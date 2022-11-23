· رمز استجابة سريع قابل للمسح يضيء سماء الرياض

· الفعالية تحتفي بإطلاق شركة سير أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية

· 1,346 طائرة درون متعددة المحركات تحطم رقم موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية لأكبر رمز استجابة سريع مصنوع بواسطة طائرات الدرون

شهدت سماء العاصمة السعودية الرياض عرضاً رائعاً ضم أكبر رمز استجابة سريع في العالم مصنوع بواسطة طائرات الدرون، ليحطم الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية.

وأُقيمت الفعالية بمناسبة إطلاق شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، حيث أضاء سماء العاصمة 1,346 طائرة درون متعددة المحركات.

وشكلت طائرات الدرون صوراً متعددة تمحورت حول الاستدامة، بدءاً من صور السيارات الكهربائية ووصولاً إلى توربينات الرياح وبعض الكتابات بالخط العربي، كما تم رسم رمز استجابة سريع قابل للمسح ومربوط بالموقع الإلكتروني لشركة سير.

وأبهر عرض طائرات الدرون، الذي حطم الرقم المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، آلاف الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدة الفعالية التي أقيمت في بوليفارد رياض سيتي، أشهر وجهة ترفيهية في المملكة العربية السعودية.

وحطمت شركة سير رقماً قياسياً من خلال إضاءة السماء احتفاءً بمهمتها بتأسيس شركة وطنية لتصنيع سيارات مستدامة وإطلاق قطاع تصنيع السيارات في المملكة وتوفير مصدر جديد لفرص العمل أمام المواهب السعودية. كما تهدف الشركة إلى تصميم وتصنيع وبيع سيارات كهربائية تعمل بالبطارية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والتي تم تزويدها بأنظمة تقنية متقدمة موثوقة وميسورة التكلفة.

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