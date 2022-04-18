بهدف تعزيز مهارات فريق العمل

مسقط: في إطار جهودها لتعزيز معارف وقدرات فريق العمل، نظمت شركة أومينفست مؤخرًا برنامجاً تدريبياً معتمداً من معهد الإدارة في المملكة المتحدة CMI بعنوان "آليات الإدارة الاستراتيجية" والذي يهدف إلى تزويد المتدربين بالمفاهيم والأدوات المطلوبة للتفكير بشكل استراتيجي وترجمة الإجراءات إلى نتائج على أرض الواقع.

حضر البرنامج الذي استمر لثلاثة أيام عددٌ من الموظفين الذين تم ترشيحهم للمشاركة في هذا البرنامج، حيث تم تعريفهم "بثقافة التفكير" من خلال ورش عمل تفاعلية وتمارين عملية وجماعية متنوعة، كما حصل المشاركون الناجحون في البرنامج على شهادة من معهد الإدارة المعتمد، إلى جانب عضوية في المعهد لمدة 12 شهرًا.

وفي حديثه عن أهمية البرنامج للشركة، تحدث عبدالعزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست قائلاً: "الاستثمار في تدريب وتطوير مواردنا البشرية يحافظ على قدرتنا التنافسية من خلال ضمان معرفة الفريق بأحدث الممارسات. كما أنه يثبت التزامنا المستمر بتطوير مهارات وخبرات الكفاءات الوطنية العاملة معنا، حيث أن تزويدهم بالأدوات والمهارات المناسبة لرفع الأداء والإنتاجية والربحية سينعكس إيجاباً على القيمة المتحققة لكافة أصحاب العلاقة"

وأضاف البلوشي قائلاً: "نحن فخورون للغاية بالفريق الذي نقوم ببنائه، مع وجود خطط لتطوير مهاراتهم وقدراتهم باستمرار. إن رسالة أومينفست تتمحور حول "تطوير الأعمال للنهوض بالمجتمع"، ومن أفضل مناحي تحقيق هذه الرسالة هو تقديم الأفضل لموظفينا من خلال فرص التمكين والتطوير وتنمية المهارات. إن "التفوق" و "التعاون" ركيزتان أساسيتان ضمن قيمنا المؤسسية الخمس في أومينفست، وعليه فإننا نسعى باستمرار إلى بناء استراتيجيات تعمل على صقل خبرة موظفينا ومنحهم الثقة للتفوق، مع إشراك موظفين من مجموعة شركات أومينفست أيضًا".

هذا وستتم دعوة أفضل 10 موظفين أداءً في البرنامج للمشاركة في نسخة متقدمة منه للحصول على تدريب أكثر عمقًا حول الإدارة الاستراتيجية مع أدوات التقييم والتحليل في صياغة الاستراتيجية وتنفيذها.

تأسست أومينفست في عام 1983، وهي واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة. وتتمثل رؤيتها طويلة المدى في أن تكون مجموعة استثمارية بارزة محققة انتشاراً عالمياً واسعاً وأثراً مجتمعياً ملموساً. وتسعى الشركة إلى تحقيق المنفعة لكافة أصحاب العلاقة من خلال الاستثمار بحرص في قطاعات وأسواق عالية النمو، بينما تقوم بتطبيق حلول مبتكرة ومنصات قابلة للتوسع ومبادرات فاعلة.

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