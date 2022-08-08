بيروت : برعاية وحضور سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبوغزاله العالمية، ورئيس المجلس التأسيسي لمجلس أمناء تحالف الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتكنولوجيا التربية، نظمت نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان حفلها السنوي الأول لإطلاق برنامجها وخطة عملها للسنتين القادمتين.

شارك في الحفل كل من الرئيس التنفيذي المؤسس لتحالف الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتكنولوجيا التربية ورئيس المجلس التنفيذي لنقابة تكنولوجيا التربية في لبنان النقيب ربيع بعلبكي وعدد من الشخصيات التربوية والتكنولوجية رفيعة المستوى.

وخلال الحفل أطلق رئيس النقابة النقيب ربيع بعلبكي جائزة طلال أبوغزاله السنوية للابتكار كتكريم دائم لدعم الشباب والتعليم في المنطقة العربية. وأعرب السيد بعلبكي عن تقديره لجهود الدكتور أبوغزاله النوعية لدعم الشباب وخاصة في عالم الابتكار والتحول الرقمي وإقامة محطات المعرفة في لبنان ومحو الأمية الرقمية.

من جانبه، عبر الدكتور طلال أبوغزاله عن سعادته لوجوده بين مجموعة من المفكرين والتربويين والمعلوماتيين والمبتكرين، مشيرا إلى أهمية نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان وأن التعاون والشراكة معها سيكون له آفاق عربية ودولية ونتائج هامة في نشر الثقافة الرقمية وتعزيز المهارات التقنية في التربية والابتكار.

وأشار أبوغزاله إلى محطات مسيرته المهنية منذ بدايتها من خلال التعلم في لبنان وتحديه لجميع المصاعب من خلال التكنولوجيا والمعرفة وتحويلها إلى فرص، متبنيا أهداف النقابة والسعي من خلال محطات المعرفة لمحو الأمية الرقمية واكتشاف المبدعين وفتح آفاق العمل والإنتاج الوطني والدولي".

وبين أن الشباب اللبناني يحتاج إلى التزود بمهارات تقنية رقمية متقدمة لكي يصمد ويكتفي ذاتيا.

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