مجموعة فنادق راديسون تطلق رحلتها الرائعة لبرنامج التطوير المتقدم في شهر أغسطس (أبجد) والمعني بتطوير المواهب السعودية من مستوى الإشراف حتى مستوى الإدارة

تلتزم مجموعة فنادق راديسون برؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 والتي تسعى لرفع مساهمة قطاع السياحة والضيافة في الناتج المحلي السعودي إلى أكثر من 10%

تلتزم مجموعة فنادق راديسون باستراتيجية التوسع والتطوير في المملكة العربية السعودية، من خلال تنمية مهارات المواطنين السعوديين العاملين في صناعة الضيافة، وبهدف تعزيز جهود التوظيف في السوق الرئيسية للمملكة العربية السعودية، أطلقت المجموعة رحلتها الرائعة لبرنامج التطوير المتقدم والأول من نوعه "أبجد"، والتي تستهدف من خلاله الموظفين السعوديين بهدف تطوير مهاراتهم في الإدارة والقيادة ومساعدتهم في تحقيق التقدم من خلال تأدية مهامهم ضمن محفظتها والتي تضم 26 فندقاً قيد التشغيل.

إلى جانب خطط التوسع لمجموعة فنادق راديسون، يهدف برنامج أبجد إلى تطوير المواهب من خلال تخريج مدراء سعوديين موهوبين ومدربين بشكلٍ جيد، اشتق اسم "أبجد" من التعبير عن الأحرف الأولى من الأبجدية العربية بترتيبها الأصلي، وغالباً ما يستخدم للإشارة إلى بداية تعلم شيء جديد، والذي يشير في هذا البرنامج التدريبي إلى القيادة. من خلال برنامج أبجد، سيتم تزويد الموهوبين في مراحلهم الإدارية الإشرافية الحالية بالأدوات والإرشادات والتعليمات اللازمة لهم استعداداً لخطوتهم التالية في حياتهم المهنية في قطاع الضيافة.

يهدف برنامج أبجد إلى تنمية المواهب مع التركيز على الركائز التالية: امتلك، قدم، تعاون، وتولى القيادة، كما تتماشى هذه المبادرة مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 والتي تسعى لرفع مساهمة قطاع السياحة والضيافة في الناتج المحلي السعودي إلى أكثر من 10%، وتوفير حوالي مليون فرصة عمل في هذا القطاع. والذي يدعم ويزيد التزام مجموعة فنادق راديسون اتجاه المنطقة، هو مكتبها الجديد الكائن في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يبدأ أعماله مع نهاية العام الحالي.

علق باسل طلال، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق راديسون في المملكة العربية السعودية والكويت والمشرق العربي قائلاً: "تظل المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسياً لنا في مجموعة فنادق راديسون، ونحن نهدف إلى تعزيز وجودنا في هذا السوق بشكل أكبر عبر كلٍ من التوسع العقاري وتطوير المواهب، مع أخذنا بعين الاعتبار أن نضمن امتلاك فريقنا لجميع الموارد والأدوات التي يحتاجها لتحقيق النمو وتقديم أفضل مستوى من الخدمة لضيوفنا. ومن خلال برنامج أبجد، سيتم تزويد المواهب السعودية بالتدريب المناسب لها لضمان تطورها في الحياة المهنية".

ويذكر أن مجموعة فنادق راديسون قد احتلت مؤخراً المرتبة الرابعة في تصنيف فوربس لأفضل خدمة في قطاع السفر والترفيه على مستوى العالم، ويعتبر فريق عمل راديسون هو الاستثمار الأكبر للمجموعة وأهم أسباب نجاحها، حيث أنهم يصنعون لحظات لا تنسى كل يوم. لذلك، بذلت مجموعة فنادق راديسون جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة تدريب مدروسة وقوية بهدف تحفيز الفريق وتطويره وربطه بنجاح المجموعة رؤيتها التجارية.

