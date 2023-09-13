خلال مشاركتها في أسبوع اليونسكو للتعلُّم الرقمي

أبوظبي، شاركت "ألف للتعليم"، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، في "أسبوع اليونسكو للتعلُّم الرقمي" الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً. وسلّطت الشركة الضوء على الدور التحوُّلي للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره على تعليم الفنون.

وفي رابع أيام هذا الحدث، قدَّم كل من الدكتور علي نداف، مدير البيانات والبحوث في "ألف للتعليم"، وريتشارد بروكر، رئيس علماء البيانات في "ألف للتعليم"، عرضاً حول إمكانات الذكاء الاصطناعي والطرق التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي تحفيز وإلهام المخيلة الفنية للإنسان، وذلك خلال جلسة "الفن القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي: هل يجرد الإنسان من مخيلته الفنية أم يُلهم تعليم الفن؟". وتعكس هذه الخطوة التزام "ألف للتعليم" بتوظيف الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة تطور التعلُّم حول العالم، وابتكار حلول تعلُّم مُشخصنة وعالية الكفاءة.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ "ألف للتعليم": "نفخر بمشاركتنا في أسبوع اليونسكو للتعلُّم الرقمي، والذي يشكل منصةً لتعزيز ابتكارات التعلُّم. وتعكس مشاركتنا الفاعلة الدور الرائد لـ "ألف للتعليم" في مجال تكنولوجيا التعليم، والتزامها برفد الطلبة حول العالم بحلول التعلُّم عالية الكفاءة. وسنمضي قُدُماً في دعم المعلمين وإلهام المتعلمين، وابتكار الحلول الكفيلة بتحقيق التحول ضمن منظومة التعليم."

واستقطب أسبوع التعلُّم الرقمي على مدى أيامه الأربعة الباحثين والخبراء وصُناع القرار من العديد من المؤسسات، بما فيها وكالات الأمم المتحدة، والجهات الحكومية والخاصة، والمنظمات غير الحكومية. وأقيم هذا الحدث تحت شعار "قيادة مسارات تكنولوجيا التعليم"، وتضمّن العديد من الحوارات، وتخلله طرح أفكار خلَّاقة ومفاهيم مبتكرة، وشكّل منصةً لتوطيد التعاون وتسريع وتيرة التحول الرقمي للتعلُّم.

#بياناتشركات

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نبذة عن "ألف للتعليم"

تُعدُّ "ألف للتعليم" شركةً عالمية رائدة في تكنولوجيا التعليم، وتوظيف تقنيات تعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة تعليمية مخصصة، وإحداث تحولٍ شامل في التعليم عالمياً.

وتحظى "ألف للتعليم"، ومنتجاتها المتمثلة في "منصة ألف" و"أبجديات" و"أرابيتس" و"مسارات ألف"، بحضورٍ متنامٍ في أسواق تعليمية رئيسية حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والولايات المتحدة الأمريكية؛ وإندونيسيا؛ والمغرب. وتقدم "منصة ألف" الحائزة على عدة جوائز عالمية، حلولاً مبتكرة للتعلُّم والتدريس، تعتمد على ابتكارات الذكاء الاصطناعي والمشاركة الفورية للبيانات، لتحقيق تحولاتٍ على مستوى كامل المنظومة التعليمية. وتشكل "أبجديات" منصةً متكاملة لتعليم اللغة العربية، تتيح محتوى تفاعلي يحفز المشاركة الطلابية من المرحلة التحضيرية إلى الصف الرابع. أما "أرابيتس"، فهو نظامٌ شامل قائم على الذكاء الاصطناعي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مصممٌ لتمكين الطَلَبة بكافة المراحل العُمرية من تعلم اللغة العربية، والتدرُّب عليها وتطوير مهاراتهم فيها.

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