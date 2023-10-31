(الرياض) - أعلن بنك ستاندرد تشارترد السعودية عن استمرار شراكته مع فلك للاعمال للاستثمار لإطلاق النسخة الثانية من برنامجه العالمي "ستاندرد تشارترد المرأة والتكنولوجيا"، المقرر أن يبدأ في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأولى، حيث يعود البرنامج لتمكين مجموعة جديدة من الشركات الناشئة التي تقودها النساء من خلال التدريب والإرشاد وفرص التمويل، وتم فتح باب التقديم للنسخة الثانية رسميا في 29 أكتوبر وسيكون مفتوحا لمدة أربعة أسابيع.

وقد تضمنت النسخة الأولى للبرنامج ثماني شركات ناشئة تم منح ثلاثة منها تمويلا مجانيا، وقد تم تصميم البرنامج لتمكين المؤسسات الناشئة في صناعة التكنولوجيا والتي تقودها أو تملكها امرأة للانضمام إلى برنامج تدريبي لمدة ثمانية أسابيع كجزء من مبادرة ستاندرد تشارترد العالمية للمرأة السعودية في مجال التكنولوجيا، حيث يمثل هذا البرنامج التزاما طويل الأجل بالتغيير الإيجابي في النظام البيئي.

وقد أكد السيد مازن البنيان، الرئيس التنفيذي لفرع ستاندرد تشارترد السعودية، على أهمية هذه المبادرة قائلا: "حققت النسخة الأولى من برنامج المرأة في التكنولوجيا استجابة إيجابية هائلة ونحن نتطلع إلى النسخة الثانية لتوسيع نطاق تأثير البرنامج وإطلاق العنان لإمكانات المزيد من النساء السعوديات في مجال التكنولوجيا".

ومن جانبها قالت السيدة أضوى الدخيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لفلك للأعمال والاستثمار: "تمثل النسخة الثانية من البرنامج التزامنا بتمكين المرأة ضمن منظومتنا، ونحن متحمسون لبدء البرنامج مرة أخرى وتزويد المزيد من الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة والفرص المالية لأجل إرساء أسس صلبة للنمو والتطور".

والجدير بالذكر أنه بدأ قبول طلبات التقديم على النسخة الثانية من برنامج " ستاندرد تشارترد المرأة والتكنولوجيا " في 29 أكتوبر 2023، وسيتم قبول الطلبات لمدة أربعة أسابيع من خلال النموذج الموجود على الإنترنت على موقع: https://wit.falak.sa/

وبهذه المناسبة يدعو كل من بنك ستاندرد تشارترد وفلك للأعمال والاستثمار جميع رائدات الأعمال الطموحات العاملات في المملكة لاغتنام هذه الفرصة الاستثنائية، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا لهن في مجال الابتكار التكنولوجي.

#بياناتحكومية

- انتهى -