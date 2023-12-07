دبي، الإمارات العربية المتحدة:أطلق معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي يبلغ إجمالي قيمة جوائزها مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين الذين يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بهدف استحداث حلول لمشكلة شح المياه النظيفة التي تواجه المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم.

وفي كلمته خلال الفعالية التي نظمتها "سقيا الإمارات" في منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في (COP28)، اشار معالي الطاير إلى أن الجائزة تعزز جهود دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني العالمي من خلال تشجيع وتكريم المؤسسات والأفراد والمبتكرين لتطوير حلول عملية ومستدامة لتحديات شح المياه باستخدام الطاقة المتجددة، سيراً على نهج دولة الإمارات في المساهمة الفاعلة في توفير حلول للتحديات التي تواجه العالم ومساعدة المجتمعات الأقل تطوراً على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد معالي الطاير بمستوى الاهتمام وحجم المشاركة في الجائزة، ونوعية الابتكارات التي قدمتها الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين، حيث تلقت الدورة السابقة مشاركات من 56 دولة حول العالم. وخلال الدورات الثلاث السابقة من الجائزة، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

تضم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه أربع فئات رئيسية: جائزة المشاريع المبتكرة، وتشمل فئتي المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة؛ وجائزة الابتكار في البحث والتطوير، وتشمل فئتي الجهات الوطنية والجهات العالمية؛ وجائزة الابتكارات الفردية وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب؛ وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات.

ودعت "سقيا الإمارات" المؤسسات والشركات ومراكز البحوث والمبتكرين والشباب من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الدورة الرابعة من الجائزة، والتي تستقبل طلبات التقديم حتى تاريخ 30 إبريل 2024 عبر الموقع الالكتروني www.mbrwateraward.ae/awards

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المصدر: "ايتوس واير"

للاتصال:

شيخة المهيري

هيئة كهرباء ومياه دبي

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae