مؤتمر قادة دبليو إتش، حيث يُقام هذا الحدث برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومن المتوقع أن يستقبل أسبوع الرعاية الصحية العالمي أكثر من 95,000 مشارك، و4,500 عارض وممثل من أكثر من 195 دولة في مركز دبي للمعارض ومركز دبي التجاري العالمي.

هذا ويعكس إطلاق أسبوع الرعاية الصحية العالمي الطبيعة الديناميكية لقطاع الرعاية الصحية، حيث تتزايد الروابط بين التكنولوجيا والاستثمار والسياسات والممارسات السريرية. ومن خلال جمع الشخصيات المؤثرة في هذه المجالات في مدينة واحدة وفي وقت واحد، سيخلق هذا الحدث بيئة فريدة للأعمال والتعاون والابتكار.

ويأتي أسبوع الرعاية الصحية العالمي في لحظة حاسمة بالنسبة للرعاية الصحية العالمية. إذ تستحوذ الأمراض المزمنة على ما يقارب 80% من الإنفاق على الرعاية الصحية، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى نقص عالمي في الكوادر الطبية يصل إلى 10 ملايين عامل بحلول عام 2030.

إضافةً إلى ذلك، تُسرّع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحول الشامل في قطاع الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، يجمع أسبوع الرعاية الصحية العالمي قطاعات التجارة والتكنولوجيا والقيادة لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه هذا القطاع.

وتكتسب استضافة دبي لأسبوع الرعاية الصحية العالمي أهمية خاصة، فبفضل موقعها الاستراتيجي الذي يضعها على بُعد رحلة جوية لا تتجاوز ثماني ساعات من نحو ثلثي سكان العالم، رسخت مكانتها كمركز عالمي للأعمال وجسر يربط بين الشرق والغرب، مع قدرة استثنائية على جمع الحكومات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستثمرين والمبتكرين والشركات متعددة الجنسيات على نطاق واسع.

من جهتها صرحت سولين سينغر، نائبة الرئيس الأولى لشركة إنفورما ماركتس، قائلةً: "لم يعد الابتكار في مجال الرعاية الصحية يحدث بمعزل عن غيره. فالقرارات التي تُشكّل مستقبل الرعاية الصحية تُتخذ بشكل متزايد عند تقاطع التكنولوجيا والسياسات والاستثمارات والممارسات السريرية، ويعكس أسبوع الرعاية الصحية العالمي هذه الحقيقة من خلال جمعه للشخصيات المؤثرة في هذه الحوارات في مكان وزمان واحد.

وأضافت قائلة: "مع دمج فعاليات معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) ومؤتمر دبليو إتش إكس تك ومؤتمر قادة دبليو إتش إكس في حدث واحد متكامل، لا يوجد حدث آخر في أجندة الرعاية الصحية العالمية يجمع بين التجارة والتكنولوجيا والقيادة على هذا النطاق الواسع".

ويُعدّ معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) محور أسبوع الرعاية الصحية العالمي، والذي سيُعقد في الفترة من 25 إلى 28 يناير 2027 في مركز دبي للمعارض ومركز دبي التجاري العالمي، حيث سيجمع هذا الحدث أكثر من 4200 عارض وأكثر من 90,000 مشارك من أكثر من 195 دولة، ليكون بمثابة المحرك التجاري لهذا الأسبوع، وليربط بين شركات الرعاية الصحية العالمية والسياسات والمجتمعات العلمية.

ويُقام هذا الحدث بالشراكة مع HIMSS، ويربط أكثر من 5000 من أبرز القادة والمبتكرين والمستثمرين في مجال الصحة الرقمية مباشرةً مع المجتمعات السريرية والتجارية والسياسية من جميع أنحاء العالم.

وبعد انطلاقته الإقليمية في عام 2026، سيُعقد مؤتمر قادة دبليو إتش إكس في 28 يناير 2027 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يجمع هذا المنتدى، الذي يُعقد بدعوات حصرية خاصة، أكثر من 15 وزيرًا للصحة، وأكثر من 300 من قادة الصحة العالميين لرسم ملامح العقد القادم من سياسات الصحة العالمية والاستثمار وتصميم الأنظمة.

