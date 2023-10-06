مع استمرار استضافة أبرز الفعاليات والأنشطة الترفيهية على مستوى المنطقة، تواصل "إثارة" تبني ممارسات الاستدامة في حلبة مرسى ياس، والاتحاد أرينا، والاتحاد بارك، ومركز ياس للمؤتمرات في أكبر موسم للفعاليات في أبوظبي حتى الآن.

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تستضيف أبوظبي المزيد من الفعاليات في كل عام، حيث تشهد إضافات جديدة ومذهلة إلى روزنامة الفعاليات، مع تقديم إنتاجات حائزة على الجوائز واستضافة عروض رياضية مميزة مع اقتراب العام من نهايته. ولا شك أن الإقبال الكبير على هذه الوجهات والمرافق يتطلب أيضاً مراعاة التأثير على البيئة، حيث تعمل "إثارة" على تطوير ممارسات الاستدامة الخاصة بها مع دخول موسم الفعاليات الأكثر ازدحامًا حتى الآن.

وتماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصلت الشركة المحلية إلى مستويات جديدة في نهجها على مستوى الأعمال سعياً منها لتقليل الآثار البيئية للأنشطة وتحقيق الأهداف العالمية الرئيسية، التي تشمل تحقيق صفر صافي انبعاثات في حلبة مرسى ياس بحلول عام 2030.

ويوضح سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي في شركة "إثارة"، أن هناك مجالًا أكبر لتوسيع الممارسات الرائدة ضمن المواقع الأربعة التابعة للشركة، وذلك تبعاً للجهود الحثيثة التي بُذلت في السنوات الأخيرة لدمج أفضل الممارسات في مجال الاستدامة ضمن العمليات وإحراز تقدم مستمر ومتوافق مع الأهداف الدولية لخفض انبعاثات الكربون، حيث قال: "نحن نخطو خطوات واسعة في جهودنا لتقديم حلول أكثر استدامة وعملية في إثارة، وضمن مواقعنا كافة".

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، ساهمت أعمالنا التي سعينا من خلالها إلى التوافق مع الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 بشأن استراتيجية صفر صافي انبعاثات، في منح الاتحاد الدولي للسيارات الشهادة البيئية فئة ثلاثة نجوم لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، إلى جانب انضمامنا إلى الموقّعين على إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل المناخ والمشاركة النشطة مع الأعضاء الآخرين".

وأضاف: "نواصل العمل لتحقيق التوافق مع الهيئات الرياضية العالمية والمساهمة في نقاشات العمل المناخي، ووضع الإجراءات والخطط والأساليب في الأماكن التي نعمل فيها والفعاليات التي نروج لها".

ومع القيام مؤخراً بتنفيذ نظام إضاءة LED على مستوى حلبة مرسى ياس، وتوفير ما يصل إلى 33% من حمل الإضاءة وتقليل إجمالي متطلبات الطاقة المتصلة على المسار البالغ طوله 5.28 كيلومتر، فقد خطط المنظمون مسبقًا للسباق الختامي في موسم الفورمولا 1 لهذا العام من أجل الحصول على إضاءة صديقة للبيئة تكمل السباق الذي ينطلق نهاراً وينتهي مساءً بعد الغروب في أبوظبي.

وكانت جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء قد صنفت الاتحاد أرينا باعتبارها واحدة من المباني الأكثر استدامة في المنطقة خلال المرحلة الافتتاحية، وقد واصلت الاتحاد أرينا التطور مع الطلب الهائل لحضور العروض الحائزة على الجوائز فيها.

وستشهد خطط التكيف مع سباق جائزة أبوظبي الكبرى لهذا العام في الاتحاد بارك - موطن حفلات ياسلام لما بعد السباق كل عام - تطوراً في الاستخدام الفعال للعناصر، تبعاً لمبادرات الطاقة المائية وإعادة التدوير التي دعمت العروض الموسيقية الشهيرة في السنوات الماضية. وفي عام 2022 تم اطلاق مبادرات لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره في صناعة أزياء كوادر العمل، بالشراكة مع DGrade، للاستفادة من جهود إعادة التدوير واستمرارها على مدار العام.

كما حصلت "إثارة" مؤخرًا على شهادة إيزو 20121، وإيزو 14001 تقديرًا لممارساتها في إدارة الفعاليات والمواقع والتي تساهم في تعزيز ممارسات إدارة الاستدامة للفعاليات التي تقدمها "إثارة" والمواقع التي تديرها. وتؤكد الشهادة التزام إثارة تجاه الضيوف والشركاء والمعنيين بتقديم أنظمة إدارة قوية تسعى باستمرار إلى تحسين الممارسات المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي.

وتماشياً مع رؤية الشركة لخلق تجارب المستقبل في وقتنا الحالي، فإن الهدف العام في نهج الاستدامة الخاص بها هو التركيز على اليوم من أجل المستقبل، على النحو الذي حددته القيادة الرشيدة في الدولة لعام 2023.

ويختتم سيف راشد النعيمي بقوله: "تتمثل مهمتنا في جعل اللحظات مهمة، بدعم من الإبداع والابتكار. وهذا أيضاً مستوحى من تقدمنا في مجال الاستدامة، حيث نتطلع إلى تقديم طرق جديدة لنصبح أكثر كفاءة كعلامة تجارية - ليس فقط في ممارساتنا المستدامة، وإنما بالنسبة لإدارة الفعاليات والمواقع وتقديم تجارب مميزة للضيوف والزائرين".

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