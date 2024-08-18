المنامة ـ جامعة الخليج العربي: شارك أستاذ تربية الموهوبين والمبدعين المشارك بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بجامعة الخليج العربي الدكتور أحمد محمد العباسي بورقة علمية في المؤتمر السنوي لجمعية علم النفس الأمريكيةالذي عُقد في مدينة سياتل إذ كانت الورقة بعنوان "نحو فهم أفضل للإبداع المتعدد لدى طلبة المرحلة الثانوية" وذلك خلال جلسة حول الإبداع المعرفي شارك فيها نخبة من الباحثين من مختلف دول العالم.

تناولت الورقة العلمية تاريخ ظاهرة تعدد الإبداع، وإمكانية نبوغ الفرد في أكثر من مجال، كابن سينا الذي كانت لديه اسهامات علمية في الطب والفلسفة وعلم الفضاء، إضافة لأمثلة أخرى من التاريخ، كدافنشي، وماري كوري، متسائلاً ما إذا كانت مثل هذه الظاهرة ممكنة وقابلة للملاحظة لدى طلبة المرحلة الثانوية، وكذلك لدى العلماء في عصر يتطلب التخصصية.

هذا، واستخدم الدكتور العباسي مقياس الأنشطة والإنجازات الإبداعية والمكون من ثمانية أبعاد لقياس الإبداع المتعدد لدى عينة البحث، لتشير نتائج الدراسة إلى أن بعض الطلبة الموهوبين استطاعوا أن يظهروا بعض الإنجازات الإبداعية في أكثر من مجال مقارنة بزملائهم غير الموهوبين، خصوصاً في المجالات المتداخلة كالفن والموسيقى.

وأشارت نتائج البحث أن الاهتمامات والهوايات في مجال من المجالات يساعد المبدعين في النبوغ في مجالات أخرى إذ ذكر العالم آينشتاين على سبيل المثال أنه لولا الموسيقى لما استطاع أن يطور النظرية النسبية، وكانت أهم توصيات الورقة العلمية التي قدمها الدكتور العباسي والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع ResearchGate هو أهمية تشجيع الطلبة على ممارسة الهوايات في مجالات متنوعة والتي سوف تساعدهم على تطوير أفكارهم الإبداعية في المجال أو المجالات التي يبرعون فيها، وكذلك دور الأنشطة اللامنهجية في الوصول لمرحلة الإنتاجية الإبداعية.

يشار إلى أن مؤتمر جمعية علم النفس الأمريكية هو أكبر تجمع لعلماء النفس والذي يتألف من ٥٤ تخصصاً، ويشارك فيه سنوياً أكثر من ١٠،٠٠٠ باحث وعالم من مختلف دول العالم، في الوقت الذي تحرص فيه إدارة جامعة الخليج العربي على دعم الكوادر الأكاديمية للمشاركة في مثل هذه المحافل العلمية التي تبرز الدور العلمي والبحثي للجامعة إقليمياً وعالمياً.

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