وأضافت سينغر قائلة: "أظهر نجاح فعالياتنا لعام 2026 أهمية توحيد جهود مجتمع الرعاية الصحية العالمي في دبي، ومع استمرارنا في تعزيز هذه الحوارات، يوفر أسبوع الرعاية الصحية العالمي منصة تعكس التغيرات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، حيث يربط بين التجارة والتكنولوجيا والقيادة، ونتطلع بشدة إلى الترحيب بعودة هذا القطاع إلى دبي في يناير 2027 لأسبوع حافل بالمناقشات الهامة، وبناء شراكات جديدة، وتحقيق تقدم ملموس في قطاع الرعاية الصحية العالمي".

نبذة عن أسبوع الرعاية الصحية العالمي:

يُعدّ أسبوع الرعاية الصحية العالمي أهم أسبوع في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم. يُقام هذا الأسبوع برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويجمع بين تجارة الرعاية الصحية والتكنولوجيا والريادة من خلال ثلاثة فعاليات مترابطة: معرض الصحة العالمي (WHX)، ومعرض WHX Tech، ومعرض WHX Leaders. ستُعقد نسخة عام 2027 في الفترة من 25 إلى 29 يناير في مركز دبي للمعارض ومركز دبي التجاري العالمي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.worldhealthexpo.com/events/healthcare/dubai/world-healthcare-week/world-healthcare-week/.

نبذة عن معرض الصحة العالمي (WHX):

معرض الصحة العالمي (WHX)، المعروف سابقًا باسم "معرض الصحة العربي"، والذي يُقام في دورته الثانية والخمسين، هو أكبر معرض ومؤتمر تجاري في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم. يُقام المعرض في مركز دبي للمعارض ومركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 25 إلى 28 يناير 2027، ويجمع أكثر من 90,000 مشارك و4,200 عارض وممثل من أكثر من 195 دولة للتواصل والتجارة واكتشاف أحدث الابتكارات التي تُشكّل مستقبل الرعاية الصحية العالمية. يُقام معرض الصحة العالمي برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.worldhealthexpo.com/events/healthcare/dubai/.

نبذة عن مؤتمر WHX Tech:

يُعدّ مؤتمر WHX Tech ملتقى الابتكار في مجال الصحة الرقمية وتأثيره الملموس على أرض الواقع. يُقام المؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 27 إلى 29 يناير، وهو تجمعٌ مُختار بعناية يضم 5000 من القادة والمبتكرين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم الذين يقودون التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية. يُعقد هذا الحدث بالشراكة مع HIMSS وبرعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.worldhealthexpo.com/events/healthcare/tech/

نبذة عن مؤتمر WHX Leaders:

يُعدّ مؤتمر WHX Leaders التجمع الأكثر تأثيرًا في العالم لوزراء الصحة والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمبتكرين. يُعقد مؤتمر قادة معرض الصحة العالمي (WHX Leaders) في مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ 28 يناير 2027، وهو منتدى حصري يُقام في دبي، ويجمع نخبة من الشخصيات المؤثرة في رسم ملامح العقد القادم من سياسات الصحة العالمية والاستثمارات وتصميم الأنظمة الصحية، وذلك لتحديد مسار الرعاية الصحية العالمية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.worldhealthexpo.com/events/leaders/dubai/.

نبذة عن إنفورما ماركتس:

تُوفر إنفورما ماركتس منصاتٍ للقطاعات والأسواق المتخصصة للتجارة والابتكار والنمو. تضم محفظتنا أكثر من 550 فعالية وعلامة تجارية دولية في قطاعات الأعمال (B2B)، تشمل الرعاية الصحية والأدوية، والبنية التحتية، والإنشاءات والعقارات، والأزياء والملابس، والضيافة، والأغذية والمشروبات، والصحة والتغذية، وغيرها. نُتيح لعملائنا وشركائنا حول العالم فرصًا للتفاعل واكتساب الخبرات وإبرام الصفقات التجارية من خلال معارض واسعة النطاق ومحتوى متخصص وخدمات بيانات متطورة. بصفتنا الشركة الرائدة عالميًا في تنظيم المعارض، فإننا نُحيي مجموعة متنوعة من الأسواق المتخصصة، ونُتيح الفرص ونُساعدها على الازدهار على مدار العام. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي:

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