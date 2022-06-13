مسقط: نظمت أومينفست -شركة الاستثمارات الرائدة في سلطنة عُمان- مؤخرًا ملتقىً خاصًا بإدارة التدقيق الداخلي ضمن مشاركتها في "شهر التوعية بالتدقيق الداخلي" وبهدف تطوير معارف فرق التدقيق الداخلي في شركات المجموعة وتعزيز قدراتهم على فهم مخاطر الأعمال، وبالتالي تقديم الاستشارات الأفضل لإدارات الشركات التي يعملون بها.

حضر الملتقى -الذي عقد خلال شهر التوعية بالتدقيق الداخلي- رؤساء لجان التدقيق الداخلي في مجالس الإدارة إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وفرق التدقيق في أومينفست والشركات التابعة لها والتي تضمنت كل من أوبار كابيتال والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام والشركة الوطنية للتمويل وبنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي وشركة تكافل.

ركزت المناقشات خلال الملتقى على سبل تعزيز أعمال التدقيق الداخلي كونه حجر الأساس للتغيير المنشود والهادف لتعزيز الأداء، حيث أتيحت الفرصة أمام فرق التدقيق من مختلف الشركات للتفاعل بشكل مباشر مع أصحاب العلاقة والإدارات التنفيذية للشركات.

وساهم التفاعل بين الأطراف المشاركة في تعزيز الفهم المشترك لآليات تقييم المخاطر وأسرار الإدارة الناجحة للأعمال ونهج صنع القرار، كما اطلع الحضور على مبادرة أومينفست فيما يتعلق بالأداء البيئي والمجتمعي والحوكمي وعلاقته بالتدقيق الداخلي ودور القيم المؤسسية الأساسية للشركة المتمثلة في التعاون والتميز والنزاهة في دفع عجلة النجاح الشامل.

وفي كلمته الرئيسية في المنتدى، قال عبد العزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أومينفست: "للتعامل مع ديناميكيات الأعمال المتغيرة، تحتاج فرق التدقيق الداخلي إلى اتخاذ المزيد من التدابير الاستباقية ذات المنحى العملي تجاه جميع أنواع المخاطر التي تواجه المؤسسة، مما يستدعي اليقظة المستمرة والتفكير الإبداعي واكتساب مهارات جديدة للبقاء على صلة بالعمل. إن فهم العمل هو عامل رئيسي لفريق التدقيق الداخلي ليساهم في الأعمال التجارية، وليكون عامل تغيير ويقدم تحديًا ذا مغزى للإدارة."

وأضاف: "إنه لأمر مطمئن للغاية أن نرى الحماس والالتزام من جانب شركات مجموعتنا تجاه التطوير المستمر لدور التدقيق الداخلي لتحقيق نتائج فعالة. وأود هنا أن أعرب عن خالص تقديري للمدققين الداخليين لدينا على قيامهم بواجباتهم باحتراف وجدية، وآمل أن يجمع هذا المنتدى المدققين والمدراء التنفيذيين معًا في حوار بناء ومثمر".

وتعليقًا على أهمية الملتقى، تحدث منير المغيري، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في أومينفست قائلًا: "إن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الملتقى هو نشر الوعي بمهمة التدقيق الداخلي، حيث حاول الملتقى تسليط الضوء على آليات المواءمة بين دور التدقيق الداخلي وتوقعات الأعمال التجارية، حيث ساعد المشاركين على استيعاب أهمية هذا الدور والمهام المنوطة به والبيئة التشغيلية".

وأضاف المغيري: "نأمل أن تساعد مخرجات الملتقى قادة التدقيق الداخلي وقادة الأعمال على التعاون الفعال في تحقيق أهداف المؤسسة. لقد شكل الملتقى كذلك فرصة لتبادل الآراء والمقترحات مع المتخصصين في التدقيق الداخلي حول كيفية القيام بدورهم كمستشارين موثوقين وسفراء للتغيير الإيجابي يساهمون بإضافة قيمة نوعية لقادة الأعمال في عملية صنع القرار".

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- انتهى -

عن أومينفست:

تأسست شركة أومينفست في عام 1983، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار المدرجة في المنطقة. تمتلك أومينفست أصولًا عالية الجودة في قطاعات متنوعة، والتي تنتج تدفقات نقدية جيدة. بنهاية العام الماضي (2021)، بلغ إجمالي أصول الشركة 1.7 مليار دولار أمريكي تغطي قطاعات متنوعة، بما في ذلك البنوك والتأمين والتمويل والتأجير والاستثمارات المالية وحقوق الملكية الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية. تغطي أصول الشركة مناطق جغرافية متنوعة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في أسواق رأس المال العالمية. يقود الشركة مجلس إدارة ذو توجه نحو التقدم وفريق إدارة ذو كفاءة عالية - مكرس لتعزيز القيمة لجميع أصحاب المصلحة.