القاهرة: إيمانًا من مجموعة أليانز بمصر، التابعة لـسانلام أليانز، بمسؤوليتها المجتمعية كشركة رائدة في قطاع التأمين، والتزامها تجاه عملائها والمجتمع المصري، أطلقت المجموعة حملة إعلامية تحت شعار (إجهز للدنيا تجهزلك) لتعزيز ورفع الوعي التأميني. وتأتي الحملة في إطار جهود أليانز بمصر لدعم استراتيجية الدولة للشمول المالي والتأميني. كما استعانت أليانز في هذه الحملة بأحد أبرز صانعي المحتوى في مصر وهو أحمد الغندور "الدحيح"، لضمان وصول الحملة إلى ملايين المستخدمين بما يضمن تحقيق أهدافها والفوائد المرجوة منها.

تهدف حملة) إجهز للدنيا تجهزلك) إلى توعية المواطنين بدور خدمات التأمين ومساهمتها في توفير الحماية المالية للعملاء ودعم قدرتهم على مواجهة المخاطر المستقبلية. كما تُركز الحملة على تشجيع الأفراد على فهم منتجات التأمين المختلفة بشكل أفضل، فضلًا عن تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة حول قطاع التأمين، وذلك من خلال الحملة الإعلامية التي سيتم بثها عبر مختلف القنوات الرقمية ووسائل التواصل والاعلام المرئية.

وجدير بالذكر أن تلك الحملة تعزز الخطوات التي تقوم بها مجموعة شركات أليانز بمصر لدعم استراتيجية الشمول المالي والتأميني، حيث تسعى الشركة دوماً إلى تمكين المزيد من فئات المجتمع باختلاف مستوياتهم من الاستفادة من الخدمات التأمينية وتوسيع النطاق الجغرافي لتواجد الشركة في المحافظات المختلفة، فضلًا عن زيادة الاستثمار في الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي الذي يمكن الشركة من الوصول للمواطنين عبر مختلف المنصات والقنوات الرقمية، بما يمكنها من نشر ثقافة التأمين والعمل على زيادة الاقبال عليه بين المجتمع المصري.

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حول مجموعة شركات أليانز:

أقامت مجموعة أليانز العالمية تحالفًا استراتيجياً مع مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا في عام 2023، ليأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

"أليانز" هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر