المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت اللجنة المنظمة لقمة مكاتب إدارة المشاريع عن إطلاق فعاليات الدورة الثانية من القمة تحت شعار "قيادة التميز، توجيه دفة النجاحات، قمة مكاتب إدارة المشاريع" والتي من المقرر عقدها 22 نوفمبر المقبل، بمعهد الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.

يأتي تنظيم القمة بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لإدارة المشاريع 2023، ويتم من خلالها الإعلان عن الفائزين بجوائز مشاريع التميز العالمية للأفراد والمنشئات، والتي تعد أحد أهم البرامج التنافسية في مجال إدارة المشاريع في المملكة.

تمثل القمة أحد برامج المنتدى العالمي لإدارة المشاريع والتي تهتم بالدور الفعال لمكاتب إدارة المشاريع وتجمع ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من مدراء المشاريع ومستشاري إدارة المشاريع والمدراء الاستراتيجيين لمناقشة أفضل الممارسات في مكاتب إدارة المشاريع، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول أحدث مستجدات القطاع في مختلف الأعمال، لتطوير أطر عمل وفق أنظمة احترافية تراعي أفضل المعايير العالمية، ما يسهم في تسليم المشاريع بنجاح ويرفع قيمة العوائد من الاستثمارات فيها.

وقال المهندس بدر بورشيد رئيس اللجنة المنظمة لقمة مكاتب إدارة المشاريع: " تمثل مكاتب إدارة المشاريع الأساس في عمل المؤسسات الحديثة وإدارة المشاريع الكبرى، وانطلاقًا من اهداف المنتدى العالمي لإدارة المشاريع على انتاج البرامج التي تساهم في تطوير إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكة ونشر ثقافتها، نعمل على تنظيم قمة إدارة مكاتب المشاريع للسنة الثانية على التوالي، بهدف تمكين مزاولي مهنة إدارة المشاريع وتزويدهم بالمعرفة والموارد والأدوات اللازمة للإبداع، بالإضافة إلى دعم الشركات السعودية ورفع معدلات نجاح تنفيذ المشاريع والعوائد منها."

وأضاف بورشيد: "تسعى القمة إلى وضع إطار عمل تفاعلي لتمكين مكاتب إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من تبادل المعرفة والخبرات في سبيل توحيد ممارسات إدارة المشاريع، وزيادة كفاءة تنفيذ وتسليم المشروعات، والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الضخمة، وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة التحديات ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل في السعودية، وصولًا لاقتصاد يعتمد على التنمية المستدامة."

توفر القمة منصة رائدة لتبادل الأفكار والتطبيقات والحلول للقضايا المتعلقة بمكاتب إدارة المشاريع أمام أصحاب المصلحة الرئيسيين والمهتمين والعاملين في المجال. كما تساعد الشركات والمؤسسات في إيجاد وتبني أفضل ممارسات إدارة المشاريع، والتعرف على نخبة من مديري المشاريع، إلى جانب تحليل احتياجاتها لتطوير قدراتها وتدريب العاملين فيها على كيفية تحديد أولويات المشاريع.

كما تناقش قمة إدارة المشاريع (PMO Summit) موضوعات مختلفة في المجال ومنها أفضل الممارسات الدولية في توحيد معايير إدارة المشاريع، وكيفية إنشاء منهجية متسقة لإدارة المشروع، وطرق تحقيق رضا أصحاب المصلحة من خلال تعزيز التواصل والتعاون والعمل المشترك، وكيفية تسويق المشاريع بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى فهم متطلبات المشروع والتحديات والأولويات والمخاطر، ومراجعة الكفاءات وتحسينها.

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