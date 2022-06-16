أكسيونا، شركة حلول المياه الرائدة في المملكة العربية السعودية، تقوم ببناء محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي للمساهمة في أمن واستدامة المياه في البلاد

الرياض: حضرت أكسيونا، شركة حلول المياه الرائدة في المملكة، منتدى الاستثمار السعودي الاسباني في الرياض في 5 يونيو وأكدت التزامها بتوفير مصادر جديدة لمياه الشرب الآمنة لزيادة الأمن المائي للبلاد.

وقد شارك خوليو دي لاروزا، مدير تطوير الأعمال في شركة أكسيونا لحلول المياه في الشرق الأوسط، في حلقة نقاش حول "إدارة المياه والبنية التحتية"، والتي سلط فيها الضوء على قدرات شركة أكسيونا لتعزيز هدف رؤية البلاد لعام 2030 المتمثل في خلق حياة أكثر حيوية وتنوع وإستدام من حيث الاقتصاد والمجتمع.

ناقش منتدى الاستثمار السعودي الاسباني الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية كيفية تبادل المعرفة والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي للمملكة. وقد حضر الفعالية وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو، ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي.

ومثل أكسيونا في المنتدى خيسوس سانشو، مدير عام أكسيونا في الشرق الأوسط، وفرانشيسكو خافيير نييتو، المدير الإقليمي لأكسيونا لحلول المياه في السعودية، وخوليو دي لاروزا، مدير تطوير الأعمال في أكسيونا لحلول المياه في الشرق الأوسط.

وخلص المنتدى إلى أن شركات المياه والمرافق الإسبانية يمكن أن تساعد برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، حيث يتشارك كلاهما التحدي المتمثل في توفير مياه ذات جودة عالية للسكان أثناء العمل في بيئة ذات موارد طبيعية محدودة.

قامت أكسيونا، المزود العالمي لحلول البنية التحتية المستدامة، بإنشاء والإنتهاء من محطتين لتحلية المياه وتقوم حاليًا ببناء أربع محطات لتحلية المياه في المملكة. تستخدم المحطات التناضح العكسي، وهي تقنية أكثر كفاءة واستدامة لاستخراج مياه الشرب من مياه البحر. وبمجرد الانتهاء من كل ذلك، ستنتج المحطات 2.36 مليار لتر من مياه الشرب يوميًا، وهو ما يكفي لسد احتياج أكثر من 8 ملايين شخص، أي ما يقرب من ربع سكان البلاد. كما تساعد أكسيونا في تقليل انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة لتحلية المياه من خلال دمج الطاقة الشمسية في محطات التحلية.

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