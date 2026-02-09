يؤكد الإجماع على ضرورة مواءمة التكنولوجيا والحوكمة والاستثمار لتحقيق حياة أطول وأكثر صحة.

ألقى سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في "وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، الكلمة الافتتاحية الرئيسية للقمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اجتمع نخبة من أبرز قادة الرعاية الصحية العالميون في دبي لإطلاق قمة قادة الرعاية الصحية العالمية (WHX Leaders in Dubai)، وهي قمة حصرية بدعوات خاصة تجمع كبار صناع السياسات، والمسؤولين التنفيذيين في الأنظمة الصحية، والشركات العالمية، والمبتكرين، بهدف التوافق على الأولويات الرئيسية التي تُشكّل مستقبل تقديم الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وقد أُقيمت القمة رفيعة المستوى برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2031، وشكّلت بمثابة تمهيد لبرنامج قادة الرعاية الصحية العالمية (WHX Leaders) الكامل الذي سينطلق في عام 2027، حيث وفّرت القمة بيئة مثالية لعقد حوار استراتيجي حول الرعاية الوقائية، والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، واستدامة النظام على المدى الطويل.

وفي افتتاح فعاليات القمة، أوضح سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في "وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، طموح دولة الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في ابتكارات الرعاية الصحية، وذلك من خلال التحول من العلاج التفاعلي إلى الوقاية والرعاية الشخصية.

وسلّطت الوزارة الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والبيانات الصحية الوطنية الموحدة في تمكين نماذج رعاية صحية أكثر تنبؤية وإنصافاً واستدامة، مما يجعل دولة الإمارات مختبراً حياً للابتكار الصحي ومركزاً عالمياً للرعاية الصحية عالية الجودة.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، أكدت شايستا آصف، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بيور هيلث، على ضرورة إعادة النظر في الرعاية الصحية، لا باعتبارها عبئاً مالياً، بل كمحرك للرفاهية والازدهار الوطنيين.

وفي هذا الإطار صرحت آصف قائلة: "نؤمن إيماناً راسخاً بأن العقد القادم لن يُحدد بافتتاح مستشفيات جديدة، بل بالتفكير الجديد. فنحن نمنح الناس حياة أطول، ووقتاً أطول مع عائلاتهم، وسنوات أطول من العطاء، وسنوات أطول من الإنجاز، لذا فإننا نسعى إلى تحويل الرعاية الصحية من عبء اقتصادي إلى محفز اقتصادي. والأهم من ذلك، أن هذا التحول لا يتعلق بالتكنولوجيا فحسب، فالتكنولوجيا مجرد وسيلة، أما الغاية فهي الإنسانية".

وفي كلمته أمام القمة عبر مكالمة الفيديو، سلط الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الضوء على كل من الإمكانات التحويلية ومخاطر الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، مؤكداً على أهمية الحوكمة والبيانات الموثوقة والتعاون الدولي.

وبهذه المناسبة صرح قائلاً: "يمتلك الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لتحويل الأنظمة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، ولكنه ينطوي أيضاً على مخاطر يجب على الدول فهمها والتعامل معها، لذا تحتاج الدول إلى حوكمة قوية وبيانات موثوقة واستثمارات مستدامة، كما تحتاج أيضاً إلى التعاون عبر الحدود والقطاعات في جميع أنحاء العالم".

بدوره رحّب لورد ستيفن كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورما، بالوفود نيابةً عن المنظمين، واصفًا هذه الفترة بأنها الأكثر تحديًا وتأثيرًا في قيادة قطاع الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق صرح كارتر قائلاً: "يعمل قطاع الرعاية الصحية في سوق متنامية بوتيرة متسارعة، مع ازدياد عدد السكان، وتزايد أعداد كبار السن، وارتفاع مستوى وعي المرضى وتطلعاتهم، إذ يتوقعون رعاية شخصية ووقائية، وتحسين جودة حياتهم، لا مجرد علاج عند حدوث مشكلة صحية، يجمع مؤتمر قادة الرعاية الصحية العالمية (WHX Leaders) نخبة من أبرز المفكرين وصناع القرار القادرين على تحويل هذه التوقعات إلى واقع ملموس من خلال إعادة تصور كيفية تقديم الرعاية الصحية على مستوى العالم".

وقد شملت قائمة المتحدثين الآخرين خلال القمة كل من: سعادة صالح مهدي مطلب الحسناوي، وزير الصحة في العراق؛ سعادة سامان البرزنجي، وزيرة الصحة في حكومة إقليم كردستان؛ دانيال كرافت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيكست ميد هيلث؛ ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم 42؛ مانيش جويال، الرئيس التنفيذي للعمليات في مايو كلينك؛ الدكتورة سانيا نيشتار، الرئيسة التنفيذية لتحالف جافي للقاحات؛ وسامح الفنجاري، رئيس جمعية أبحاث وتصنيع الأدوية في الخليج (PHRMAG)، ورئيس شركة أسترازينيكا في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان.

سيُعقد برنامج قمة قادة الرعاية الصحية العالمية (WHX Leaders) بالكامل في عام 2027، استكمالاً لنتائج قمة الإطلاق. وسينضم هذا البرنامج إلى معرض الصحة العالمي دبليو إتش إكس (المعروف سابقاً باسم معرض الصحة العربي) ومعرض دبليو إتش إكس لابز (المعروف سابقاً باسم ميدلاب الشرق الأوسط) ضمن سلسلة من ثلاث فعاليات تُقام على مستوى المدينة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للريادة والاستثمار والابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

هذا وتُعدّ دبليو إتش إكس (WHX) جزءًا من inD، وهي شراكة تجمع بين مجموعة إنفورما ومركز دبي التجاري العالمي.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل لحضور الحدث، يرجى زيارة:

https://www.worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html

نبذة عن معرض الصحة العالمي

يُوحّد معرض الصحة العالمي (WHX) فعاليات إنفورما للرعاية الصحية عالميًا لتعزيز التواصل والتعاون تحت علامة تجارية واحدة. ومن خلال دمج كل فعالية ضمن محفظة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية، يسعى WHX إلى تعزيز تأثيره، وتشجيع المزيد من الابتكار، وتوطيد العلاقات، وإحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية.

معرض دبليو إتش إكس لابز دبي هي المنصة الرائدة في المنطقة للابتكار المختبري، والتشخيص، والاكتشافات العلمية. يجمع المعرض خبراء عالميين، وموردين، ومتخصصين في الرعاية الصحية، ويمثل منصةً لتسريع وتيرة مستقبل تكنولوجيا المختبرات، ونقطة انطلاقٍ للتطورات الجديدة في رعاية المرضى.

سيُقام معرض WHX دبي في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي. كما سيُقام معرض WHX لابز دبي في الفترة من 10 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل في الحدث، يرجى زيارة https://www.worldhealthexpo.com/events/leaders/dubai/en/home.html.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

-انتهى-

#بياناتشركات