تحت رعاية جامعة الدول العربيه تطلق الجمعيه المصريه للطب الرياضي و العلاج الحركي الحدث الأهم في مصر و الشرق الاوسط وذلك تحت عنوان ( المؤتمر الدولي الثاني للطب الرياضي و العلاج الحركي بين الواقع و المأمول ) و ذلك بأحد فنادق القاهرة الكبري الخميس والجمعه الموافق ٢٤ / ٢٥ مارس الحالي.



- رؤية المؤتمر هذا العام تهدف الي تحقيق الريادة الدولية لمصر في مجال الطب الرياضي و العلاج الحركي في منطقة الشرق الاوسط و الوطن العربي ،كما يهدف المؤتمر الى الإرتقاء بمنظومة الطب الرياضي و تحسين الصحه العامه للمواطنين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 و البناء القوي للفرد المواطن في الجمهورية الجديده ، ويهدف المؤتمر أيضًا الي تحقيق اكبر قدر أستفادة ممكن من التجارب والدراسات العلمية المصرية ومحاولة تطبيق التجارب العلمية الخارجية داخل القطر المصري .



و سيتم خلال المؤتمر تكريم الأبطال الرياضيين المصريين البارالمبين الحاصلين علي ميداليات أوليمبية بارلمبية، والحديث عن مدي دور الطب الرياضي والعلاج الحركي في حياتهم اليومية العادية وبرامجهم الرياضية ، ويحضر المؤتمر العديد من الشخصيات الهامه و رؤساء بعض اللجان في مجلس النواب مثل لجنة الصحه و التعليم و لجنة الشباب و الرياضه ولجنة حقوق الانسان و وكيل لجنة التنمية المحليه بالإضافة الى نخبة كبيره من العلماء و المختصين في مجال الطب الرياضي و العلاج الحركي من داخل مصر و خارجها ويشارك أيضًا في المؤتمر العديد من الوفود العربية .

#بياناتحكومية

- انتهى -