وقالت الأميرة نورة بنت خالد آل سعود مديرة إدارة شراكات برامج التعليم والتطوير في وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية: "يسعدنا أن تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تشهد دائماً على الجهود الهائلة التي تبذلها مجموعات الفنادق العالمية، حيث أنها تشارك وتقدم جهوداً مكثفة في إطار تطوير وتدريب المواطنين السعوديين، وتعمل على رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، وتضع هذه الرؤية في طليعة أهدافها، ونحن نلتزم بدورنا بدعم فرص التعليم والتدريب الهامة جداً لنجاح بيئات العمل الديناميكية والمتنوعة ثقافياً ".

تضم مجموعة فنادق راديسون حالياً 43 فندقاً، وأكثر من 8000 غرفة قيد التشغيل والتطوير في المملكة العربية السعودية وحدها.

#بياناتشركات

- انتهى -

للتواصل الإعلامي:

كارولين جونسون، مديرة العلاقات العامة والاتصالات الإقليمية في الشرق الأوسط caroline.jonsson@radissonhotels.com

دوناسروة، كيو كوميونيكيشنز dona.s@qcomms.ae

حول مجموعة فنادق راديسون:

تتواجد علامات راديسون في أكثر من 120 دولة، وتعد حالياً أكثر من 1700 فندق جاري الخدمة أو في صدد التطوير. تنشط مجموعة فنادق راديسون في مناطق أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا (EMEA) وآسيا/المحيط الهادي (APAC) بما يزيد عن 1000 فندق جاري الخدمة أو قيد التطوير. وتشهد مجموعة الفنادق الدولية نمواً مزدهراً ومتسارعاً، كما تتطلع لمضاعفة محفظتها بحلول عام 2025. وتعتمد المجموعة شعار "كل لحظة مهمة" لعلامتها التجارية وتتخذ وعداً مع شعار "نعم أستطيع! " والذي يبلور جوهر خدمة راديسون.

تشمل محفظة المجموعة راديسون كوليكشن، راديسون بلو، راديسون، راديسون رِد، راديسون إنديفيديوالز، بارك بلازا، بارك إن باي راديسون، كاونتري إن أند سويتس باي راديسون وبرايزيوتل، وتنضوي جميعها تحت راية فنادق راديسون. يقدّم برنامج المكافآت العالمي راديسون ريواردز طرقاً فريدة وشخصية للاستمتاع بلحظات لا تُنسى. سيتيح برنامج راديسون ريواردز لضيوفنا والمسؤولين عن تخطيط الاجتماعات لدينا ووكلاء السفر اختبار تجربة لا تضاهى في أكثر من 640 فندقاً ينتشر في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. تقدّم راديسون ميتينغز حلولاً مخصصة لأي فعالية أو اجتماع، بما فيها الحلول الهجينة التي تضع الضيوف واحتياجاتهم في قلب عروضها. ترتكز الخدمة التي توفّرها راديسون ميتينغز على ثلاثة مبادئ متينة، ألا وهي الصفة الشخصية والاحترافية والتميّز، وتقدّم العلامة الخدمات الرئيسية بالاعتماد على مفهوم حياد الكربون القائم على الحد من انبعاثاته.

تشكّل صحة وسلامة الضيوف وأعضاء فريق العمل أولى الأولويات لدى مجموعة فنادق راديسون. وتخضع جميع الفنادق والمنتجعات التي تضمها محفظة المجموعة لشروط الصحة والسلامة الصارمة، وذلك التزاماً ببروتوكول فنادق راديسون للسلامة. وهو برنامج يُعنى بإجراءات النظافة والتعقيم الصارمة وقد تمّ تطويره بالتعاون مع شركة "إس جي إس" العالمية الرائدة فى مجال الفحص والتحقق والاختبار ومنح الشهادات، بهدف ضمان سلامة وراحة بال الضيوف منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم. يشكّل بروتوكول فنادق راديسون للسلامة جزءاً لا يتجزأ من برنامج السلامة والأمن الخاص بمجموعة فنادق راديسون، وذلك تأكيداً على اهتمامنا بضيوفنا وبأعضاء فريقنا.