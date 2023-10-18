قدّمت عروضاً لجذب أكبر المشروعات الإنتاجية للشارقة

الشارقة، أعلنت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، عن لقائها بعدد من الشركات التلفزيونية والترفيهية والإعلانية العالمية خلال المعرض الدولي للمحتوى التلفزيوني والترفيهي "ميبكوم 2023" في مدينة كان الفرنسية. وأشادت تلك الشركات من دول مختلفة، منها كندا وإيطاليا والهند والبرازيل وتركيا وغيرها، بالتسهيلات والعروض المقدمة، والهادفة إلى جذب أكبر المشروعات الإنتاجية لإمارة الشارقة.

وأكدت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، حرصها على تقديم الفوائد والحوافز للشركات التي تقرر فتح مكاتب تمثيلية لها في مدينة الشارقة للإعلام "شمس، في إطار الاستفادة من نمو الأعمال والانفتاح التنافسي في إمارة الشارقة، والتي تضم العديد من الفرص الاستثمارية الداعمة لتحقيق العوائد الاقتصادية الجاذبة والمستدامة.

والتقى وفد مدينة الشارقة للإعلام "شمس" بالعديد من الشركات، ذات الخدمات الإعلامية الريادية، على هامش مشاركته الدولية، حيث قام بجذب روّاد الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية لإمارة الشارقة، من خلال التعريف بالبنية التحتية والوسائل التقنية المتكاملة لـ"شمس"، والتي تضم حزم من التراخيص والمكاتب والخدمات الإنتاجية والاستوديوهات المتميزة، والمجموعة الواسعة من وسائل الإعلام، وموزعي المحتوى، والتي تدعم جميعاً الصناعات الإبداعية الفريدة القادرة على قيادة عجلة التقدم وتعزيز رفاهية المجتمع.

ويجمع معرض "ميبكوم 2023" نخبة من أكبر الشركات في المجالات الإعلامية المختلفة والمتخصصة في صناعة المحتويات المتعددة مثل الأفلام والمسلسلات والبرامج، ويوفر منصة متكاملة للعرض والشراء والبيع، إضافة إلى إبرام الشراكات والعقود والصفقات الدولية في مجال الإنتاج وتنمية الأعمال، ويتيح للمشاركين فرص استكشاف وتمويل مشروعات الإنتاج وتطوير المحتوى الإعلامي والبرامج التلفزيونية والترفيهية.

#بياناتحكومية

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