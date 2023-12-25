مسقط: استضافت أكاديمية مسقط للضيافة، الرائدة في تعليم وتدريب الضيافة، الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري في الخامس من ديسمبر 2023، والذي يعد حدثاً هاماً في رحلتها نحو التميز في تعليم الضيافة.

واستقطب هذا الحدث مجموعةً من الخبراء والمختصّين الذين شاركوا بخبراتهم المتنوعة في النقاش حول مستقبل التعليم والتوظيف بقطاع الضيافة في السلطنة. وتقدّم هذه الخبرات إسهاماً فعّالاً في التوجه الاستراتيجي لأكاديمية مسقط للضيافة. وقد

حضر الاجتماع عددٌ من المدراء في فنادق بارزة مثل جراند هرمز مسقط ودبل تري هيلتون، ومدراء الموارد البشرية في مؤسسة BTA بي تي إي لخدمات الطعام، وطيران السلام، وكذلك شخصيات بارزة في مجال التعليم والتطوير، منهم ممثلين عن المجلس الاستشاري للتعليم، وفندق قصر البستان وفندق مسك.

وعبّرت رئيسة ومؤسِّسة أكاديمية مسقط للضيافة، الفاضلة أمينة الزدجالي، عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركين على إسهاماتهم القيّمة، وقالت بهذه المناسبة: "هذا الاجتماع يعد حدثاً بارزاً بالنسبة لأكاديمية مسقط للضيافة، لما يقدمه لنا من رؤى متنوعة حول قطاع الضيافة، وقد كانت النقاشات مثرية جداّ حيث ركّزت على نقاط مهمة مثل توافق المنهج مع متطلبات القطاع، والتعلّم القائم على العمل، وكذلك تعزيز فرص التوظيف لطلابنا الحاليين والمستقبليين”.

وتضمّن الاجتماع كذلك مشاركةً من كبير المحللين ومشرف قطاع السياحة في البرنامج الوطني للتوظيف (تشغيل)، بالإضافة إلى مدير عام سابق بفندق قصر البستان. وتلعب هذه المناقشات دوراً محورياً في تشكيل مستقبل التعليم في مجال الضيافة بالسلطنة بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة لهذا القطاع.

ويمثل الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لأكاديمية مسقط للضيافة خطوةً مهمة نحو إثراء التعليم في مجال الضيافة. وتقدّم النقاشات والنتائج التي أثمر عنها هذا الاجتماع دوراً فاعلاً في تعزيز تقدّم أكاديمية مسقط للضيافة المتواصل نحو التميز في تعليم الضيافة، وإعداد مخرجات مؤهلة وذات كفاءة وكذلك قادرة على مواكبة المتطلبات الراهنة والمستقبلية المتغيّرة لهذا القطاع.

وتُسهم شراكة الأكاديمية مع المدرسة الفندقية في لوزان EHL، المدرسة الأولى عالمياً في الضيافة حسب تصنيف كيو إس للجامعات العالمية (QS)، في تعزيز الجودة والمعايير العالمية للتعليم الذي تقدمه الأكاديمية

حول أكاديمية مسقط للضيافة:

أكاديمية مسقط للضيافة تعد جهةً تعليمية رائدة تسعى لتطوير إمكانات الشباب العُماني. وتركز على جودة التعليم، الابتكار، وتطوير الطلاب بشكل عام، وتم تصميم برامج أكاديمية مسقط للضيافة لتلبية الاحتياجات التعليمية المختلفة للطلاب. وتقوم المناهج على التطبيق العملي في بيئة عمل حقيقية، لإعداد طلاب قادرين على التفكير النقدي وحل المشكلات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: https://mha-om.com/

حول المدرسة الفندقية السويسرية في لوزان (EHL):

المدرسة الفندقية السويسرية في لوزان هي جهة رائدة في تعليم الضيافة، وتعرف بمعاييرها العالمية في الضيافة والإدارة الفندقية. وتعد شراكتها مع أكاديمية مسقط للضيافة انعكاساً لإلتزامها نحو تمكين كفاءاتٍ عالمية في قطاع الضيافة.

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