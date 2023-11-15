دبي، الإمارات العربية المتحدة: تلقت الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية أكثر من 200 ورقة بحثية حول أحدث أبحاث وابتكارات مختلف مجالات قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، قدمها نخبة من الخبراء والباحثين من 120 جامعة ومركزاً بحثياً عالمياً من 38 بلداً حول العالم. ويوفر الحدث الذي يعتبر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية، منصة عالمية لاستعراض أحدث الأوراق البحثية والاكتشافات العلمية في هذا المجال، وتحفيز إيجاد فرص جديدة للتبادل العلمي ومناقشة الطفرات النوعية ومد جسور التواصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023، في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الدورة الأولى من المؤتمر استقطبت عدداً كبيراً من الخبراء والباحثين والعلماء والمتحدثين من مختلف أرجاء العالم في مجال قطاع الطاقة الشمسية، مما يعكس الاهتمام العالمي الواسع في التحول إلى الطاقة المستدامة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة. ولفت معالي الطاير إلى أن المؤتمر يرسخ المكانة العالمية لدبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، ويعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في حشد الجهود الهادفة إلى التصدي للتغير المناخي، وزيادة مساهمة المنطقة في تسريع وتيرة العمل المناخي، وإحداث قفزة نوعية على طريق تحقيق مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا القادمة.

وقد حصل المؤتمر على مصادقة اللجنة الاستشارية الدولية التابعة للمؤتمر العالمي للتحول إلى الطاقة الكهروضوئية (WCPEC-IAC) فيما يشارك معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) ورابطة الأجهزة الإلكترونية (EDS) في المؤتمر بصفتهما الرعاة التقنيين.

تتمحور الأوراق البحثية التي سيتم عرضها خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023 حول مجموعة واسعة من المواضيع ومنها: المفاهيم الجديدة وغير التقليدية للتقنيات المستقبلية، ومواد وأجهزة الخلايا الكهروضوئية السيليكونية، والبيروفسكيت والمواد العضوية والخلايا الشمسية، والنماذج الكهروضوئية وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمصادر الشمسية للأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية، والأجهزة الإلكترونية لتحويل الطاقة، وتكامل الشبكة، وجميع الميادين التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

يشارك في الجلسات النقاشية المتخصصة والندوات المبتكرة المقامة خلال المؤتمر نخبة من كبار المتحدثين والباحثين والمختصين العالميين، لإلقاء الضوء على مواضيع المؤتمر الست الرئيسية. ويمكن التسجيل لحضور المؤتمر من خلال الرابط: https://mbrsic.ae/en/mena-sc/. وتوفر الهيئة خصومات للمجموعات المكونة من 10 أشخاص فما فوق، إلى جانب خصومات للطلاب والكادر التدريسي من الجامعات والمؤسسات التعليمية.

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عن مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023. ويعد هذا المؤتمر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية.

يتزامن المؤتمر مع معرض تكنولوجیا المیاه والطاقة والبیئة (ویتیكس) ودبي للطاقة الشمسیة 2023، الذي تنظمه الهيئة ويعد أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

وتكتسب الدورة الأولى من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023. ويشكّل هذا التزامن زخماً إضافياً لجمع أبرز صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والباحثين العالميين في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة تحت سقف واحد، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والممارسات والتجارب المبتكرة في هذه المجالات.