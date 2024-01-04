القرية العالمية تحقق مجدداً لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر مجسم معدني لطائر في العالم.

يقع المجسم الضوئي العملاق في منطقة "ميني وورلد" الجديدة.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، تسجيلها لرقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية، بكشفها النقاب عن أكبر مجسم معدني لطائر في العالم خلال موسمها الثامن والعشرين الجاري، والذي تم تصميمه ليمثل طائر الصقر.

ويبغ طول الصقر المعدني الأكبر في العالم نحو 8 أمتار، فيما يبلغ طول جناحيه الممدودين 22 متراً وبوزن يصل إلى 8,000 كجم، وزوِّد بأكثر من 50,000 من أضواء الليد الصديقة للبيئة، ليتيح لضيوف القرية العالمية منظراً رائعاً يمكنهم فيه التقاط صور تذكارية مميزة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى تشييد هذا المجسم العملاق تخليداً للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الصقر في ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الغني وهويتها الفريدة، حيث يمكن مشاهدة هذا المجسّم الضوئي المميز بمنطقة "ميني وورلد" التي تمثل أحدث الوجهات الترفيهية الجديدة في القرية العالمية، وهي المنطقة التي تعرض أمام العائلات والأصدقاء 25 من المجسمات المصغرة لأشهر المعالم، وتتوسط مجموعة من منافذ المأكولات اللذيذة، إضافةً إلى فرصة الاستمتاع بمنطقة "ميني جولف" ووجهة "نيون جالاكسي" التي سيكشف النقاب عنها قريباً.

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نبذة عن القرية العالمية

تعد القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والمأكولات والتسوّق على مستوى المنطقة، حيث استقبلت ما يزيد عن 100 مليون زائر منذ افتتاحها في العام 1997.

احتضنت القرية العالمية في موسمها السابع والعشرين، 27 جناحاً وجسّدت أكثر من 90 ثقافة من مختلف أنحاء العالم، وضمت أكثر من 3,500 منفذاً للتسوّق، وما يزيد عن 250 مطعم ومنفذ للمأكولات، إضافةً إلى 400 فنان من أكثر من 40 جنسية مختلفة قدّموا ما يزيد عن 200 عرض كل ليلة، علاوة على ما يزيد عن 175 من الجولات والوجهات الترفيهية الاستثنائية بمنطقة كرنفال للألعاب، إذ تتيح القرية العالمية لضيوفها أضخم تشكيلة من العروض والفعاليات وتجارب التسوّق والمأكولات المتنوعة.

تصدرت القرية العالمية خلال العام 2023، قائمة “يوجوف " للوجهات الأكثر زيارةً في المنطقة، باستقبالها أكثر من 9 ملايين زائر، إلى جانب أنها صُنفت ضمن قائمة موقع "تريب أدفايزر" العالمي لأفضل 10% من الوجهات العالمية المفضلة للمسافرين.

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