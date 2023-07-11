أعلنت أكاديمية بينانس، الذراع التعليمي لشركة بينانس العالمية الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية، عن عقد شراكة مع كورسيرا، المنصّة الرائدة على مستوى العالم في مجال التعليم عبر الإنترنت، والتي تضم أكثر من 124 مليون متعلم حول العالم. وسيثمر هذا التعاون بين أكاديمية بينانس وكورسيرا عن فرصًا تعليمية للجميع على مستوى العالم عبر مجموعة شاملة من برامج التعلم التي سيتم إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة وما بعدها.

وستغطي البرامج القادمة مجموعة واسعة من الموضوعات المٌصممة بعناية لتُلبي احتياجات الأفراد الذين يتطلعون إلى اكتساب فهم أساسي بتقنيات البلوكشين والويب3 والعملات الرقمية، وللراغبين أيضًا في اكتساب المهارات المناسبة لممارسة مهنة مستقبلية في مجال البلوكشين. وسيحصل المتعلمون الذي يُكمِلون هذه الدورات بنجاح على شهادة رقمية، يمكنها أن تساعدهم في إظهار معرفتهم، وإتاحة فرصة لهم في هذا المجال سريع النمو.

وبمناسبة الإعلان عن هذه الشراكة، تقول يي هي، الشريك المؤسّس ورئيس قسم التسويق في "بينانس": "يعتبر التعليم حجر الزاوية للتقدم والابتكار، ومن هذا المنطلق، نسعى في أكاديمية بينانس جاهدين لجعل عالم تكنولوجيا بلوكشين الثوري متاحًا للجميع. ويسعدنا اليوم أن نعلن عن شراكتنا مع كورسيرا. والتي سنجمع خلالها بين نقاط القوة لدى اثنتين من المنصات الرائدة في القطاع، من خلال رؤية مشتركة تهدف إلى توفير التعليم الأفضل من نوعه في هذا المجال، والذي من شأنه تعزيز اعتماد وبناء أسس مستقبل تقنية ويب3".

وتشهد المؤسسات التي تستفيد من إمكانات بلوكشين مرحلة من النمو؛ حيث أشار تقرير "تايم فور تراست"[1] الصادر عن مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، إلى أن هذه التقنية ستوفر أكثر من 40 مليون وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2030. كما يتزايد الطلب على المهنيين في مجال العملات الرقمية والبلوكشين بوتيرة سريعة. وأشار تقرير صادر عن "ديفسكيلر]يضم أكثر من 200 ألف تقييم للمهارات، إلى ارتفاع الحاجة لمهارات برمجة البلوكشين بنسبة 552٪ في عام 2022.

ومن جانبه، قال مارني بيكر شتاين، كبير مسؤولي المحتوى في كورسيرا: "تتزايد أهمية تعلم مهارات البلوكشين وويب3والعملات الرقمية بصورة متسارعة، نظرًا لظهور مجموعة متنوعة من الوظائف الجديدة والمغرية في هذه المجالات. ونحن متحمسون للشراكة مع أكاديمية بينانس بهدف التوسع في عروض دورات التعلّم في هذه المجالات. ومن خلال المحتوى الكامل عبر الإنترنت والمحتوى الذاتي الذي يشرف عليه خبراء من أكاديمية بينانس، سيتمكن المتعلمون في كل مكان من تزويد أنفسهم بالمهارات الأساسية للازدهار في قطاع تقنية البلوكشين الحيوي".

وسيتم تطوير البرامج من قبل خبراء أكاديمية بينانس؛ حيث سيتألف كل برنامج تعليمي من عدة دورات ويتضمن محاضرات فيديو وقراءات وتقييمات عملية، أو مشاريع وتقييمات متدرجة.

ويشكل هذا التعاون مع كورسيرا إضافة نوعية إلى مبادرات التعليم العالمية الحالية لأكاديمية بينانس، مثل محتوى الوسائط المتعددة وحملات "تعلم واكسب" و"برنامج التواصل الجامعي"، والتي تهدف من خلالها الأكاديمية إلى تأسيس نظام شامل يساعد ملايين الأشخاص على الانضمام إلى عالم الاقتصاد الرقمي.

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نبذة عن "بينانس" Binance:

تعد "بينانس" منصّة شاملة ورائدة لتقنية البلوكشين، ومزوّد البنية التحتية للعملات الرقمية عبر مجموعة منتجات مالية تتضمن أكبر تداول للأصول الرقمية من حيث الحجم. وتحظى منصة "بينانس" بثقة الملايين في جميع أنحاء العالم، وهي مكرسة لزيادة الحرية المالية لدى المستخدمين، وتتميز بمحفظة لا مثيل لها من منتجات وعروض الأصول الرقمية، من بينها: تداول العملات الرقمية والتمويل والتعليم والبيانات والبحث والاستثمار وحاضنات الأعمال والحلول اللامركزية والبنية التحتية والأعمال المجتمعية، وغيرها. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة https://www.binance.com أو التواصل على عنوان البريد الإلكترونيpr@binance.com

نبذة عن أكاديمية بينانس:

أكاديمية بينانس هي منصة تعليمية رائدة في مجال تقنيات البلوكشين والعملات الرقمية، تضم أكثر 1000 مقالة ومرجع ومسرد مصطلحات، بالإضافة إلى دورات تدريبية على تقنيات البلوكشين والعملات الرقمية والويب3، وغيرها. تم إطلاق أكاديمية بينانس في عام 2018، وهي تخدم ملايين المتعلمين في جميع أنحاء العالم بأكثر من 30 لغة. وتشمل المبادرات التعليمية لأكاديمية بينانس أيضًا برنامج "تعلم واكسب"، و"برنامج التواصل الجامعي"، وبرنامج "سفير الطلبة"، بالإضافة إلى شراكاتها مع أفضل منصات التعلم عبر الإنترنت والجمعيات المهنية والتحالفات في هذا القطاع.

حول كورسيرا

تم إطلاق منصة كورسيرا في عام 2012 على يد اثنين من أساتذة علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد، وهما أندرو نج ودافني كولير، بهدف تمكين الوصول الشامل إلى التعلم على مستوى عالمي. وأصبحت كورسيرا الآن واحدة من أكبر منصات التعلم عبر الإنترنت في العالم، حيث تضم أكثر من 124 مليون متعلم مسجل اعتبارًا من 31 مارس 2023. وتتعاون كورسيرا مع أكثر من 300 شريك رائد في الجامعات والقطاعات المختلفة لتقديم قائمة شاملة من المحتوى وبيانات الاعتماد، بما في ذلك الدورات التدريبية والتخصصات والشهادات المهنية والمشاريع الإرشادية والبكالوريوس والماجستير. تستخدم المؤسسات في جميع أنحاء العالم منصة كورسيرا لتحسين مهارات موظفيها ومواطنيها وطلابها وإعادة تأهيلهم في مجالات مثل علوم البيانات والتكنولوجيا والأعمال. وأصبحت كورسيرا شركة "بي كورب" B Corp في فبراير 2021.