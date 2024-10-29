أكتوبر – القاهرة: سيُعقد الحدث الإقليمي الأبرز في مجال الطاقة والسلامة من الحرائق، الذي يجمع بين الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض مصر للطاقة والدورة الرابعة لمعرض فايركس مصر، وذلك في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، ويأتي هذا الحدث الهام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحقيق التحول نحو الطاقة الخضراء، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

تحت سقف واحد، سيجمع معرضا مصر للطاقة وفايركس مصر 2024 أكثر من 180 عارض من 71 دولة و 10,000زائر، ليقدما تنوعًا كبيرًا في التقنيات والحلول المعروضة في المجالين، حيث سيستعرض معرض مصر للطاقة أحدث الابتكارات في جميع جوانب سلسلة الطاقة، بما في ذلك مولدات الطاقة، أنظمة تخزين وإدارة الطاقة، الكابلات ذات الجهد العالي والمنخفض، والطاقة الشمسية والطاقة الخضراء، في المقابل، يُعتبر معرض فايركس مصر الحدث الوحيد المتخصص في سلامة الحرائق في مصر، حيث سيوفر منصة لعرض أحدث تقنيات الوقاية من الحرائق، أنظمة الكشف والإطفاء، والإضاءة الطارئة.

بدعم من 30 شريكًا استراتيجيًا، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، يُعتبر هذا الحدث منصة رئيسية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الطاقة والسلامة من الحرائق، حيث يجمع بين الخبراء والشركات العالمية لعرض أحدث الحلول التقنية.

وفي هذا السياق، صرح السيد مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض بإنفورما ماركتس مصر، قائلاً: "يأتي معرضا مصر للطاقة وفايركس مصر، المقرر عقدهما في نوفمبر،2024 في وقت مناسب، حيث تسعى مصر جاهدة لتحقيق تحول جذري نحو الطاقة المستدامة، ولهذا يسعدنا أن ننظم هذا الحدث الذي يتماشى تمامًا مع هذه الرؤية الطموحة."

وأضاف "خليل" قائلًا: "يوفر المعرض منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيات في مجالي الطاقة المتجددة والسلامة من الحرائق، مما يعزز مكانة مصر كرائد إقليمي في هذين المجالين. تشمل الفعالية مجموعة متنوعة من الموضوعات وتتيح أكثر من 200 اجتماع ثنائي B2B، مما يوفر فرصًا متميزة للتواصل مع قادة الصناعة والعملاء المحتملين والشركاء. وبالتالي، يساهم في بناء شراكات استراتيجية، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والتي تدعم جهودنا المشتركة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة."

بالإضافة إلى ذلك، تشارك شركة أونا إلكتريك Ona Electric كراعي ماسي لمعرض مصر للطاقة، وهي شركة رائدة في صناعة المعدات الكهربائية، ملتزمة بتعزيز حلول الطاقة المستدامة. فشركة أونا إلكتريك Ona Electric إحدى كبرى الشركات في مجال تركيب اكشاك الكهرباء في مصر وإحدى الشركات المعنية بتزويد حلول شاملة وآمنة وصديقة بالبيئة للطاقة، من قواطع الدائرة منخفضة الجهد إلى معدات التحويل ذات الجهد المتوسط والمحولات، بينما ترعى شركة إنفينيتي Infinity معرض فايركس مصر كراعٍ بلاتيني، باعتبارها إحدى الشركات الأكثر خبرة وموثوقية في مجال أنظمة حماية الحريق في البلاد، حيث تتخصص في هندسة وتركيب وخدمة وفحص جميع أنواع أنظمة الحماية من الحرائق. وتعكس مشاركة شركة إنفينيتي Infinity التزامها بدفع معايير الوقاية من الحرائق، واستعراض آخر الحلول المتقدمة في هذا المجال. وباعتبارها أيضًا شركة رائدة في مجال المقاولات، تقدم شركة إنفينيتي Infinity حلولاً مبتكرة لعملائها، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق به في مجال السلامة.

و الجدير بالذكر أن مؤتمر مصر للطاقة سيشهد عددًا من الفعاليات البارزة، منها "منتدى قادة الطاقة المتجددة"، الذي سيركز على سوق الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يشهد نموًا سريعًا بمعدل نمو سنوي يتجاوز 6% بحلول عام 2029. بالإضافة إلى ذلك، سيعقد "منتدى الأنظمة المستقبلية للكهرباء"، الذي سيتناول تحديات وابتكارات الطاقة اللامركزية وسوق السيارات الكهربائية. كما سيتضمن المؤتمر لقاء للسيدات في مجال الطاقة للتواصل وتبادل الخبرات، والذي يتيح الفرصة لمناقشة القيادة في القطاع، والاحتفاء بمساهمات المرأة في مجال الطاقة. وسيتضمن أيضًا اجتماع المائدة المستديرة للأعمال في أفريقيا ومنطقة استشارات مخصصة للمصنعين والمستثمرين ومديري المشاريع، مما يوفر منصة متكاملة لتبادل الأفكار والخبرات بين القادة والمبتكرين في قطاع الطاقة.

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